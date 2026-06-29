https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/rusya-dis-istihbarat-servisi-kiev-rejimi-meksika-narko-kartelleriyle-isbirligini-artiriyor-1106846397.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi Meksika narko-kartelleriyle işbirliğini artırıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev rejimi Meksika narko-kartelleriyle işbirliğini artırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin Batı'dan gelen yardımların azalması üzerine ek gelir elde etmek amacıyla Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T12:20+0300

2026-06-29T12:20+0300

2026-06-29T12:19+0300

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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

vladimir zelenskiy

uyuşturucu

uyuşturucu kaçakçılığı

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki kolluk kuvvetleri ve istihbarat yapılarının, Latin Amerika'dan Avrupa'ya yönelik uyuşturucu sevkiyatındaki artışa göz yumduğu ve bu sürece kasıtlı olarak zemin hazırladığı belirtildi.‘Yolsuzluğa batmış Zelenskiy rejimi ek gelir peşinde’SVR'nin sağladığı istihbarat verilerine göre, ABD'de sıkılaşan uyuşturucuyla mücadele önlemleri nedeniyle yeni pazarlar arayan Latin Amerikalı suç örgütleri, özellikle fentanil gibi maddeleri Avrupa pazarına sokmak için Ukrayna'yı "güvenli bir koridor" olarak görüyor. Ülkede etkin bir sınır ve gümrük denetiminin bulunmaması, kartellerin işini kolaylaştırıyor.Rus dış istihbaratı, Kiev'in bu tehlikeli işbirliğindeki motivasyonunu şu sözlerle özetledi:‘Odesa limanları dağıtım üssü haline geldi’Açıklamada, Latin Amerika'dan gelen uyuşturucunun Polonya, Moldova ve Romanya üzerinden Avrupa pazarına taşındığı ve bu narko-trafiğin ana aktarım merkezinin Odesa bölgesindeki limanlar olduğu vurgulandı.Karşılıklı çıkar: ‘Silah kara borsası’SVR, işbirliğinin sadece uyuşturucu sevkiyatıyla sınırlı kalmadığını, narko-kartellerin Ukrayna'da oluşan devasa silah kara borsasına da büyük ilgi duyduğunu aktardı. Kartellerin, Avrupa'ya uyuşturucu sokma karşılığında Ukrayna'daki yasa dışı ağlar üzerinden modern silahlara erişim sağlamayı hedeflediği belirtildi.

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