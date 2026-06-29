https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/silifke-belediye-baskan-vekili-belli-oldu-1106859605.html

Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu

Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu

Sputnik Türkiye

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine yapılan başkan vekilliği seçiminde, CHP'li Meclis Üyesi... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T18:00+0300

2026-06-29T18:00+0300

2026-06-29T18:00+0300

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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Yapılan oylamada CHP'nin adayı Oğuzhan Kökten, üçüncü turda 18 oy alarak Silifke Belediye Başkan Vekili seçildi.Mecliste CHP Grubu Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı ise MHP'li Mehmet Özel'i aday gösterdi.İlk iki turda Kökten 19, Özel ise 10 oy alırken, üçüncü turda Kökten 18, Özel 10 oy aldı, bir oy da geçersiz sayıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silifke-belediye-baskani-mustafa-turgut-ve-7-supheli-tutuklandi-1106706223.html

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chp, mhp, silifke, belediye, belediye başkanı, belediye başkanlığı, belediye meclisi, belediye başkanları, mersin