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Milattan önce 500'lü yıllarda Aydın'a Kuzey Afrika'dan mı geldi? Tarantula türü artık Türkiye'nin oldu
Milattan önce 500'lü yıllarda Aydın'a Kuzey Afrika'dan mı geldi? Tarantula türü artık Türkiye'nin oldu
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Aydın Bafa Gölü çevresinden 34 yıl önce toplanan ve Almanya'da bir müze koleksiyonunda muhafaza edilen tarantula türü Türkiye'nin hayvan varlığına eklendi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T11:46+0300
2026-06-30T11:49+0300
yaşam
kuzey afrika
tarantula
tarih
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Aydın Bafa Gölü çevresinden 1992 yılında toplanan ve Almanya'daki bir müze koleksiyonunda muhafaza edilen "Ischnocolus valentinus" türüne ait tarantula türü bilimsel incelemeler sonucunda Türkiye'nin hayvan varlığına kaydedildi. Çoğunlukla Kuzey Afrika kıyılarında yayılım gösteren tarantula türü Türkiye'de başka hiçbir yerde yok. Bu da bilim insanlarına tarantulanın milattan önce 500'lü yıllarda bölgeye antik deniz ticareti sırasında taşınmış olabileceğini düşündürtüyor. Türkiye'deki ilk tespitiManisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Senckenberg Müzesi envanterindeki tarantula türlerini inceleyen yabancı araştırmacıların, Bafa çevresinden alınan tarantula örneğiyle ilgili bilimsel işbirliği için kendisi ve Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Üyesi Kadir Boğaç Kunt'la iletişim kurduğunu belirtti.Tarantulanın "Ischnocolus valentinus" türüne ait olduğu ve bu kaydın "Ischnocolus" cinsinin Türkiye'deki ilk tespiti olduğunu ifade eden Yağmur, çalışmanın ve tespitin bu ay yayımlanan uluslararası hakemli "Invertebrate Zoology" dergisinin 23. cildinde yayımlandığını kaydetti.Kuzey Afrika'dan deniz ticaretiyle geldiProf. Dr. Yağmur, Türkiye'de uzun yıllardır sürdürülen kapsamlı arazi çalışmalarında bu cinse ait başka bir popülasyona rastlanmamasının dikkati çekici olduğunu kaydederek, bu durumun, türün doğal yayılışla değil, geçmişte insanlar tarafından bölgeye taşınmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini dile getirdi.Bu türün çoğunlukla Kuzey Afrika kıyılarında yoğun yayılım gösterdiğini aktaran Yağmur, Bafa Gölü'nde keşfin yapıldığı bölgenin milattan önce 500'lü yıllarda, Ege Denizi kıyısında önemli bir liman kenti olan Herakleia sınırları içinde bulunduğunu, bu nedenle tarantulanın buraya antik deniz ticareti sırasında taşınmış olabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
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kuzey afrika, tarantula, tarih
kuzey afrika, tarantula, tarih

Milattan önce 500'lü yıllarda Aydın'a Kuzey Afrika'dan mı geldi? Tarantula türü artık Türkiye'nin oldu

11:46 30.06.2026 (güncellendi: 11:49 30.06.2026)
© Manisa Celal Bayar Üniversitesitarantula
tarantula - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Manisa Celal Bayar Üniversitesi
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Aydın Bafa Gölü çevresinden 34 yıl önce toplanan ve Almanya'da bir müze koleksiyonunda muhafaza edilen tarantula türü Türkiye'nin hayvan varlığına eklendi.
Aydın Bafa Gölü çevresinden 1992 yılında toplanan ve Almanya'daki bir müze koleksiyonunda muhafaza edilen "Ischnocolus valentinus" türüne ait tarantula türü bilimsel incelemeler sonucunda Türkiye'nin hayvan varlığına kaydedildi. Çoğunlukla Kuzey Afrika kıyılarında yayılım gösteren tarantula türü Türkiye'de başka hiçbir yerde yok. Bu da bilim insanlarına tarantulanın milattan önce 500'lü yıllarda bölgeye antik deniz ticareti sırasında taşınmış olabileceğini düşündürtüyor.

Türkiye'deki ilk tespiti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Senckenberg Müzesi envanterindeki tarantula türlerini inceleyen yabancı araştırmacıların, Bafa çevresinden alınan tarantula örneğiyle ilgili bilimsel işbirliği için kendisi ve Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Üyesi Kadir Boğaç Kunt'la iletişim kurduğunu belirtti.
Tarantulanın "Ischnocolus valentinus" türüne ait olduğu ve bu kaydın "Ischnocolus" cinsinin Türkiye'deki ilk tespiti olduğunu ifade eden Yağmur, çalışmanın ve tespitin bu ay yayımlanan uluslararası hakemli "Invertebrate Zoology" dergisinin 23. cildinde yayımlandığını kaydetti.

Kuzey Afrika'dan deniz ticaretiyle geldi

Prof. Dr. Yağmur, Türkiye'de uzun yıllardır sürdürülen kapsamlı arazi çalışmalarında bu cinse ait başka bir popülasyona rastlanmamasının dikkati çekici olduğunu kaydederek, bu durumun, türün doğal yayılışla değil, geçmişte insanlar tarafından bölgeye taşınmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini dile getirdi.
Bu türün çoğunlukla Kuzey Afrika kıyılarında yoğun yayılım gösterdiğini aktaran Yağmur, Bafa Gölü'nde keşfin yapıldığı bölgenin milattan önce 500'lü yıllarda, Ege Denizi kıyısında önemli bir liman kenti olan Herakleia sınırları içinde bulunduğunu, bu nedenle tarantulanın buraya antik deniz ticareti sırasında taşınmış olabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
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