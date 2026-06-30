Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın ‘Yorulan varsa dinlensin’ sözünün şifresi

AK Parti hafta sonu Sapanca’da 33’üncü kampını yaptı. AK Parti’nin kurucu lideri olarak Erdoğan ilk kampta olduğu gibi 33’üncü kampta da partisinin başındaydı. Bunun Türk siyasetinde başka bir örneği yok. Bu Türk demokrasisi adına başlı başına bir başarı öyküsü. AK Parti ile CHP’nin siyaset tarzında da fark var. AK Parti’den ayrılanlar oldu. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı’ndan sonra AK Parti’ye dönmedi. Yeni parti kuranlar oldu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi. Ancak ne “Hain Abdullah” sloganlarını duyduk. Ne “Hain Davutoğlu, hain Babacan” sloganları atıldı. AK Parti yoluna devam etti.