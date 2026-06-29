https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/en-buyuk-havacilik-gizemlerinden-kayip-mh370-ucagini-arama-calismalarini-uzatma-karari-1106850350.html

En büyük havacılık gizemlerinden: Kayıp ‘MH370’ uçağını arama çalışmalarını uzatma kararı

En büyük havacılık gizemlerinden: Kayıp ‘MH370’ uçağını arama çalışmalarını uzatma kararı

Sputnik Türkiye

Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Havayollarına ait ‘MH370’ sefer sayılı ve ‘dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri’ olan uçak... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T13:53+0300

2026-06-29T13:53+0300

2026-06-29T13:53+0300

dünya

haberler

malezya

bakanlar kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102889/44/1028894406_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_c990e1e7091d04660e4dc90688a07cfe.jpg

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre Bakanlar Kurulu, kayıp uçağa yönelik arama çalışmalarını değerlendirdi.Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, arama çalışmalarının sürdürülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.Loke, çalışmaların 1 Temmuz'dan itibaren bir yıl daha uzatıldığını, yeni sürenin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını duyurdu.İçindeki 239 kişiyle kaybolan uçağın enkazına ulaşılamaması halinde Malezya hükümetinin arama çalışmalarını yürüten Ocean Infinity şirketine herhangi bir ödeme yapmayacağını ifade eden Loke, enkazın bulunması halinde şirkete 70 milyon dolar ödeneceğini belirtti.Malezya, "MH370" sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını Aralık 2025'te yeniden başlatmıştı.Kayıp MH370 uçağı hakkında ne biliyoruz?Bazı parçaları Afrika kıyılarına vurmuştuYıllar içinde uçağa ait olduğu doğrulanan bazı parçalar Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu’ndaki adalara vurmuş, bu kalıntılar olası enkaz bölgesinin belirlenmesinde kullanılmıştı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, son aramanın “uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu hedefli bir bölgede” yapılacağını belirtmekle yetindi.Malezya tarafından 2018’de yayımlanan resmi soruşturma raporunda, uçağın otomatik pilot yerine manuel olarak yön değiştirildiği sonucuna varılmış, üçüncü bir tarafın “hukuka aykırı müdahalesinin” göz ardı edilemeyeceği ifade edilmişti. Ancak pilotların kasıtlı bir intihar uçuşu gerçekleştirdiğine dair iddialar reddedilmiş, teknik arıza ihtimali de dışlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kahvede-yeni-bir-onemli-yan-etki-ortaya-cikti-beyin-bagirsak-ekseninde-1106847651.html

malezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, malezya, bakanlar kurulu