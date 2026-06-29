https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/steinmeirdan-bmye-elestiri-kendisini-degistirmeli-1106863651.html
Steinmeir'dan BM'ye eleştiri: Kendisini değiştirmeli
Steinmeir'dan BM'ye eleştiri: Kendisini değiştirmeli
Sputnik Türkiye
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Birleşmiş Milletler'i (BM) eleştirdi. Almanya’nın BM Güvenlik Konseyine geçici üye olarak seçilmemesini "acı bir... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik Konferansının açılışında bir konuşma yaptı.Steinmeier, gelişmekte olan Küresel Güney ülkeleri temsilcilerinin Batı’nın, Avrupa’nın ve Almanya’nın mümkün olduğunca çok sayıda insana hizmet eden uluslararası düzeninin korunmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine nasıl katkı sağladığını yakından izlediğini belirtti.Steinmeier, Almanya’nın BM Güvenlik Konseyine geçici üye olarak seçilmemesini "acı bir yenilgi" olarak nitelendirerek, “Bu (yenilgi) sadece rakiplerimize değil, kendimize de eleştirel sorular yöneltmemiz için bir nedendir" dedi.Steinmeier, Almanya’nın BM’ye katkıyı azaltılması yönünde çağrıda bulunanları eleştirdi ve BM’den çekilmenin "dar görüşlülük ve vahim" olacağını söyledi ve ekledi: 'Seyirci kalamayız' Steinmeier, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının serbest ticaret yollarına, seyrüsefer güvenliğine ve işleyen tedarik zincirlere ne kadar bağımlı olunduğunu herkese çarpıcı bir şekilde gösterdiğini söyleyerek, bu önemli bağlantılar olmadan küresel ticaretin işlemeyeceğini net bir şekilde hissettiklerini dile getirdi.Uluslararası kuralların tehdit altında olduğunu, bazı güçlü devletlerin bu kuralları artık tanımadığı ve bunları kendi güç çıkarlarının önünde engel teşkil ettiğinde çekinmeden ihlal ettiği bir dönemde yaşadıklarını aktaran Steinmeier, “Uluslararası düzey de dahil olmak üzere uzun bir siyasi yaşamım var. Ve deneyimlerim bana bir şey öğrettiyse, o da şudur: Bu yol yanlıştır. İşbirliğine, kurallara dayalı düzenin zayıflatılmasına, altının oyulmasına ve parçalanmasına seyirci kalmamalıyız" ifadelerini kullandı.Steinmeier, böyle kuralsız bir dünyada büyük güçlerin ayakta kalması ve hatta belki de kısa vadede bu yeni dünya düzensizliğinden fayda sağlamalarının mümkün olabileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kahvede-yeni-bir-onemli-yan-etki-ortaya-cikti-beyin-bagirsak-ekseninde-1106847651.html
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almanya, birleşmiş milletler (bm), haberler
almanya, birleşmiş milletler (bm), haberler
Steinmeir'dan BM'ye eleştiri: Kendisini değiştirmeli
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Birleşmiş Milletler'i (BM) eleştirdi. Almanya’nın BM Güvenlik Konseyine geçici üye olarak seçilmemesini "acı bir yenilgi" olarak nitelendirdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik Konferansının açılışında bir konuşma yaptı.
Steinmeier, gelişmekte olan Küresel Güney ülkeleri temsilcilerinin Batı’nın, Avrupa’nın ve Almanya’nın mümkün olduğunca çok sayıda insana hizmet eden uluslararası düzeninin korunmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine nasıl katkı sağladığını yakından izlediğini belirtti.
Steinmeier, Almanya’nın BM Güvenlik Konseyine geçici üye olarak seçilmemesini "acı bir yenilgi" olarak nitelendirerek, “Bu (yenilgi) sadece rakiplerimize değil, kendimize de eleştirel sorular yöneltmemiz için bir nedendir" dedi.
Steinmeier, Almanya’nın BM’ye katkıyı azaltılması yönünde çağrıda bulunanları eleştirdi ve BM’den çekilmenin "dar görüşlülük ve vahim" olacağını söyledi ve ekledi:
Aynı zamanda bu salondaki BM kuruluşlarının çok sayıda temsilcisine de sesleniyorum: BM kendisini değiştirmeli, daha verimli ve etkili hale gelmeli.
Steinmeier, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının serbest ticaret yollarına, seyrüsefer güvenliğine ve işleyen tedarik zincirlere ne kadar bağımlı olunduğunu herkese çarpıcı bir şekilde gösterdiğini söyleyerek, bu önemli bağlantılar olmadan küresel ticaretin işlemeyeceğini net bir şekilde hissettiklerini dile getirdi.
Uluslararası kuralların tehdit altında olduğunu, bazı güçlü devletlerin bu kuralları artık tanımadığı ve bunları kendi güç çıkarlarının önünde engel teşkil ettiğinde çekinmeden ihlal ettiği bir dönemde yaşadıklarını aktaran Steinmeier, “Uluslararası düzey de dahil olmak üzere uzun bir siyasi yaşamım var. Ve deneyimlerim bana bir şey öğrettiyse, o da şudur: Bu yol yanlıştır. İşbirliğine, kurallara dayalı düzenin zayıflatılmasına, altının oyulmasına ve parçalanmasına seyirci kalmamalıyız" ifadelerini kullandı.
Steinmeier, böyle kuralsız bir dünyada büyük güçlerin ayakta kalması ve hatta belki de kısa vadede bu yeni dünya düzensizliğinden fayda sağlamalarının mümkün olabileceğini söyledi.