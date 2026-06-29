Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/unlu-oyuncu-mustafa-basalan-hayatini-kaybetti-1106845525.html
Ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gassal, Çukur, Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T12:02+0300
2026-06-29T12:02+0300
yaşam
onur akay
çukur
diriliş ertuğrul (dizi)
hayatını kaybetti
mustafa başalan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106845370_0:11:900:517_1920x0_80_0_0_fce3110b9c1865d0af56384d06e426d4.png
Diriliş Ertuğrul, Çukur ve Gassal gibi birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ani kalp krizi Başalan'ın ölüm haberini ise magazin yazarı Onur Akay sosyal medyasından duyurdu. Akay, "Oyuncu arkadaşımız Mustafa Başalan’ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadelerini kullandı.Mustafa Başalan kimdir?Mustafa Başalan, Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi popüler yapımlarda yer almış ve birçok reklam filminde kamera karşısına geçmiştir. Rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü, Gassal, Beyto, Dünyayı Kurtaran Adam
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106845370_0:0:900:676_1920x0_80_0_0_59441333baa8561043ab9d915abafad9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
onur akay, çukur, diriliş ertuğrul (dizi), hayatını kaybetti, mustafa başalan
onur akay, çukur, diriliş ertuğrul (dizi), hayatını kaybetti, mustafa başalan

Ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

12:02 29.06.2026
Mustafa Başalan sosyal medya
Mustafa Başalan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
Abone ol
Gassal, Çukur, Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti
Diriliş Ertuğrul, Çukur ve Gassal gibi birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni ani kalp krizi

Başalan'ın ölüm haberini ise magazin yazarı Onur Akay sosyal medyasından duyurdu. Akay, "Oyuncu arkadaşımız Mustafa Başalan’ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Başalan kimdir?

Mustafa Başalan, Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi popüler yapımlarda yer almış ve birçok reklam filminde kamera karşısına geçmiştir. Rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:
Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü, Gassal, Beyto, Dünyayı Kurtaran Adam
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
TÜRKİYE
Kadir İnanır hayatını kaybetti: Ünlü ismin cenaze programı belli oldu
26 Haziran , 18:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала