https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/taksimetre-acmadan-turistten-ucret-talep-eden-taksiciye-140-bin-lira-ceza--1106411120.html

Taksimetre açmadan turistten ücret talep eden taksiciye 140 bin lira ceza

Taksimetre açmadan turistten ücret talep eden taksiciye 140 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy'de bir turistten taksimetre açmadan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 140 bin 500 lira para cezası kesildi. Taksi ise trafikten men... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T22:41+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir ticari taksi sürücüsünün taksimetre açmadan turist yolcuyu taşıdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk boyunca taksimetreyi açmadığı ve yolcudan yüksek ücret talep ettiği ortaya çıktı. Turistin 4 bin 300 lira ücrete itiraz ettiği anlaşıldı.Kimliği tespit edilen taksi sürücüsü 31 yaşındaki F.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak" ile "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 140 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan F.A'nın aracı trafikten men edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A, "dolandırıcılık" suçundan dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/antalyada-sahte-altin-operasyonu-supheli-tutuklandi-1106410010.html

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