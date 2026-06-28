https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bilim-insanlari-acikladi-yaslandikca-gobek-yaglanmasindaki-artisin-nedeni-bulundu-1106823159.html

Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça göbek yağlanmasındaki artışın nedeni bulundu

Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça göbek yağlanmasındaki artışın nedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan göbek yağlanmasının nedeni araştırmacılar tarafından tespit edildi. Çalışma, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan yeni bir kök hücre... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T10:25+0300

2026-06-28T10:25+0300

2026-06-28T10:25+0300

sağlik

kaliforniya üniversitesi (ucla)

science

yağ

yaşlanma

kilo

fazla kilolu

obez

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Sağlık ve tedavi araştırma merkezi City of Hope araştırmacılarının Science dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan yeni bir kök hücre türü, karın bölgesinde yağ hücrelerinin oluşumunu artırarak göbek yağlanmasının temel nedenlerinden biri olabilir.Araştırmacılar, yaş ilerledikçe yalnızca mevcut yağ hücrelerinin büyümediğini, aynı zamanda yeni yağ hücrelerinin de daha hızlı üretildiğini belirledi. Bulguların, yaşa bağlı obeziteyle mücadelede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.Yaşlanma yağ hücrelerini artırıyorAraştırma kapsamında City of Hope ile UCLA bilim insanları önce fareler üzerinde deneyler gerçekleştirdi, ardından elde edilen sonuçları insan hücreleri üzerinde doğruladı.Bilim insanları, yağ dokusunda bulunan kök hücrelerin yaşlanmayla birlikte davranış değiştirdiğini tespit etti. Genç bireylerde büyük ölçüde hareketsiz kalan bu hücrelerin, orta yaş döneminden itibaren aktif hale gelerek çok sayıda yeni yağ hücresi üretmeye başladığı belirlendi.Çalışmanın ortak yazarlarından Prof. Qiong (Annabel) Wang, "Yaşlanma, yetişkinlerde yeni bir kök hücre türünün ortaya çıkmasını tetikliyor ve özellikle karın bölgesinde yeni yağ hücrelerinin üretimini artırıyor" ifadelerini kullandı.Yeni bir kök hücre türü keşfedildiAraştırmacılar, yaşlanmayla birlikte bazı kök hücrelerin daha önce bilinmeyen ve yalnızca ileri yaşlarda ortaya çıkan yeni bir hücre grubuna dönüştüğünü belirledi.Bu hücrelerin, normal kök hücrelere kıyasla çok daha fazla yağ hücresi üretebildiği ve özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın temel nedenlerinden biri olabileceği ifade edildi.İnsan dokuları üzerinde yapılan incelemelerde de aynı hücre tipine rastlanması, benzer mekanizmanın insanlarda da işliyor olabileceğini gösterdi.Tedavi için yeni hedef olabilirAraştırmacılar ayrıca, bu yeni hücrelerin çoğalmasını sağlayan temel mekanizmanın LIFR adlı hücresel sinyal yolu olduğunu belirledi.Çalışmada, genç bireylerde bu mekanizmanın aynı etkiyi göstermediği, ancak yaşlanmayla birlikte aktif hale gelerek göbek çevresindeki yağlanmayı hızlandırdığı ifade edildi.Prof. Wang, "Daha sağlıklı yaşlanma için yeni yağ hücrelerinin oluşumunu kontrol altına almak büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, bundan sonraki aşamada bu hücreleri hedef alan yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi, yaşa bağlı göbek yağlanmasını önlemeyi ve bunun obezite, tip 2 diyabet ile diğer metabolik hastalıkların önlenmesine katkı sağlayıp sağlayamayacağını araştırmayı planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/harvard-arastirmasi-beyin-sagligi-icin-en-faydali-diyet-akdeniz-diyeti-olmayabilir-1106819107.html

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kaliforniya üniversitesi (ucla), science, yağ, yaşlanma, kilo, fazla kilolu, obez