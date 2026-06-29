https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ukraynada-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1106848232.html

Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Ukrayna’da bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları genişletmeye devam ediyor. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T13:12+0300

2026-06-29T13:12+0300

2026-06-29T13:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

donbass

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105365206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0afa433339a20b50d9424f56b45a4698.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, son 24 saatte Rus birlikler Dnepropetrovsk Bölgesi'nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Bogodarovka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1550 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 137 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 12 güdümlü uçak bombasını ve 415 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ukrayna-esaretinden-donen-rus-vatandasi-yasadigi-dehseti-anlatti-alnina-tridente-kazidilar-1106847270.html

rusya

donbass

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, donbass, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)