https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abdde-yolcu-ucagi-inis-sirasinda-dronla-carpisti-1106872221.html

ABD'de yolcu uçağı iniş sırasında dronla çarpıştı

ABD'de yolcu uçağı iniş sırasında dronla çarpıştı

Sputnik Türkiye

Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Havayolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T09:36+0300

2026-06-30T09:36+0300

2026-06-30T09:36+0300

dünya

abd federal havacılık i̇daresi (faa)

jetblue havayolları

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), pazartesi sabahı yerel saatle 07.15 sıralarında yaşanan bir drone olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Airbus A321 tipi yolcu uçağının son yaklaşma rotasında bulunduğu sırada, kokpitin hemen üzerine bir insansız hava aracının çarptığı bildirildi.Pilotun durumu derhal hava trafik kontrolörlerine bildirmesinin ardından uçak, havalimanına sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. İniş sonrası yapılan teknik incelemelerde uçakta herhangi bir hasar ya da çarpışma izine rastlanmadığı açıklandı.Olayla ilgili soruşturma başlatan FAA, havalimanları çevresinde drone kullanımının uçuş güvenliği nedeniyle yasak olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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Sputnik Türkiye

abd federal havacılık i̇daresi (faa), jetblue havayolları