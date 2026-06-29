https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ukraynada-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1106848232.html
Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları genişletmeye devam ediyor. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T13:12+0300
2026-06-29T13:12+0300
2026-06-29T13:14+0300
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ukrayna
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler Dnepropetrovsk Bölgesi'nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Bogodarovka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1550 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 137 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 12 güdümlü uçak bombasını ve 415 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ukrayna-esaretinden-donen-rus-vatandasi-yasadigi-dehseti-anlatti-alnina-tridente-kazidilar-1106847270.html
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rusya, donbass, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, donbass, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
13:12 29.06.2026 (güncellendi: 13:14 29.06.2026)
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları genişletmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler Dnepropetrovsk Bölgesi'nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Bogodarovka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi.
Bogodarovka’nın kontrolünün ele geçirilmesinin, Ukrayna ordusunun bölgedeki savunma hattının istikrarını bozduğunu kaydeden Bakanlık, ele geçirilen bu yerleşim merkezinin, Rus ordusunun ilerlemesi için uygun koşullar oluşturduğunu kaydetti.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1550 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 137 nokta bombalandı.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 12 güdümlü uçak bombasını ve 415 uçak tipi İHA’sını imha etti.