https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/venezuelada-51-buyuklugunde-yeni-deprem-kritik-72-saat-bitti-1106852152.html
Venezuela'da 5.1 büyüklüğünde yeni deprem: Kritik 72 saat bitti
Venezuela'da 5.1 büyüklüğünde yeni deprem: Kritik 72 saat bitti
Sputnik Türkiye
Ölü sayısının 1430'a ulaştığı Venezuela'da 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı. Deprem, bölge halkı arasında panik yarattı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T14:42+0300
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Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre büyüklüğü 5.1 olan yeni bir arçı deprem Venezuela'nın orta-kuzeyi bölgelerini sarstı. Depremin merkez üssü Caraballeda. Venezuela’yı vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haftasonu aralarında bir bebeğin de olduğu 33 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.Güncel ölü sayısı 1430 olarak açıkladı. Ülkede geçici başkanlık görevini yürüten Delcy Rodriguez, dün hafta sonu 33 kişinin daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanlar arasında birkaç çocuk da bulunuyor. La Guaira eyaleti en ağır hasar gören bölge oldu. Muhalefetin desteklediği bir internet sitesine göre ise hala yaklaşık 50 bin kişi kayıp durumda. Bu sayı cumartesi günü 55 bin olarak açıklanmıştı.Yüzlerce artçı sarsıntıBölgede yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, halk tedirgin. Yetkililer, ağır ekipman eksikliğinden şikayet eden sivil gönüllülerin çalışmalarını takdir ettiklerini ancak yolların acil araçlara ayrılması gerektiğini belirterek bazı kısıtlamalar getirdi.Venezuela’nın elektrik şebekesi yıllardır süren altyapı sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle depremden önce de sık sık kesintiler yaşıyordu. Deprem sonrası elektrik verilmesi ise kademeli olarak devam ediyor.Ülke, son yüzyılın en ölümcül depremlerinden birini yaşarken, enkaz altında kalan on binlerce kişi için umutla endişe arasında kritik saatler devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fransada-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-binden-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1106838935.html
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Venezuela'da 5.1 büyüklüğünde yeni deprem: Kritik 72 saat bitti
14:42 29.06.2026 (güncellendi: 15:24 29.06.2026)
Ölü sayısının 1430'a ulaştığı Venezuela'da 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı. Deprem, bölge halkı arasında panik yarattı.
Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre büyüklüğü 5.1 olan yeni bir arçı deprem Venezuela'nın orta-kuzeyi bölgelerini sarstı. Depremin merkez üssü Caraballeda.
Venezuela’yı vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haftasonu aralarında bir bebeğin de olduğu 33 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.
Güncel ölü sayısı 1430 olarak açıkladı.
Ülkede geçici başkanlık görevini yürüten Delcy Rodriguez, dün hafta sonu 33 kişinin daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanlar arasında birkaç çocuk da bulunuyor.
La Guaira eyaleti en ağır hasar gören bölge oldu. Muhalefetin desteklediği bir internet sitesine göre ise hala yaklaşık 50 bin kişi kayıp durumda. Bu sayı cumartesi günü 55 bin olarak açıklanmıştı.
Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, halk tedirgin. Yetkililer, ağır ekipman eksikliğinden şikayet eden sivil gönüllülerin çalışmalarını takdir ettiklerini ancak yolların acil araçlara ayrılması gerektiğini belirterek bazı kısıtlamalar getirdi.
Venezuela’nın elektrik şebekesi yıllardır süren altyapı sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle depremden önce de sık sık kesintiler yaşıyordu. Deprem sonrası elektrik verilmesi ise kademeli olarak devam ediyor.
Ülke, son yüzyılın en ölümcül depremlerinden birini yaşarken, enkaz altında kalan on binlerce kişi için umutla endişe arasında kritik saatler devam ediyor.