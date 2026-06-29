https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ukrayna-esaretinden-donen-rus-vatandasi-yasadigi-dehseti-anlatti-alnina-tridente-kazidilar-1106847270.html

Ukrayna esaretinden dönen Rus vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı: ‘Alnına tridente kazıdılar’

Ukrayna esaretinden dönen Rus vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı: ‘Alnına tridente kazıdılar’

Sputnik Türkiye

Ukrayna esaretinden kurtularak Rusya’ya dönen Kursk sakini, tutulduğu hapishanelerdeki gayriinsani koşulları ve Ukrayna askerlerinin esirlere yönelik... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T12:40+0300

2026-06-29T12:40+0300

2026-06-29T12:39+0300

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Ukrayna esaretinden yakın zamanda serbest bırakılan Kursk bölgesi sakini Roman Vanin, Ukrayna ordusunun Rus savaşçılara ve sivillere yönelik uyguladığı ağır işkenceleri anlattı.Kursk Bölge Valisi Aleksandr Hinşteyn ile gerçekleştirdiği görüşmede konuşan Vanin, esir tutulan askerlerin parmaklarının kesildiğini ve yüzlerine kızgın demirle Ukrayna’nın ulusal sembolü olan ‘Tridente’ (üç dişli mızrak) ambleminin kazındığını söyledi.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, cumartesi günü yaptığı açıklamada, esir değişimi kapsamında Kursk bölgesinden 5 sivilin ve diğer bölgelerden 2 sivilin Rusya’ya döndüğünü, 7 kişinin de Ukrayna’ya teslim edildiğini duyurmuştu. Bu değişimle özgürlüğüne kavuşan sivillerden biri olan Roman Vanin, bizzat kendi koluna da zorla ‘Z’ harfi kazındığını belirtti.‘Askerlerin durumu çok daha kötüydü’Kendisi sivil olmasına rağmen askeri personelin maruz kaldığı şiddete tanıklık ettiğini belirten Vanin, şu ifadeleri kullandı:‘Yaralara kasıtlı olarak vuruyorlardı’Ukrayna’nın Vinnitsa şehrindeki bir cezaevinde tutulduğu döneme ait detayları da paylaşan Vanin, buradaki gözaltı koşullarının tamamen gayriinsani olduğunu vurguladı. Kaldıkları odaların ısıtılmadığını ve kış şartlarında tamamen buzla kaplandığını söyleyen Vanin, gardiyanların yaralı esirlere karşı acımasızca davrandığını dile getirdi.Vanin, hapishane koşullarını şu sözlerle aktardı:Ukraynalı görevlilerin sivil ile asker arasında hiçbir ayrım yapmadığını belirten Vanin, “Onlarda sivil ya da asker diye bir kavram yok. Herkese aynı canilikle yaklaşıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/rusya-dis-istihbarat-servisi-kiev-rejimi-meksika-narko-kartelleriyle-isbirligini-artiriyor-1106846397.html

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