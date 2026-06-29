https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/turistler-korkudan-ozur-dilemisti-otogardan-musteri-alan-taksiciyi-tehdit-eden-meslektasi-yakalandi-1106849282.html

Turistler korkudan 'özür dilemişti': Otogardan müşteri alan taksiciyi tehdit eden meslektaşı yakalandı

Turistler korkudan 'özür dilemişti': Otogardan müşteri alan taksiciyi tehdit eden meslektaşı yakalandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan müşteri alan yolcuyu tehdit eden meslektaşı gözaltına alındı. Olay sırasında takside olan... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T13:18+0300

2026-06-29T13:18+0300

2026-06-29T13:18+0300

türki̇ye

mersin

taksi

korsan taksi

taksi şoförleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106848669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_564581617411d1a66db69d5d99a52f5b.png

Mersin'de bir yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan iki turist alan taksi şoförü başka bir taksici tarafından tehdit edilmişti. O anlarda araçta bulunan iki turistin korktukları ve önlerini kesen saldırgan taksiciden özür diledikleri anlar ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis saldırgan taksiciyi gözaltına aldı. 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildiİl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bir sosyal medya platformunda "Mersin'de otogara yolcu bıraktığı esnada uygulama üzerinden tekrar yolcu alan bir taksi şoförü, diğer taksi şoförleri tarafından tehdit edildi. Taksinin yolu kesilirken, araçta bulunan turistler tedirgin olarak özür diledi." şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlatıldı.Ekipler, ticari taksi şoförünü ve araçtaki yolcuları rahatsız eden şüpheli B.G'yi yaptığı çalışmayla gözaltına aldı. Şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira ceza uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konulan B.G'nin aracı da trafikten 2 ay men edildi.Öte yandan, otogarda taksicilik yaptığı tespit edilen B.G'nin, yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan aldığı iki yabancı yolcuyu taşıyan taksi şoförünü tehdit etmesi aracın kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/taksimetre-acmadan-turistten-ucret-talep-eden-taksiciye-140-bin-lira-ceza--1106411120.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, taksi, korsan taksi, taksi şoförleri