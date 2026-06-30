https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abdde-asiri-sicak-alarmi-160-milyondan-fazla-kisi-risk-altinda-serinleme-merkezleri-aciliyor-1106873290.html
ABD'de aşırı sıcak alarmı: 160 milyondan fazla kişi risk altında. Serinleme merkezleri açılıyor
ABD'de aşırı sıcak alarmı: 160 milyondan fazla kişi risk altında. Serinleme merkezleri açılıyor
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ABD'de ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'de etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının, bazı bölgelerde hava sıcaklığını 35 derecenin üzerine, güney ve iç kesimlerde ise 40 derecenin üstüne taşıması öngörülüyor. Uzmanlar, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 ila 46 derece arasında değişebileceği uyarısında bulundu.Çok sayıda şehir sıcak hava dalgasının etkisindeSıcak hava dalgasından Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Chicago, Minneapolis, St. Louis, Nashville, Atlanta, Orlando ve Cleveland başta olmak üzere birçok kentin etkilenmesi bekleniyor.Ulusal Hava Durumu Servisi'nin paylaştığı verilere göre, Chicago'da pazartesi günü termometreler 33 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 38 dereceye ulaştı. Hafta ortasına kadar bu değerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.Gece sıcaklıkları da risk oluşturuyorUzmanlar, gece saatlerinde de sıcaklıkların yüksek seyretmesinin vücudun serinlemesini zorlaştıracağını ve bu durumun sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarının görülme riskini artıracağını belirtiyor. Ayrıca 4 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 100 bölgede günlük sıcaklık rekorunun kırılabileceği tahmin ediliyor.Serinleme merkezleri hizmete açılıyorChicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, düzenlediği basın toplantısında aşırı sıcaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Johnson, kent genelinde altı toplu serinleme merkezinin hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/sicakliklar-40-dereceye-yukseliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1106867455.html
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abd, sıcak hava dalgası
ABD'de aşırı sıcak alarmı: 160 milyondan fazla kişi risk altında. Serinleme merkezleri açılıyor
ABD'de ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam ederken, Büyük Ovalar'dan (Great Plains) Kuzeydoğu bölgelerine kadar 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı.
ABD'de etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının, bazı bölgelerde hava sıcaklığını 35 derecenin üzerine, güney ve iç kesimlerde ise 40 derecenin üstüne taşıması öngörülüyor.
Uzmanlar, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 ila 46 derece arasında değişebileceği uyarısında bulundu.
Çok sayıda şehir sıcak hava dalgasının etkisinde
Sıcak hava dalgasından Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Chicago, Minneapolis, St. Louis, Nashville, Atlanta, Orlando ve Cleveland başta olmak üzere birçok kentin etkilenmesi bekleniyor.
Ulusal Hava Durumu Servisi'nin paylaştığı verilere göre, Chicago'da pazartesi günü termometreler 33 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 38 dereceye ulaştı. Hafta ortasına kadar bu değerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Gece sıcaklıkları da risk oluşturuyor
Uzmanlar, gece saatlerinde de sıcaklıkların yüksek seyretmesinin vücudun serinlemesini zorlaştıracağını ve bu durumun sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarının görülme riskini artıracağını belirtiyor. Ayrıca 4 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 100 bölgede günlük sıcaklık rekorunun kırılabileceği tahmin ediliyor.
Serinleme merkezleri hizmete açılıyor
Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, düzenlediği basın toplantısında aşırı sıcaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Johnson, kent genelinde altı toplu serinleme merkezinin hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.