Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor: Uzmanı değişiklikleri detaylı açıkladı
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Trafik sigortasında 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor. Hasar süreçleri, eksper görevlendirmeleri, değer kaybı tazminatları ve trafik poliçelerinin düzenlenmesine ilişkin önemli değişiklikler yürürlüğe girerken, uzmanı detaylarını açıkladı.
Trafik sigortasında 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni düzenlemelerle birlikte hasar yönetiminden eksper atamalarına, değer kaybı tazminatı süreçlerinden trafik poliçelerinin düzenlenmesine kadar birçok alanda önemli değişiklikler hayata geçirilecek.
Gazeteci Noyan Doğan, bugünkü köşesinde değişikleri detaylarıyla açıkladı:
Trafik sigortasından kaynaklı hasarlarda, kazaya karışan taraflar hasar taleplerini dün olduğu gibi 1 Temmuz’dan sonra da önce sigorta şirketine yapacak. Kazada, araçta oluşan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının (400 bin TL) 10’da 1’ini aşıyorsa (40 bin TL), hasar tespitini eksperler yapacak. Yani 40 bin TL’nin üzerinde tüm hasarlarda eksper zorunlu olacak. Bu tutarın altındaki hasarlar için sigorta şirketi ile vatandaş kendi arasında anlaşabilecek. Trafik kazalarında hasar tespitini yapacak olan eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
1 Temmuz itibariyle trafik kazası sonrası kusursuz olup da hasar gören araçlara, trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı da değişiyor. Buna göre, araçta oluşan maddi hasar ile değer kaybı tazminatı aynı anda hesaplanacak. Vatandaşın talep edip etmemesine bakılmaksızın tüm kazalarda değer kaybı tazminatı hesaplanacak. Eksper, araçta oluşan hasarı tespit ederken aynı zamanda araçtaki değer kaybını da hesaplayacak, düzenleyeceği eksper raporuna ödenecek değer kaybı tutarını ekleyecek. Aynı raporda hem araçtaki maddi hasar hem de değer kaybı tazminat tutarı yer alacak. Araç hasarı için başvuruda bulunan hak sahibi, değer kaybı talebinde de bulunmuş kabul edilecek.
Trafik kazasında kaskolu araçta oluşan hasarın ağır ya da tam hasar olması halinde hasar tespitini zorunlu olarak eksper yapacak. Eksper ise trafik sigortasında olduğu gibi yine merkezi sistem üzerinden, otomatik olarak atanacak. Ağır hasar dışındaki hasarlarda sigorta şirketi ile sigortalı aralarında anlaşacak.
Trafik kazasında hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parça ile değiştirilecek. Ancak, hak sahibinin onayının alınması veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkan olmaması halinde hasar gören parça, yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parça ile değiştirilebilecek.
Zarar gören aracın ağır hasara uğramış olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın trafikten çekildiğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.
Trafik kazasında hasarlı araca ve kaza yerine ilişkin fotoğraf ve görüntüler araç hasarları ile değer kaybı tazminatlarında yer alacak.
1 Temmuz’dan itibaren sigorta şirketine hasar başvurusunda bulunanlar e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasını sigorta şirketine bildirmek zorunda. Böylece, maddi hasarla birlikte hesaplanan değer kaybı tazminatı bilgisi sigorta şirketleri tarafından hak sahiplerine anında iletilecek.
Trafik sigortası poliçesi yaptırılırken vatandaşlar, e-Devlet sisteminde kayıtlı cep telefonunu vermek zorunda olacaklar.