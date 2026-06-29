https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/rusya-dis-istihbarat-servisi-kiev-rejimi-meksika-narko-kartelleriyle-isbirligini-artiriyor-1106846397.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi Meksika narko-kartelleriyle işbirliğini artırıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi Meksika narko-kartelleriyle işbirliğini artırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin Batı'dan gelen yardımların azalması üzerine ek gelir elde etmek amacıyla Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki kolluk kuvvetleri ve istihbarat yapılarının, Latin Amerika'dan Avrupa'ya yönelik uyuşturucu sevkiyatındaki artışa göz yumduğu ve bu sürece kasıtlı olarak zemin hazırladığı belirtildi.‘Yolsuzluğa batmış Zelenskiy rejimi ek gelir peşinde’SVR'nin sağladığı istihbarat verilerine göre, ABD'de sıkılaşan uyuşturucuyla mücadele önlemleri nedeniyle yeni pazarlar arayan Latin Amerikalı suç örgütleri, özellikle fentanil gibi maddeleri Avrupa pazarına sokmak için Ukrayna'yı "güvenli bir koridor" olarak görüyor. Ülkede etkin bir sınır ve gümrük denetiminin bulunmaması, kartellerin işini kolaylaştırıyor.Rus dış istihbaratı, Kiev'in bu tehlikeli işbirliğindeki motivasyonunu şu sözlerle özetledi:‘Odesa limanları dağıtım üssü haline geldi’Açıklamada, Latin Amerika'dan gelen uyuşturucunun Polonya, Moldova ve Romanya üzerinden Avrupa pazarına taşındığı ve bu narko-trafiğin ana aktarım merkezinin Odesa bölgesindeki limanlar olduğu vurgulandı.Karşılıklı çıkar: ‘Silah kara borsası’SVR, işbirliğinin sadece uyuşturucu sevkiyatıyla sınırlı kalmadığını, narko-kartellerin Ukrayna'da oluşan devasa silah kara borsasına da büyük ilgi duyduğunu aktardı. Kartellerin, Avrupa'ya uyuşturucu sokma karşılığında Ukrayna'daki yasa dışı ağlar üzerinden modern silahlara erişim sağlamayı hedeflediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/rusya-ordusunda-yapay-zek-ve-iha-devrimi-belousov-cephedeki-ustunlugu-acikladi-1106841905.html
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rusya, ukrayna, latin amerika, avrupa, abd, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), vladimir zelenskiy, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu kartelleri, meksika, silah
rusya, ukrayna, latin amerika, avrupa, abd, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), vladimir zelenskiy, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu kartelleri, meksika, silah
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi Meksika narko-kartelleriyle işbirliğini artırıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin Batı'dan gelen yardımların azalması üzerine ek gelir elde etmek amacıyla Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle işbirliğine gittiğini ve Ukrayna limanlarını Avrupa'ya yönelik bir narko-koridora dönüştürdüğünü duyurdu.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki kolluk kuvvetleri ve istihbarat yapılarının, Latin Amerika'dan Avrupa'ya yönelik uyuşturucu sevkiyatındaki artışa göz yumduğu ve bu sürece kasıtlı olarak zemin hazırladığı belirtildi.
‘Yolsuzluğa batmış Zelenskiy rejimi ek gelir peşinde’
SVR'nin sağladığı istihbarat verilerine göre, ABD'de sıkılaşan uyuşturucuyla mücadele önlemleri nedeniyle yeni pazarlar arayan Latin Amerikalı suç örgütleri, özellikle fentanil gibi maddeleri Avrupa pazarına sokmak için Ukrayna'yı "güvenli bir koridor" olarak görüyor. Ülkede etkin bir sınır ve gümrük denetiminin bulunmaması, kartellerin işini kolaylaştırıyor.
Rus dış istihbaratı, Kiev'in bu tehlikeli işbirliğindeki motivasyonunu şu sözlerle özetledi:
“Ukrayna tarafının çıkarı son derece açık. Yolsuzluğa batmış olan Vladimir Zelenskiy rejimi, özellikle Batılı sponsorlarının niyet ve iştah kabartan taleplerinin tamamını karşılayamaz hale geldiği mevcut koşullarda, uyuşturucu transitinden ek gelir elde etmeye çalışıyor.”
‘Odesa limanları dağıtım üssü haline geldi’
Açıklamada, Latin Amerika'dan gelen uyuşturucunun Polonya, Moldova ve Romanya üzerinden Avrupa pazarına taşındığı ve bu narko-trafiğin ana aktarım merkezinin Odesa bölgesindeki limanlar olduğu vurgulandı.
Karşılıklı çıkar: ‘Silah kara borsası’
SVR, işbirliğinin sadece uyuşturucu sevkiyatıyla sınırlı kalmadığını, narko-kartellerin Ukrayna'da oluşan devasa silah kara borsasına da büyük ilgi duyduğunu aktardı. Kartellerin, Avrupa'ya uyuşturucu sokma karşılığında Ukrayna'daki yasa dışı ağlar üzerinden modern silahlara erişim sağlamayı hedeflediği belirtildi.