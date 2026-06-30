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ABD'de iş açığı büyüdü: Mayıs rakamları şaşırttı
ABD'de iş açığı büyüdü: Mayıs rakamları şaşırttı
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ABD'de İş Gücü Devir Oranı ve Açık İş Pozisyonları Araştırması (JOLTS) kapsamında ölçülen açık iş sayısı, mayısta 7 milyon 594 bine çıkarak piyasa... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T18:49+0300
2026-06-30T18:49+0300
abd
çalışma bakanlığı
işçi
istifa
ekonomi̇
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ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin İş Gücü Devir Oranı ve Açık İş Pozisyonları Araştırması (JOLTS) kapsamında açık iş sayısı verilerini açıkladı.Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artışla 7 milyon 594 bine çıktı. Açık iş sayısı bu dönemde Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 280 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısına ilişkin nisan verisi 7 milyon 585 bin olarak kaydedilmişti.Mayısta açık iş sayısındaki artışta toptan ticaret sektörü öne çıktı. İşe alım sayısı aynı dönemde 45 bin azalışla 5 milyon 170 bine geriledi.Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise bu dönemde 63 bin artarak 5 milyon 101 bine çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/pakistanda-etut-merkezinin-catisi-coktu-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1106893957.html
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abd, çalışma bakanlığı, iş, işçi, istifa
abd, çalışma bakanlığı, iş, işçi, istifa

ABD'de iş açığı büyüdü: Mayıs rakamları şaşırttı

18:49 30.06.2026
Ofis çalışanları
Ofis çalışanları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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ABD'de İş Gücü Devir Oranı ve Açık İş Pozisyonları Araştırması (JOLTS) kapsamında ölçülen açık iş sayısı, mayısta 7 milyon 594 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin İş Gücü Devir Oranı ve Açık İş Pozisyonları Araştırması (JOLTS) kapsamında açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artışla 7 milyon 594 bine çıktı. Açık iş sayısı bu dönemde Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 280 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısına ilişkin nisan verisi 7 milyon 585 bin olarak kaydedilmişti.

Mayısta açık iş sayısındaki artışta toptan ticaret sektörü öne çıktı. İşe alım sayısı aynı dönemde 45 bin azalışla 5 milyon 170 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise bu dönemde 63 bin artarak 5 milyon 101 bine çıktı.
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