https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abdde-yolcu-ucagi-inis-sirasinda-dronla-carpisti-1106872221.html
ABD'de yolcu uçağı iniş sırasında dronla çarpıştı
ABD'de yolcu uçağı iniş sırasında dronla çarpıştı
Sputnik Türkiye
Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Havayolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T09:36+0300
2026-06-30T09:36+0300
2026-06-30T09:36+0300
dünya
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
jetblue havayolları
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), pazartesi sabahı yerel saatle 07.15 sıralarında yaşanan bir drone olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Airbus A321 tipi yolcu uçağının son yaklaşma rotasında bulunduğu sırada, kokpitin hemen üzerine bir insansız hava aracının çarptığı bildirildi.Pilotun durumu derhal hava trafik kontrolörlerine bildirmesinin ardından uçak, havalimanına sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. İniş sonrası yapılan teknik incelemelerde uçakta herhangi bir hasar ya da çarpışma izine rastlanmadığı açıklandı.Olayla ilgili soruşturma başlatan FAA, havalimanları çevresinde drone kullanımının uçuş güvenliği nedeniyle yasak olduğunu bir kez daha hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/en-buyuk-havacilik-gizemlerinden-kayip-mh370-ucagini-arama-calismalarini-uzatma-karari-1106850350.html
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abd federal havacılık i̇daresi (faa), jetblue havayolları
abd federal havacılık i̇daresi (faa), jetblue havayolları
ABD'de yolcu uçağı iniş sırasında dronla çarpıştı
Las Vegas'tan New York'a gelen JetBlue Havayolları'na ait bir yolcu uçağının pilotu, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada havada bir drone ile çarpıştı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), pazartesi sabahı yerel saatle 07.15 sıralarında yaşanan bir drone olayına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Airbus A321 tipi yolcu uçağının son yaklaşma rotasında bulunduğu sırada, kokpitin hemen üzerine bir insansız hava aracının çarptığı bildirildi.
Pilotun durumu derhal hava trafik kontrolörlerine bildirmesinin ardından uçak, havalimanına sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. İniş sonrası yapılan teknik incelemelerde uçakta herhangi bir hasar ya da çarpışma izine rastlanmadığı açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan FAA, havalimanları çevresinde drone kullanımının uçuş güvenliği nedeniyle yasak olduğunu bir kez daha hatırlattı.