https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yeni-arastirma-omega-3-takviyesi-beyin-sagliginda-beklenen-etkiyi-gostermedi-1106846201.html

Yeni araştırma: Omega-3 takviyesi beyin sağlığında beklenen etkiyi göstermedi

Yeni araştırma: Omega-3 takviyesi beyin sağlığında beklenen etkiyi göstermedi

Sputnik Türkiye

Milyonlarca kişinin beyin sağlığını korumak için kullandığı omega-3 balık yağı takviyeleriyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T12:34+0300

2026-06-29T12:34+0300

2026-06-29T12:34+0300

sağlik

balık

yağ

omega 3

akdeniz diyeti

alzheimer

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USC Keck Medicine araştırmacıları tarafından yürütülen ve eBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırma, omega-3 balık yağı takviyelerinin Alzheimer riski taşıyan yaşlı bireylerde beklenen faydayı sağlamadığını ortaya koydu.Araştırmada, 55-80 yaşları arasındaki 365 kişi iki yıl boyunca takip edildi. Katılımcılara yüksek doz omega-3 takviyesi ve boş kapsül verildi. Çalışmanın sonunda balık yağı kullanan grubun hafıza, düşünme becerileri ve beyin sağlığı açısından omega-3 almayan gruba göre herhangi bir üstünlük göstermediği bildirildi.Araştırmanın başyazarı, USC Kişiselleştirilmiş Beyin Sağlığı Merkezi Direktörü Dr. Hussein Naji Yassine, "Hepimiz Alzheimer'ı önlemek için sihirli bir çözüm olmasını isterdik ancak bulgularımız balık yağı takviyelerinin beyin sağlığını koruyor gibi görünmediğini gösterdi." dedi.Beyne ulaştı ama fayda sağlamadıAraştırmacılar, ilk olarak takviyelerde bulunan omega-3'ün gerçekten beyne ulaşıp ulaşmadığını inceledi.Yapılan ölçümlerde, altı ay sonunda beyin-omurilik sıvısındaki omega-3 seviyelerinin ortalama yüzde 17 arttığı belirlendi. Bu sonuç, omega-3 yağ asitlerinin beyne ulaştığını doğruladı.Ancak iki yıl sonunda yapılan bilişsel testler ve beyin görüntülemeleri, bunun hafıza, bilişsel performans veya Alzheimer ile ilişkili hipokampus küçülmesi üzerinde herhangi bir olumlu etki oluşturmadığını gösterdi.Araştırmacılar nedenini araştırıyorAraştırmacılar şimdi, omega-3 yağ asitlerinin beyne ulaşmasına rağmen neden beklenen etkiyi göstermediğini araştırıyor.Dr. Yassine, omega-3 yağ asitlerinin tek başına takviye olarak kullanılmasından ziyade Akdeniz tipi beslenme düzeninin bir parçası olarak tüketildiğinde daha etkili olabileceğini düşündüklerini belirtti."Beynin omega-3 yağ asitlerini nasıl işlediğini ve sağlık durumu, beslenme düzeni, genetik risk ile yaş gibi faktörlerin bu süreci nasıl etkilediğini daha iyi anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Sağlıklı yaşam vurgusuAraştırmacılar, elde edilen sonuçların sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini değiştirmediğinin altını çizdi.Dr. Yassine, "Yaşam boyunca sağlıklı kalmak, Alzheimer riskini azaltmak için sahip olduğumuz en güçlü araç olmaya devam ediyor. Düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve dengeli beslenme beyin sağlığını korumada temel rol oynuyor." dedi.Araştırmacılar, gelecekte beynin omega-3 yağ asitlerinden daha iyi yararlanmasını sağlayabilecek yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bilim-insanlari-acikladi-yaslandikca-gobek-yaglanmasindaki-artisin-nedeni-bulundu-1106823159.html

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balık, yağ, omega 3, akdeniz diyeti, alzheimer