Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor: Uzmanı değişiklikleri detaylı açıkladı

Trafik sigortasından kaynaklı hasarlarda, kazaya karışan taraflar hasar taleplerini dün olduğu gibi 1 Temmuz’dan sonra da önce sigorta şirketine yapacak. Kazada, araçta oluşan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının (400 bin TL) 10’da 1’ini aşıyorsa (40 bin TL), hasar tespitini eksperler yapacak. Yani 40 bin TL’nin üzerinde tüm hasarlarda eksper zorunlu olacak. Bu tutarın altındaki hasarlar için sigorta şirketi ile vatandaş kendi arasında anlaşabilecek. Trafik kazalarında hasar tespitini yapacak olan eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.