https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ukrayna-esaretinden-donen-rus-vatandasi-yasadigi-dehseti-anlatti-alnina-tridente-kazidilar-1106847270.html
Ukrayna esaretinden dönen Rus vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı: ‘Alnına tridente kazıdılar’
Ukrayna esaretinden dönen Rus vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı: ‘Alnına tridente kazıdılar’
Sputnik Türkiye
Ukrayna esaretinden kurtularak Rusya’ya dönen Kursk sakini, tutulduğu hapishanelerdeki gayriinsani koşulları ve Ukrayna askerlerinin esirlere yönelik... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ukrayna esaretinden yakın zamanda serbest bırakılan Kursk bölgesi sakini Roman Vanin, Ukrayna ordusunun Rus savaşçılara ve sivillere yönelik uyguladığı ağır işkenceleri anlattı.Kursk Bölge Valisi Aleksandr Hinşteyn ile gerçekleştirdiği görüşmede konuşan Vanin, esir tutulan askerlerin parmaklarının kesildiğini ve yüzlerine kızgın demirle Ukrayna’nın ulusal sembolü olan ‘Tridente’ (üç dişli mızrak) ambleminin kazındığını söyledi.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, cumartesi günü yaptığı açıklamada, esir değişimi kapsamında Kursk bölgesinden 5 sivilin ve diğer bölgelerden 2 sivilin Rusya’ya döndüğünü, 7 kişinin de Ukrayna’ya teslim edildiğini duyurmuştu. Bu değişimle özgürlüğüne kavuşan sivillerden biri olan Roman Vanin, bizzat kendi koluna da zorla ‘Z’ harfi kazındığını belirtti.‘Askerlerin durumu çok daha kötüydü’Kendisi sivil olmasına rağmen askeri personelin maruz kaldığı şiddete tanıklık ettiğini belirten Vanin, şu ifadeleri kullandı:‘Yaralara kasıtlı olarak vuruyorlardı’Ukrayna’nın Vinnitsa şehrindeki bir cezaevinde tutulduğu döneme ait detayları da paylaşan Vanin, buradaki gözaltı koşullarının tamamen gayriinsani olduğunu vurguladı. Kaldıkları odaların ısıtılmadığını ve kış şartlarında tamamen buzla kaplandığını söyleyen Vanin, gardiyanların yaralı esirlere karşı acımasızca davrandığını dile getirdi.Vanin, hapishane koşullarını şu sözlerle aktardı:Ukraynalı görevlilerin sivil ile asker arasında hiçbir ayrım yapmadığını belirten Vanin, “Onlarda sivil ya da asker diye bir kavram yok. Herkese aynı canilikle yaklaşıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/rusya-dis-istihbarat-servisi-kiev-rejimi-meksika-narko-kartelleriyle-isbirligini-artiriyor-1106846397.html
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rusya, ukrayna, kursk, aleksandr hinşteyn, esir
rusya, ukrayna, kursk, aleksandr hinşteyn, esir
Ukrayna esaretinden dönen Rus vatandaşı yaşadığı dehşeti anlattı: ‘Alnına tridente kazıdılar’
Ukrayna esaretinden kurtularak Rusya’ya dönen Kursk sakini, tutulduğu hapishanelerdeki gayriinsani koşulları ve Ukrayna askerlerinin esirlere yönelik işkencelerini ifşa etti. Vanin, Ukrayna askerlerinin yaralıları darbettiğini, parmaklarını kestiğini ve yüzlerine zorla Ukrayna sembolleri kazıdığını belirtti.
Ukrayna esaretinden yakın zamanda serbest bırakılan Kursk bölgesi sakini Roman Vanin, Ukrayna ordusunun Rus savaşçılara ve sivillere yönelik uyguladığı ağır işkenceleri anlattı.
Kursk Bölge Valisi Aleksandr Hinşteyn ile gerçekleştirdiği görüşmede konuşan Vanin, esir tutulan askerlerin parmaklarının kesildiğini ve yüzlerine kızgın demirle Ukrayna’nın ulusal sembolü olan ‘Tridente’ (üç dişli mızrak) ambleminin kazındığını söyledi.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, cumartesi günü yaptığı açıklamada, esir değişimi kapsamında Kursk bölgesinden 5 sivilin ve diğer bölgelerden 2 sivilin Rusya’ya döndüğünü, 7 kişinin de Ukrayna’ya teslim edildiğini duyurmuştu. Bu değişimle özgürlüğüne kavuşan sivillerden biri olan Roman Vanin, bizzat kendi koluna da zorla ‘Z’ harfi kazındığını belirtti.
‘Askerlerin durumu çok daha kötüydü’
Kendisi sivil olmasına rağmen askeri personelin maruz kaldığı şiddete tanıklık ettiğini belirten Vanin, şu ifadeleri kullandı:
“Orada bizim askerler de tutuluyordu. Durumları çok daha kötüydü. Bana yapılanlardan çok daha ağır işkencelere maruz kaldılar. Canlı canlı parmaklarını kesiyorlar, alınlarına kızgın demirle 'Tridente' sembolü kazıyorlardı.”
‘Yaralara kasıtlı olarak vuruyorlardı’
Ukrayna’nın Vinnitsa şehrindeki bir cezaevinde tutulduğu döneme ait detayları da paylaşan Vanin, buradaki gözaltı koşullarının tamamen gayriinsani olduğunu vurguladı. Kaldıkları odaların ısıtılmadığını ve kış şartlarında tamamen buzla kaplandığını söyleyen Vanin, gardiyanların yaralı esirlere karşı acımasızca davrandığını dile getirdi.
Vanin, hapishane koşullarını şu sözlerle aktardı:
“Benim için en kötü yer Vinnitsa’ydı. Beton odalarda tutuluyorduk, tüm camlar kırıktı ve kaloriferler yanmıyordu. İçerisi resmen buz tutmuştu. Hasta olup olmamanız, açık yaranızın bulunması kimsenin umurunda değildi. Kolundan kemiği fırlamış olan bir yaralının, gardiyan sırf acı çektirmek için kasıtlı olarak tam o yaralı koluna vuruyordu.”
Ukraynalı görevlilerin sivil ile asker arasında hiçbir ayrım yapmadığını belirten Vanin, “Onlarda sivil ya da asker diye bir kavram yok. Herkese aynı canilikle yaklaşıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.