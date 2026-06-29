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Ahmet Hakan: 'Şöyle şeyler diyenlere aman dikkat... Bu bir Erdoğan karşıtlığıdır'
Ahmet Hakan: 'Şöyle şeyler diyenlere aman dikkat... Bu bir Erdoğan karşıtlığıdır'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, köşe yazısında "Bu bir Erdoğan karşıtlığıdır" diyerek uyardı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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"Şöyle şeyler diyenlere aman dikkat" diyen Ahmet Hakan bugünkü köşesinde şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/cumhurbaskani-erdogan-siyasete-yeni-soluk-kazandirdik-1106829278.html
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ahmet hakan

Ahmet Hakan: 'Şöyle şeyler diyenlere aman dikkat... Bu bir Erdoğan karşıtlığıdır'

07:28 29.06.2026
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf : YouTube
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Gazeteci Ahmet Hakan, köşe yazısında "Bu bir Erdoğan karşıtlığıdır" diyerek uyardı.
"Şöyle şeyler diyenlere aman dikkat" diyen Ahmet Hakan bugünkü köşesinde şu ifadelere yer verdi:
Bu bir Erdoğan karşıtlığıdır. Şöyle şeyler diyenlere aman dikkat: Erdoğan’ın çevresini sarmışlar. Yeni bir 15 Temmuz geliyor. Erdoğan’ın hiçbir şeyden haberi yok. Her kim böyle şeyler söylüyorsa bilin ki bu kişi...

Erdoğan yandaşlığı değil, buz gibi Erdoğan karşıtlığı yapıyordur. Üstelik bu tür bir karşıtlık bilmeyerek yapılacak bir karşıtlık değildir, gayet bilinçli bir şekilde yapılan bir karşıtlıktır. Bu sözlerdeki “ülkenin cumhurbaşkanını aciz gösterme çabası”nı ise es geçmeyelim. Biraz zorlanırsa işin bu kısmı hakarete bile girebilir.
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