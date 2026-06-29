https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/turistler-korkudan-ozur-dilemisti-otogardan-musteri-alan-taksiciyi-tehdit-eden-meslektasi-yakalandi-1106849282.html
Turistler korkudan 'özür dilemişti': Otogardan müşteri alan taksiciyi tehdit eden meslektaşı yakalandı
Turistler korkudan 'özür dilemişti': Otogardan müşteri alan taksiciyi tehdit eden meslektaşı yakalandı
Sputnik Türkiye
Mersin'de yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan müşteri alan yolcuyu tehdit eden meslektaşı gözaltına alındı. Olay sırasında takside olan... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T13:18+0300
2026-06-29T13:18+0300
2026-06-29T13:18+0300
türki̇ye
mersin
taksi
korsan taksi
taksi şoförleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106848669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_564581617411d1a66db69d5d99a52f5b.png
Mersin'de bir yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan iki turist alan taksi şoförü başka bir taksici tarafından tehdit edilmişti. O anlarda araçta bulunan iki turistin korktukları ve önlerini kesen saldırgan taksiciden özür diledikleri anlar ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis saldırgan taksiciyi gözaltına aldı. 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildiİl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bir sosyal medya platformunda "Mersin'de otogara yolcu bıraktığı esnada uygulama üzerinden tekrar yolcu alan bir taksi şoförü, diğer taksi şoförleri tarafından tehdit edildi. Taksinin yolu kesilirken, araçta bulunan turistler tedirgin olarak özür diledi." şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlatıldı.Ekipler, ticari taksi şoförünü ve araçtaki yolcuları rahatsız eden şüpheli B.G'yi yaptığı çalışmayla gözaltına aldı. Şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira ceza uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konulan B.G'nin aracı da trafikten 2 ay men edildi.Öte yandan, otogarda taksicilik yaptığı tespit edilen B.G'nin, yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan aldığı iki yabancı yolcuyu taşıyan taksi şoförünü tehdit etmesi aracın kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/taksimetre-acmadan-turistten-ucret-talep-eden-taksiciye-140-bin-lira-ceza--1106411120.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106848669_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_26ab236674068b68a70f8448e2f2cf26.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, taksi, korsan taksi, taksi şoförleri
mersin, taksi, korsan taksi, taksi şoförleri
Turistler korkudan 'özür dilemişti': Otogardan müşteri alan taksiciyi tehdit eden meslektaşı yakalandı
Mersin'de yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan müşteri alan yolcuyu tehdit eden meslektaşı gözaltına alındı. Olay sırasında takside olan turistlerin korkudan özür dilediği anlar da ortaya çıktı.
Mersin'de bir yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan iki turist alan taksi şoförü başka bir taksici tarafından tehdit edilmişti. O anlarda araçta bulunan iki turistin korktukları ve önlerini kesen saldırgan taksiciden özür diledikleri anlar ortaya çıkmıştı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis saldırgan taksiciyi gözaltına aldı.
180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bir sosyal medya platformunda "Mersin'de otogara yolcu bıraktığı esnada uygulama üzerinden tekrar yolcu alan bir taksi şoförü, diğer taksi şoförleri tarafından tehdit edildi. Taksinin yolu kesilirken, araçta bulunan turistler tedirgin olarak özür diledi." şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, ticari taksi şoförünü ve araçtaki yolcuları rahatsız eden şüpheli B.G'yi yaptığı çalışmayla gözaltına aldı. Şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira ceza uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konulan B.G'nin aracı da trafikten 2 ay men edildi.
Öte yandan, otogarda taksicilik yaptığı tespit edilen B.G'nin, yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan aldığı iki yabancı yolcuyu taşıyan taksi şoförünü tehdit etmesi aracın kamerasınca kaydedildi.