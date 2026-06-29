Ahmet Hakan: 'Şöyle şeyler diyenlere aman dikkat... Bu bir Erdoğan karşıtlığıdır'

Bu bir Erdoğan karşıtlığıdır. Şöyle şeyler diyenlere aman dikkat: Erdoğan’ın çevresini sarmışlar. Yeni bir 15 Temmuz geliyor. Erdoğan’ın hiçbir şeyden haberi yok. Her kim böyle şeyler söylüyorsa bilin ki bu kişi...



Erdoğan yandaşlığı değil, buz gibi Erdoğan karşıtlığı yapıyordur. Üstelik bu tür bir karşıtlık bilmeyerek yapılacak bir karşıtlık değildir, gayet bilinçli bir şekilde yapılan bir karşıtlıktır. Bu sözlerdeki “ülkenin cumhurbaşkanını aciz gösterme çabası”nı ise es geçmeyelim. Biraz zorlanırsa işin bu kısmı hakarete bile girebilir.