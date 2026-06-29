https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/silifke-belediye-baskan-vekili-belli-oldu-1106859605.html
Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu
Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu
Sputnik Türkiye
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine yapılan başkan vekilliği seçiminde, CHP'li Meclis Üyesi... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T18:00+0300
2026-06-29T18:00+0300
2026-06-29T18:00+0300
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Yapılan oylamada CHP'nin adayı Oğuzhan Kökten, üçüncü turda 18 oy alarak Silifke Belediye Başkan Vekili seçildi.Mecliste CHP Grubu Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı ise MHP'li Mehmet Özel'i aday gösterdi.İlk iki turda Kökten 19, Özel ise 10 oy alırken, üçüncü turda Kökten 18, Özel 10 oy aldı, bir oy da geçersiz sayıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silifke-belediye-baskani-mustafa-turgut-ve-7-supheli-tutuklandi-1106706223.html
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Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine yapılan başkan vekilliği seçiminde, CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten belediye başkan vekili olarak seçildi.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı.
Yapılan oylamada CHP'nin adayı Oğuzhan Kökten, üçüncü turda 18 oy alarak Silifke Belediye Başkan Vekili seçildi.
Mecliste CHP Grubu Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı ise MHP'li Mehmet Özel'i aday gösterdi.
İlk iki turda Kökten 19, Özel ise 10 oy alırken, üçüncü turda Kökten 18, Özel 10 oy aldı, bir oy da geçersiz sayıldı.