https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/trump-iran-gorusme-talep-etti-toplanti-yarin-dohada-gerceklesecek-1106851884.html
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, toplantının Doha'da gerçekleştirileceğini belirtti. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T14:37+0300
2026-06-29T14:37+0300
2026-06-29T15:16+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, Truth Social hesabından şu açıklamada bulundu:Beyaz Saray: Trump, barış sürecinin ilerlemesini istiyorTrump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada;İran: Teknik toplantı planlanmadıÖte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-abd-ile-teknik-toplantilar-bu-hafta-planlanmadi-1106849964.html
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donald trump, i̇ran, doha
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:37 29.06.2026 (güncellendi: 15:16 29.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, toplantının Doha'da gerçekleştirileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, Truth Social hesabından şu açıklamada bulundu:
İran bir görüşme talebinde bulundu. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Beyaz Saray: Trump, barış sürecinin ilerlemesini istiyor
Trump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada;
Trump'ın barış sürecinin ilerlemesini istediği,
Toplantıda üst düzey görüşmelerin yanında teknik görüşmelerin de gerçekleştirileceği,
Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in de katılacağı aktarıldı.
İran: Teknik toplantı planlanmadı
Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirmişti.