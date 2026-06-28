https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bilim-insanlari-acikladi-yaslandikca-gobek-yaglanmasindaki-artisin-nedeni-bulundu-1106823159.html
Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça göbek yağlanmasındaki artışın nedeni bulundu
Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça göbek yağlanmasındaki artışın nedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Yaş ilerledikçe ortaya çıkan göbek yağlanmasının nedeni araştırmacılar tarafından tespit edildi. Çalışma, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan yeni bir kök hücre... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T10:25+0300
2026-06-28T10:25+0300
2026-06-28T10:25+0300
sağlik
kaliforniya üniversitesi (ucla)
science
yağ
yaşlanma
kilo
fazla kilolu
obez
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Sağlık ve tedavi araştırma merkezi City of Hope araştırmacılarının Science dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan yeni bir kök hücre türü, karın bölgesinde yağ hücrelerinin oluşumunu artırarak göbek yağlanmasının temel nedenlerinden biri olabilir.Araştırmacılar, yaş ilerledikçe yalnızca mevcut yağ hücrelerinin büyümediğini, aynı zamanda yeni yağ hücrelerinin de daha hızlı üretildiğini belirledi. Bulguların, yaşa bağlı obeziteyle mücadelede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.Yaşlanma yağ hücrelerini artırıyorAraştırma kapsamında City of Hope ile UCLA bilim insanları önce fareler üzerinde deneyler gerçekleştirdi, ardından elde edilen sonuçları insan hücreleri üzerinde doğruladı.Bilim insanları, yağ dokusunda bulunan kök hücrelerin yaşlanmayla birlikte davranış değiştirdiğini tespit etti. Genç bireylerde büyük ölçüde hareketsiz kalan bu hücrelerin, orta yaş döneminden itibaren aktif hale gelerek çok sayıda yeni yağ hücresi üretmeye başladığı belirlendi.Çalışmanın ortak yazarlarından Prof. Qiong (Annabel) Wang, "Yaşlanma, yetişkinlerde yeni bir kök hücre türünün ortaya çıkmasını tetikliyor ve özellikle karın bölgesinde yeni yağ hücrelerinin üretimini artırıyor" ifadelerini kullandı.Yeni bir kök hücre türü keşfedildiAraştırmacılar, yaşlanmayla birlikte bazı kök hücrelerin daha önce bilinmeyen ve yalnızca ileri yaşlarda ortaya çıkan yeni bir hücre grubuna dönüştüğünü belirledi.Bu hücrelerin, normal kök hücrelere kıyasla çok daha fazla yağ hücresi üretebildiği ve özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın temel nedenlerinden biri olabileceği ifade edildi.İnsan dokuları üzerinde yapılan incelemelerde de aynı hücre tipine rastlanması, benzer mekanizmanın insanlarda da işliyor olabileceğini gösterdi.Tedavi için yeni hedef olabilirAraştırmacılar ayrıca, bu yeni hücrelerin çoğalmasını sağlayan temel mekanizmanın LIFR adlı hücresel sinyal yolu olduğunu belirledi.Çalışmada, genç bireylerde bu mekanizmanın aynı etkiyi göstermediği, ancak yaşlanmayla birlikte aktif hale gelerek göbek çevresindeki yağlanmayı hızlandırdığı ifade edildi.Prof. Wang, "Daha sağlıklı yaşlanma için yeni yağ hücrelerinin oluşumunu kontrol altına almak büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, bundan sonraki aşamada bu hücreleri hedef alan yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi, yaşa bağlı göbek yağlanmasını önlemeyi ve bunun obezite, tip 2 diyabet ile diğer metabolik hastalıkların önlenmesine katkı sağlayıp sağlayamayacağını araştırmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/harvard-arastirmasi-beyin-sagligi-icin-en-faydali-diyet-akdeniz-diyeti-olmayabilir-1106819107.html
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kaliforniya üniversitesi (ucla), science, yağ, yaşlanma, kilo, fazla kilolu, obez
kaliforniya üniversitesi (ucla), science, yağ, yaşlanma, kilo, fazla kilolu, obez
Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça göbek yağlanmasındaki artışın nedeni bulundu
Yaş ilerledikçe ortaya çıkan göbek yağlanmasının nedeni araştırmacılar tarafından tespit edildi. Çalışma, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan yeni bir kök hücre türünün karın bölgesinde yağ oluşumunu hızlandırabileceğini gösterdi.
Sağlık ve tedavi araştırma merkezi City of Hope araştırmacılarının Science dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan yeni bir kök hücre türü, karın bölgesinde yağ hücrelerinin oluşumunu artırarak göbek yağlanmasının temel nedenlerinden biri olabilir.
Araştırmacılar, yaş ilerledikçe yalnızca mevcut yağ hücrelerinin büyümediğini, aynı zamanda yeni yağ hücrelerinin de daha hızlı üretildiğini belirledi. Bulguların, yaşa bağlı obeziteyle mücadelede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.
Yaşlanma yağ hücrelerini artırıyor
Araştırma kapsamında City of Hope ile UCLA bilim insanları önce fareler üzerinde deneyler gerçekleştirdi, ardından elde edilen sonuçları insan hücreleri üzerinde doğruladı.
Bilim insanları, yağ dokusunda bulunan kök hücrelerin yaşlanmayla birlikte davranış değiştirdiğini tespit etti. Genç bireylerde büyük ölçüde hareketsiz kalan bu hücrelerin, orta yaş döneminden itibaren aktif hale gelerek çok sayıda yeni yağ hücresi üretmeye başladığı belirlendi.
Çalışmanın ortak yazarlarından Prof. Qiong (Annabel) Wang, "Yaşlanma, yetişkinlerde yeni bir kök hücre türünün ortaya çıkmasını tetikliyor ve özellikle karın bölgesinde yeni yağ hücrelerinin üretimini artırıyor" ifadelerini kullandı.
Yeni bir kök hücre türü keşfedildi
Araştırmacılar, yaşlanmayla birlikte bazı kök hücrelerin daha önce bilinmeyen ve yalnızca ileri yaşlarda ortaya çıkan yeni bir hücre grubuna dönüştüğünü belirledi.
Bu hücrelerin, normal kök hücrelere kıyasla çok daha fazla yağ hücresi üretebildiği ve özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın temel nedenlerinden biri olabileceği ifade edildi.
İnsan dokuları üzerinde yapılan incelemelerde de aynı hücre tipine rastlanması, benzer mekanizmanın insanlarda da işliyor olabileceğini gösterdi.
Tedavi için yeni hedef olabilir
Araştırmacılar ayrıca, bu yeni hücrelerin çoğalmasını sağlayan temel mekanizmanın LIFR adlı hücresel sinyal yolu olduğunu belirledi.
Çalışmada, genç bireylerde bu mekanizmanın aynı etkiyi göstermediği, ancak yaşlanmayla birlikte aktif hale gelerek göbek çevresindeki yağlanmayı hızlandırdığı ifade edildi.
Prof. Wang, "Daha sağlıklı yaşlanma için yeni yağ hücrelerinin oluşumunu kontrol altına almak büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılar, bundan sonraki aşamada bu hücreleri hedef alan yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi, yaşa bağlı göbek yağlanmasını önlemeyi ve bunun obezite, tip 2 diyabet ile diğer metabolik hastalıkların önlenmesine katkı sağlayıp sağlayamayacağını araştırmayı planlıyor.