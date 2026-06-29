https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/rusya-ordusunda-yapay-zek-ve-iha-devrimi-belousov-cephedeki-ustunlugu-acikladi-1106841905.html
Rusya ordusunda yapay zekâ ve İHA devrimi: Belousov cephedeki üstünlüğü açıkladı
Rusya ordusunda yapay zekâ ve İHA devrimi: Belousov cephedeki üstünlüğü açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekât bölgesinde kurulan yeni insansız sistem birliklerinin, yapay zekâ entegrasyonu ve katmanlı hava savunma... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T10:26+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
yapay zeka
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, askeri muhabirlerle gerçekleştirdiği geniş kapsamlı toplantıda, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin modern savaş doktrininde ulaştığı teknolojik üstünlüğü ve cephe hattındaki yeni stratejileri paylaştı. Bakan Belousov, ordunun lojistik altyapısından yapay zekâ projelerine kadar pek çok kritik alanda atılan adımları ilan etti.İnsansız sistem birliklerinin etkinliği 3 kat artıÖzel askeri harekât bölgesinde görev yapan İHA birliklerinin yapısal olarak dönüştürüldüğünü belirten Belousov, cephede artık tekil personel gruplarının değil, organize askeri birimlerin savaştığını vurguladı:‘Yapay zekâ entegrasyonu öncelikli projemiz’Savunma Bakanlığı'nın en önemli yedi öncelikli projesinden birinin yapay zekânın askeri alana entegrasyonu olduğunu açıklayan Bakan, bu teknolojinin özellikle iki ana alanda yoğunlaştığını belirtti:Belousov, tüm insansız sistem birliklerine veri akışı sağlayan ve operasyonel kabiliyeti artıran yazılımsal-donanımsal ‘DC’ kompleksinin de aktif olarak devreye alındığını sözlerine ekledi.‘Ukrayna İHA'larına karşı aşılmaz hava savunma ağı’Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İHA tehditlerine karşıRus ordusunun tüm cephe hatlarında önlemleri artırdığını ifade eden Belousov, her askeri grupta kademeli bir taktik önleme sisteminin kurulduğunu açıkladı. Durumun her 2-3 ayda bir değiştiğini ve Rus ordusunun buna hızla adapte olduğunu belirten Bakan, “Özellikle FPV dron avcılarıyla donatılmış mobil ateş gruplarını sahaya aktif olarak sürüyoruz” dedi.Rusya'nın hava savunmasını çok katmanlı ve entegre bir tekil sistem haline getirdiğini vurgulayan Belousov, taktik seviyeden başlayarak tüm komuta zincirinde kullanılan yeni yazılımlar sayesinde, cephedeki anlık durumun eksiksiz görülebildiğini, hedeflerin hızla belirlendiğini ve muharebenin tek bir merkezden başarıyla yönetildiğini belirtti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yapay zeka
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yapay zeka
Rusya ordusunda yapay zekâ ve İHA devrimi: Belousov cephedeki üstünlüğü açıkladı
10:26 29.06.2026 (güncellendi: 10:27 29.06.2026)
Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekât bölgesinde kurulan yeni insansız sistem birliklerinin, yapay zekâ entegrasyonu ve katmanlı hava savunma ağları sayesinde geleneksel birimlere kıyasla üç kat daha yüksek verimlilikle çalıştığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, askeri muhabirlerle gerçekleştirdiği geniş kapsamlı toplantıda, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin modern savaş doktrininde ulaştığı teknolojik üstünlüğü ve cephe hattındaki yeni stratejileri paylaştı. Bakan Belousov, ordunun lojistik altyapısından yapay zekâ projelerine kadar pek çok kritik alanda atılan adımları ilan etti.
İnsansız sistem birliklerinin etkinliği 3 kat artı
Özel askeri harekât bölgesinde görev yapan İHA birliklerinin yapısal olarak dönüştürüldüğünü belirten Belousov, cephede artık tekil personel gruplarının değil, organize askeri birimlerin savaştığını vurguladı:
“Bir birliğe bölgeyi izole etme veya ikmal hatlarını kesme görevi veriliyor ve doğrudan bu hedefe odaklanıyorlar. Bu organize yaklaşım sayesinde dron kullanım etkinliği, sıradan ekiplere kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek.”
‘Yapay zekâ entegrasyonu öncelikli projemiz’
Savunma Bakanlığı'nın en önemli yedi öncelikli projesinden birinin yapay zekânın askeri alana entegrasyonu olduğunu açıklayan Bakan, bu teknolojinin özellikle iki ana alanda yoğunlaştığını belirtti:
Görüntü tanıma ve otomatik hedef kilitleme:
Dronların düşman unsurlarını hatasız tespit etmesi.
Gelişmiş navigasyon:
Sinir ağlarının (nöral ağlar) sürekli eğitilerek zorlu şartlarda yön bulması.
Belousov, tüm insansız sistem birliklerine veri akışı sağlayan ve operasyonel kabiliyeti artıran yazılımsal-donanımsal ‘DC’ kompleksinin de aktif olarak devreye alındığını sözlerine ekledi.
‘Ukrayna İHA'larına karşı aşılmaz hava savunma ağı’
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İHA tehditlerine karşıRus ordusunun tüm cephe hatlarında önlemleri artırdığını ifade eden Belousov, her askeri grupta kademeli bir taktik önleme sisteminin kurulduğunu açıkladı. Durumun her 2-3 ayda bir değiştiğini ve Rus ordusunun buna hızla adapte olduğunu belirten Bakan, “Özellikle FPV dron avcılarıyla donatılmış mobil ateş gruplarını sahaya aktif olarak sürüyoruz” dedi.
Rusya'nın hava savunmasını çok katmanlı ve entegre bir tekil sistem haline getirdiğini vurgulayan Belousov, taktik seviyeden başlayarak tüm komuta zincirinde kullanılan yeni yazılımlar sayesinde, cephedeki anlık durumun eksiksiz görülebildiğini, hedeflerin hızla belirlendiğini ve muharebenin tek bir merkezden başarıyla yönetildiğini belirtti.