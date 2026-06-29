Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/trump-iran-gorusme-talep-etti-toplanti-yarin-dohada-gerceklesecek-1106851884.html
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, toplantının Doha'da gerçekleştirileceğini belirtti. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T14:37+0300
2026-06-29T15:16+0300
dünya
donald trump
i̇ran
doha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587782_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e065571462769f7fc901f1bc0c8ecace.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, Truth Social hesabından şu açıklamada bulundu:Beyaz Saray: Trump, barış sürecinin ilerlemesini istiyorTrump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada;İran: Teknik toplantı planlanmadıÖte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-abd-ile-teknik-toplantilar-bu-hafta-planlanmadi-1106849964.html
i̇ran
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587782_113:0:1022:682_1920x0_80_0_0_02de36407ff8fe8b1b2df026a673bafa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, i̇ran, doha
donald trump, i̇ran, doha

Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek

14:37 29.06.2026 (güncellendi: 15:16 29.06.2026)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, toplantının Doha'da gerçekleştirileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, Truth Social hesabından şu açıklamada bulundu:

İran bir görüşme talebinde bulundu. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek

Beyaz Saray: Trump, barış sürecinin ilerlemesini istiyor

Trump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada;
Trump'ın barış sürecinin ilerlemesini istediği,
Toplantıda üst düzey görüşmelerin yanında teknik görüşmelerin de gerçekleştirileceği,
Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in de katılacağı aktarıldı.

İran: Teknik toplantı planlanmadı

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını bildirmişti.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
DÜNYA
İran: ABD ile teknik toplantılar bu hafta planlanmadı
13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала