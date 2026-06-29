https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/venezueladaki-depremin-ardindan-enkazdan-9-aylik-bebek-ve-annesi-sag-cikarildi-1106843520.html

Venezuela'daki depremin ardından enkazdan 9 aylık bebek ve annesi sağ çıkarıldı

Venezuela'daki depremin ardından enkazdan 9 aylık bebek ve annesi sağ çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından çöken bir enkazından ABD'li arama kurtarma ekibi, dokuz aylık bir bebek ve annesini... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T11:21+0300

2026-06-29T11:21+0300

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Venezuela'da art arda meydana gelen iki büyük deprem , yıkıntı sonucu dokuz aylık bir bebek ile annesi sağ olarak kurtarıldı. ABD'li arama kurtarma ekibi , yerel itfaiye birimleriyle birlikte yürüttüğü çalışma sonucu anne ve mevcuti kalıntıdan ortaya çıktı; Vücudundaki hafif yaralarla hayatta kaldığı bildirildi. Ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, durdurma işleminin saatler süren titiz bir çalışmanın ürününün olduğu vurgulandı.Depremin bilançosu ağırlaşıyorABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) 'nun Venezuela'ya göre biri 7,2 , diğeri 7,5 büyüklüğünde olan ve aralarında sadece birkaç saniye bulunan iki güçlü depremle sarsıldı. Uzmanlar bu ikiz depremin, kuzey yüzyıldan fazla bir süredir kaydettiği en şiddetli şiddetler arasında yer dağılımını belirtiyor. Ana depremlerin bölgede onlarca artçı artıyor meydana geldi.Venezuela'nın son sistemlerine göre can kaybı bin 430'a yükseldi , binlerce kişi yaralı olarak tedavi edildi. Binlerce kişi ise halen kayıp olduğu bildiriliyor; Arama kurtarma parçaları hayatta kalanlara ulaşmak için ilerlemeyi sürdürüyor.Şehirler yıkıldı, havalimanı kapatıldıCaracas ve parayı La Guaira başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde konut binaları doldurdu . Hastaneler ve diğer kritik altyapı hizmetleri , ülkenin ana lokasyonunda ağır hasar gördü güvenlik önlemlerini artırdı. Yüzlerce aile evlerine girdiği için açık alanlarda çadırlarda yaşamaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/venezuelada-depremi-olu-sayisinin-1400u-astigi-hafta-sonu-33-kisi-kurtarildi-on-binler-hala-kayip-1106834724.html

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