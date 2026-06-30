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ABD İç Güvenlik Bakanı: Geçici Koruma Statüsü artık sona erdi, ülkelerine dönmeleri gerek
ABD İç Güvenlik Bakanı: Geçici Koruma Statüsü artık sona erdi, ülkelerine dönmeleri gerek
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ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Geçici Koruma Statüsü uygulamasının sona erdiğini belirterek, bu kapsamda bulunan kişilerin ülkeyi terk etmesi... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'de Geçici Koruma Statüsü (Temporary Protected Status-TPS) uygulaması sona erdi. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, bu statüden yararlanan herkesin artık ülkeyi terk etmesi gerektiğini açıkladı.Mullin, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Geçici Koruma Statüsü artık sona erdi. Bu kişilerin ülkelerine dönmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.'Dönmek istemeyen zorla çıkarılacak'İç Güvenlik Bakanlığı'nın, kendi isteğiyle ayrılmak isteyenlerin uçak biletlerini karşılamaya ve 2 bin 600 dolar ödeme yapmaya hazır olduğunu belirten Mullin, ülkesine dönmek istemeyenlerin ise zorla sınır dışı edileceğini söyledi.Bazı kişilerin bu statü kapsamında 15 yıldan uzun süredir ABD'de yaşadığını ifade eden Mullin, ancak Geçici Koruma Statüsü'nün hiçbir zaman kalıcı bir uygulama olarak tasarlanmadığını vurguladı.'2025 deport sayısını aşacak'Mullin, pazar günü Breitbart News'e verdiği röportajda ise önümüzdeki altı hafta ila iki ay içinde ABD'den yapılacak sınır dışı işlemlerinin, 2025 yılının tamamındaki deportasyon sayısını aşmasının beklendiğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, 47. başkan olarak göreve başladığı gün yaptığı açıklamada yasa dışı göçü durdurma ve geniş çaplı sınır dışı operasyonları başlatma sözü vermişti. Trump ayrıca, ABD'nin sınır krizine karşı ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.
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ABD İç Güvenlik Bakanı: Geçici Koruma Statüsü artık sona erdi, ülkelerine dönmeleri gerek

04:25 30.06.2026
© Sputnik / Антон ДенисовABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / Антон Денисов
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ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Geçici Koruma Statüsü uygulamasının sona erdiğini belirterek, bu kapsamda bulunan kişilerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini açıkladı. Gönüllü dönüş yapmayanların ise zorla sınır dışı edileceğini söyledi.
ABD'de Geçici Koruma Statüsü (Temporary Protected Status-TPS) uygulaması sona erdi. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, bu statüden yararlanan herkesin artık ülkeyi terk etmesi gerektiğini açıkladı.
Mullin, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Geçici Koruma Statüsü artık sona erdi. Bu kişilerin ülkelerine dönmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Dönmek istemeyen zorla çıkarılacak'

İç Güvenlik Bakanlığı'nın, kendi isteğiyle ayrılmak isteyenlerin uçak biletlerini karşılamaya ve 2 bin 600 dolar ödeme yapmaya hazır olduğunu belirten Mullin, ülkesine dönmek istemeyenlerin ise zorla sınır dışı edileceğini söyledi.
Bazı kişilerin bu statü kapsamında 15 yıldan uzun süredir ABD'de yaşadığını ifade eden Mullin, ancak Geçici Koruma Statüsü'nün hiçbir zaman kalıcı bir uygulama olarak tasarlanmadığını vurguladı.

'2025 deport sayısını aşacak'

Mullin, pazar günü Breitbart News'e verdiği röportajda ise önümüzdeki altı hafta ila iki ay içinde ABD'den yapılacak sınır dışı işlemlerinin, 2025 yılının tamamındaki deportasyon sayısını aşmasının beklendiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, 47. başkan olarak göreve başladığı gün yaptığı açıklamada yasa dışı göçü durdurma ve geniş çaplı sınır dışı operasyonları başlatma sözü vermişti. Trump ayrıca, ABD'nin sınır krizine karşı ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.
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