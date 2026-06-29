https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/unlu-oyuncu-mustafa-basalan-hayatini-kaybetti-1106845525.html
Ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gassal, Çukur, Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T12:02+0300
2026-06-29T12:02+0300
2026-06-29T12:02+0300
yaşam
onur akay
çukur
diriliş ertuğrul (dizi)
hayatını kaybetti
mustafa başalan
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Diriliş Ertuğrul, Çukur ve Gassal gibi birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ani kalp krizi Başalan'ın ölüm haberini ise magazin yazarı Onur Akay sosyal medyasından duyurdu. Akay, "Oyuncu arkadaşımız Mustafa Başalan’ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadelerini kullandı.Mustafa Başalan kimdir?Mustafa Başalan, Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi popüler yapımlarda yer almış ve birçok reklam filminde kamera karşısına geçmiştir. Rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü, Gassal, Beyto, Dünyayı Kurtaran Adam
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html
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onur akay, çukur, diriliş ertuğrul (dizi), hayatını kaybetti, mustafa başalan
onur akay, çukur, diriliş ertuğrul (dizi), hayatını kaybetti, mustafa başalan
Ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti
Gassal, Çukur, Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti
Diriliş Ertuğrul, Çukur ve Gassal gibi birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni ani kalp krizi
Başalan'ın ölüm haberini ise magazin yazarı Onur Akay sosyal medyasından duyurdu. Akay, "Oyuncu arkadaşımız Mustafa Başalan’ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Mustafa Başalan, Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi popüler yapımlarda yer almış ve birçok reklam filminde kamera karşısına geçmiştir. Rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:
Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü, Gassal, Beyto, Dünyayı Kurtaran Adam