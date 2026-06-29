https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/trump-iran-gorusme-talep-etti-toplanti-yarin-dohada-gerceklesecek-1106851884.html

Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek

Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, toplantının Doha'da gerçekleştirileceğini belirtti. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T14:37+0300

2026-06-29T14:37+0300

2026-06-29T15:16+0300

dünya

donald trump

i̇ran

doha

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, Truth Social hesabından şu açıklamada bulundu:Beyaz Saray: Trump, barış sürecinin ilerlemesini istiyorTrump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada;İran: Teknik toplantı planlanmadıÖte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-abd-ile-teknik-toplantilar-bu-hafta-planlanmadi-1106849964.html

i̇ran

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