https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/unlu-oyuncu-mustafa-basalan-hayatini-kaybetti-1106845525.html

Ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gassal, Çukur, Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T12:02+0300

2026-06-29T12:02+0300

2026-06-29T12:02+0300

yaşam

onur akay

çukur

diriliş ertuğrul (dizi)

hayatını kaybetti

mustafa başalan

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Diriliş Ertuğrul, Çukur ve Gassal gibi birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ani kalp krizi Başalan'ın ölüm haberini ise magazin yazarı Onur Akay sosyal medyasından duyurdu. Akay, "Oyuncu arkadaşımız Mustafa Başalan’ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadelerini kullandı.Mustafa Başalan kimdir?Mustafa Başalan, Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi popüler yapımlarda yer almış ve birçok reklam filminde kamera karşısına geçmiştir. Rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü, Gassal, Beyto, Dünyayı Kurtaran Adam

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html

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Sputnik Türkiye

onur akay, çukur, diriliş ertuğrul (dizi), hayatını kaybetti, mustafa başalan