https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/arac-sahipleri-dikkat-18-gun-sonra-degisiyor-deger-kaybi-aninda-hesaplanacak-1106445989.html

Araç sahipleri dikkat, 18 gün sonra değişiyor: Değer kaybı anında hesaplanacak

Araç sahipleri dikkat, 18 gün sonra değişiyor: Değer kaybı anında hesaplanacak

Sputnik Türkiye

Zorunlu trafik sigortası kapsamında yapılan değişiklikler 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Parça değişiminden değer kaybına kadar birçok... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T09:24+0300

2026-06-12T09:24+0300

2026-06-12T09:24+0300

türki̇ye

otomobil

hasar

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda değişiklik yaptı.Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren kararlar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Araç sahiplerinin bilgisi dahilinde olan birçok konu değişikliğe uğradı.Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, kaza mağdurları ve sigortalılar için önemli değişiklikler meydana geldi.Parça değişiminde orijinal parça detayıDüzenleme kapsamında değer kaybı ve parça değişimi konusunda araç sahiplerinin lehine adımlar atıldı. Kaza neticesinde hasar gören parça onarılamıyorsa orijinaliyle değiştirilmek zorunda kalınacak. Araç sahibinin yazılı onayı olmadan veya piyasada parça bulunmadığı ispat edilmeden yan sanayi/eşdeğer parça onarım anında araca takılmayacak. Bu konuda ispat yükümlülüğü tamamen sigorta şirketi üzerinde olacak.Parça değişimiyle birlikte araçta kıymet artışı olursa tazminattan kesinti yapılmayacak. Ülkemizde galericilerin fiyat kırmak için ortaya çıkardığı "değişen" sorunu bulunuyor. Parçası değişen araçların değeri yüzde 10-15 seviyesinde geriliyor. Bu nedenle parça değişiminin araç üzerinde kıymet artışı gibi bir durum yaratması beklenmiyor. Aracın gövdesindeki sacın kalınlığı 1 milimin altında ve sadece kozmetik görüntü sağlıyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde parçası değişen araçların değeri daha da artarken ülkemizde galerici esnafı nedeniyle düşüyor.Araçtaki bulunan eski parça orijinal değilse, eşdeğer parça takılacak. Eşdeğer parça imkanı varken orijinal takılırsa sigortacı aradaki farkı ödemeyecek.Perte çekilen araçlarAğır hasarlı (pert) araçlarda "Trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden sigorta şirketi tazminat ödemesi yapmayacak.Fazladan işlem yapılmayacakDeğer kaybı tazminatına ilişkin olarak düzenleme yapıldı. Araç hasar gördüğünde değer kaybı artık sigorta eksperi tarafından hesaplanacak. Eski sistemde değer kaybını almak için dosya kapandıktan sonra sigorta şirketine başvurularak hesaplanması isteniyordu. Şimdi araç kazalı haldeyken değer kaybı belirlenecek ve ödemesi yapılacak.Değer kaybı ödemesinde ana kriterler, marka, yaş, model, kullanılmışlık düzeyi, hasar gören kısımlar, geçmiş hasar durumu, kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değeri farkı olarak ele alınacak. Araç hasarı için başvuru yapan herkes otomatik olarak değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak.Sigorta şirketi, nihai eksper raporundan sonraki ilk iş günü içinde değer kaybı tazminatı tutarını yazılı veya dijital (SMS, e-posta, mobil app) olarak bildirmek zorunda olacak.Değer kaybı aracın tüm parçalarını kapsıyor. Tampondaki çizikten stop lambasındaki kırığa kadar her şeyden değer kaybı alınacak. Halk arasında hurafe olarak dolaşan plastik aksamların değer kaybına girmediğine dair bilgiler gerçeği yansıtmıyor.

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