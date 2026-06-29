https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/en-buyuk-havacilik-gizemlerinden-kayip-mh370-ucagini-arama-calismalarini-uzatma-karari-1106850350.html
En büyük havacılık gizemlerinden: Kayıp ‘MH370’ uçağını arama çalışmalarını uzatma kararı
En büyük havacılık gizemlerinden: Kayıp ‘MH370’ uçağını arama çalışmalarını uzatma kararı
Sputnik Türkiye
Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Havayollarına ait ‘MH370’ sefer sayılı ve ‘dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri’ olan uçak... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T13:53+0300
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Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre Bakanlar Kurulu, kayıp uçağa yönelik arama çalışmalarını değerlendirdi.Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, arama çalışmalarının sürdürülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.Loke, çalışmaların 1 Temmuz'dan itibaren bir yıl daha uzatıldığını, yeni sürenin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını duyurdu.İçindeki 239 kişiyle kaybolan uçağın enkazına ulaşılamaması halinde Malezya hükümetinin arama çalışmalarını yürüten Ocean Infinity şirketine herhangi bir ödeme yapmayacağını ifade eden Loke, enkazın bulunması halinde şirkete 70 milyon dolar ödeneceğini belirtti.Malezya, "MH370" sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını Aralık 2025'te yeniden başlatmıştı.Kayıp MH370 uçağı hakkında ne biliyoruz?Bazı parçaları Afrika kıyılarına vurmuştuYıllar içinde uçağa ait olduğu doğrulanan bazı parçalar Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu’ndaki adalara vurmuş, bu kalıntılar olası enkaz bölgesinin belirlenmesinde kullanılmıştı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, son aramanın “uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu hedefli bir bölgede” yapılacağını belirtmekle yetindi.Malezya tarafından 2018’de yayımlanan resmi soruşturma raporunda, uçağın otomatik pilot yerine manuel olarak yön değiştirildiği sonucuna varılmış, üçüncü bir tarafın “hukuka aykırı müdahalesinin” göz ardı edilemeyeceği ifade edilmişti. Ancak pilotların kasıtlı bir intihar uçuşu gerçekleştirdiğine dair iddialar reddedilmiş, teknik arıza ihtimali de dışlanmıştı.
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En büyük havacılık gizemlerinden: Kayıp ‘MH370’ uçağını arama çalışmalarını uzatma kararı
Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Havayollarına ait ‘MH370’ sefer sayılı ve ‘dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri’ olan uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Şimdiye kadar parçaları dışında ize rastlanamadı.
Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre Bakanlar Kurulu, kayıp uçağa yönelik arama çalışmalarını değerlendirdi.
Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, arama çalışmalarının sürdürülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
Loke, çalışmaların 1 Temmuz'dan itibaren bir yıl daha uzatıldığını, yeni sürenin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını duyurdu.
İçindeki 239 kişiyle kaybolan uçağın enkazına ulaşılamaması halinde Malezya hükümetinin arama çalışmalarını yürüten Ocean Infinity şirketine herhangi bir ödeme yapmayacağını ifade eden Loke, enkazın bulunması halinde şirkete 70 milyon dolar ödeneceğini belirtti.
Malezya, "MH370" sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını Aralık 2025'te yeniden başlatmıştı.
Kayıp MH370 uçağı hakkında ne biliyoruz?
'MH370' sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra
iletişim kurulmuştu.
Batıya saparak planlanan rotadan çıktığı
ordu radarlarına takılan uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru hareket ettiği bazı radar kayıtlarına yansımıştı.
Uçağın 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatıyla Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü tahmin edilen noktalarda yürütülen çalışmalar, "havacılık tarihinin en pahalı arama-kurtarma faaliyeti"
olarak kayıtlara geçmiş ancak bir kısmı "MH370"e ait olduğu düşünülen parçaların dışında hiçbir ize rastlanmamıştı.
Bazı parçaları Afrika kıyılarına vurmuştu
Yıllar içinde uçağa ait olduğu doğrulanan bazı parçalar Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu’ndaki adalara vurmuş, bu kalıntılar olası enkaz bölgesinin belirlenmesinde kullanılmıştı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, son aramanın “uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu hedefli bir bölgede” yapılacağını belirtmekle yetindi.
Malezya tarafından 2018’de yayımlanan resmi soruşturma raporunda, uçağın otomatik pilot yerine manuel olarak yön değiştirildiği sonucuna varılmış, üçüncü bir tarafın “hukuka aykırı müdahalesinin” göz ardı edilemeyeceği ifade edilmişti. Ancak pilotların kasıtlı bir intihar uçuşu gerçekleştirdiğine dair iddialar reddedilmiş, teknik arıza ihtimali de dışlanmıştı.