https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/venezueladaki-depremin-ardindan-enkazdan-9-aylik-bebek-ve-annesi-sag-cikarildi-1106843520.html
Venezuela'daki depremin ardından enkazdan 9 aylık bebek ve annesi sağ çıkarıldı
Venezuela'daki depremin ardından enkazdan 9 aylık bebek ve annesi sağ çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından çöken bir enkazından ABD'li arama kurtarma ekibi, dokuz aylık bir bebek ve annesini... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T11:21+0300
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Venezuela'da art arda meydana gelen iki büyük deprem , yıkıntı sonucu dokuz aylık bir bebek ile annesi sağ olarak kurtarıldı. ABD'li arama kurtarma ekibi , yerel itfaiye birimleriyle birlikte yürüttüğü çalışma sonucu anne ve mevcuti kalıntıdan ortaya çıktı; Vücudundaki hafif yaralarla hayatta kaldığı bildirildi. Ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, durdurma işleminin saatler süren titiz bir çalışmanın ürününün olduğu vurgulandı.Depremin bilançosu ağırlaşıyorABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) 'nun Venezuela'ya göre biri 7,2 , diğeri 7,5 büyüklüğünde olan ve aralarında sadece birkaç saniye bulunan iki güçlü depremle sarsıldı. Uzmanlar bu ikiz depremin, kuzey yüzyıldan fazla bir süredir kaydettiği en şiddetli şiddetler arasında yer dağılımını belirtiyor. Ana depremlerin bölgede onlarca artçı artıyor meydana geldi.Venezuela'nın son sistemlerine göre can kaybı bin 430'a yükseldi , binlerce kişi yaralı olarak tedavi edildi. Binlerce kişi ise halen kayıp olduğu bildiriliyor; Arama kurtarma parçaları hayatta kalanlara ulaşmak için ilerlemeyi sürdürüyor.Şehirler yıkıldı, havalimanı kapatıldıCaracas ve parayı La Guaira başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde konut binaları doldurdu . Hastaneler ve diğer kritik altyapı hizmetleri , ülkenin ana lokasyonunda ağır hasar gördü güvenlik önlemlerini artırdı. Yüzlerce aile evlerine girdiği için açık alanlarda çadırlarda yaşamaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/venezuelada-depremi-olu-sayisinin-1400u-astigi-hafta-sonu-33-kisi-kurtarildi-on-binler-hala-kayip-1106834724.html
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abd, abd, venezuela, rusya, ana, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
abd, abd, venezuela, rusya, ana, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Venezuela'daki depremin ardından enkazdan 9 aylık bebek ve annesi sağ çıkarıldı
Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından çöken bir enkazından ABD'li arama kurtarma ekibi, dokuz aylık bir bebek ve annesini hafif yaralı olarak kurtardı. Canın kaybı bin 430'a yükseldiği depremde binlerce kişi öldü; Rusya lideri Putin, Venezuela'ya başsağlığı diledi.
Venezuela'da art arda meydana gelen iki büyük deprem , yıkıntı sonucu dokuz aylık bir bebek ile annesi sağ olarak kurtarıldı. ABD'li arama kurtarma ekibi , yerel itfaiye birimleriyle birlikte yürüttüğü çalışma sonucu anne ve mevcuti kalıntıdan ortaya çıktı; Vücudundaki hafif yaralarla hayatta kaldığı bildirildi. Ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, durdurma işleminin saatler süren titiz bir çalışmanın ürününün olduğu vurgulandı.
Depremin bilançosu ağırlaşıyor
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS)
'nun Venezuela'ya
göre biri 7,2
, diğeri 7,5 büyüklüğünde
olan ve aralarında sadece birkaç saniye bulunan iki güçlü depremle
sarsıldı. Uzmanlar bu ikiz depremin, kuzey yüzyıldan fazla bir süredir kaydettiği en şiddetli şiddetler arasında yer dağılımını belirtiyor. Ana
depremlerin bölgede onlarca artçı artıyor
meydana geldi.
Venezuela'nın son sistemlerine göre can kaybı bin 430'a yükseldi , binlerce kişi yaralı olarak tedavi edildi. Binlerce kişi ise halen kayıp olduğu bildiriliyor; Arama kurtarma parçaları hayatta kalanlara ulaşmak için ilerlemeyi sürdürüyor.
Şehirler yıkıldı, havalimanı kapatıldı
Caracas
ve parayı La Guaira
başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde konut binaları doldurdu
. Hastaneler ve diğer kritik altyapı hizmetleri , ülkenin ana lokasyonunda
ağır hasar gördü güvenlik önlemlerini artırdı. Yüzlerce aile evlerine girdiği için açık alanlarda çadırlarda yaşamaya başladı.