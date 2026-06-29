https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/zorunlu-trafik-sigortasinda-yeni-donem-1-temmuzda-basliyor-neleri-kapsayacak-hangi-durumlarda-1106847440.html

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor: Neleri kapsayacak, hangi durumlarda sistem işlemeyecek?

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor: Neleri kapsayacak, hangi durumlarda sistem işlemeyecek?

Sputnik Türkiye

Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok uygulama da değişecek. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T12:49+0300

2026-06-29T12:49+0300

2026-06-29T12:49+0300

türki̇ye

zorunlu trafik sigortası

araç

kaza

trafik kazası

tazminat

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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre, kaza yapan araçlar için Maddi Zararlar Teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Değer kaybı başvurusunda yeni uygulama hayata geçirilecek, orijinal parça kullanımıyla ilgili kurallar da değişti. Tebliğle birlikte sigorta şirketlerinin sigortalıya rücu edebileceği durumlar da yeniden düzenlendi. Buna göre, sürücünün can güvenliği nedeniyle olay yerinden uzaklaşması veya yaralıların tedavisi amacıyla sağlık kuruluşuna gitmesi gibi zorunlu haller dışında, kaza yerini terk etmesi ya da kaza tespit tutanağı, alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenmesini engellemesi halinde sigorta şirketleri, ödedikleri tazminatı sigortalıdan talep edebilecek.Resmi Gazete'de yayımlandıSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliği, 12 Haziran 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik sigortasında hasar, değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni hükümler, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Değer kaybı başvurusunda yeni uygulama hayata geçecekDeğer kaybı uygulamasında yeni dönem Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri araç değer kaybına ilişkin oldu.Buna göre, trafik kazası sonrasında araç hasarı nedeniyle sigorta şirketine başvuran hak sahibi, ayrıca bir başvuru yapmasa bile değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Sigorta eksperi, araçta oluşan değer kaybını hasar raporunda ayrıca belirtecek. Sigorta şirketleri ise hesaplanan değer kaybı tutarını, nihai eksper raporunun kendilerine ulaşmasını takip eden iş günü içerisinde hak sahibine bildirmekle yükümlü olacak.Orijinal parça kullanımına yeni şartlar getirildiYeni tebliğle araç onarımlarında hangi durumlarda orijinal, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça kullanılacağı ayrıntılı şekilde düzenlendi.Buna göre, hasar gören orijinal parçanın onarılması mümkün değilse öncelikle orijinal parça ile değiştirilmesi gerekecek. Ancak araç sahibinin onay vermesi veya orijinal parçaya ulaşılamaması halinde eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça kullanılabilecek. Hasarlı parçanın orijinal olmadığı durumlarda ise öncelik yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parçaya verilecek. Bu seçeneklerin mümkün olmaması halinde orijinal parça kullanılabilecek.Sigorta şirketleri, eşdeğer parça kullanımının mümkün olduğunu ispat etmekle yükümlü olacak. Düzenlemede ayrıca, kullanılan parçalar nedeniyle araçta değer artışı oluşması halinde bu farkın tazminattan düşülemeyeceği açıkça hükme bağlandı.Ağır hasarlı araçlarda belge zorunluluğuYeni düzenlemeye göre, eksper raporuyla ağır hasarlı olduğu belirlenen araçlarda sigorta şirketinin tazminat ödeyebilmesi için aracın trafikten çekildiğini gösteren "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekecek. Söz konusu belge sunulmadan tazminat ödemesi yapılamayacak.Kaza yerini terk edenler 'tazminat' ödeyebilirTebliğle birlikte sigorta şirketlerinin sigortalıya rücu edebileceği durumlar da yeniden düzenlendi.Buna göre, sürücünün can güvenliği nedeniyle olay yerinden uzaklaşması veya yaralıların tedavisi amacıyla sağlık kuruluşuna gitmesi gibi zorunlu haller dışında, kaza yerini terk etmesi ya da kaza tespit tutanağı, alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenmesini engellemesi halinde sigorta şirketleri, ödedikleri tazminatı sigortalıdan talep edebilecek.Düzenlemeyle "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı da genel şartlara eklendi. Buna göre kısa mesaj, e-posta, mobil uygulamalar ile e-Devlet ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden kurulacak sistemler, resmi bildirim araçları arasında yer alacak. Trafik sigortasına ilişkin yeni düzenlemeler, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/arac-sahipleri-dikkat-18-gun-sonra-degisiyor-deger-kaybi-aninda-hesaplanacak-1106445989.html

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zorunlu trafik sigortası, araç, kaza, trafik kazası, tazminat