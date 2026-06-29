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Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu
Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu
Sputnik Türkiye
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine yapılan başkan vekilliği seçiminde, CHP'li Meclis Üyesi... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T18:00+0300
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Yapılan oylamada CHP'nin adayı Oğuzhan Kökten, üçüncü turda 18 oy alarak Silifke Belediye Başkan Vekili seçildi.Mecliste CHP Grubu Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı ise MHP'li Mehmet Özel'i aday gösterdi.İlk iki turda Kökten 19, Özel ise 10 oy alırken, üçüncü turda Kökten 18, Özel 10 oy aldı, bir oy da geçersiz sayıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silifke-belediye-baskani-mustafa-turgut-ve-7-supheli-tutuklandi-1106706223.html
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chp, mhp, silifke, belediye, belediye başkanı, belediye başkanlığı, belediye meclisi, belediye başkanları, mersin

Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu

18:00 29.06.2026
© AA / Murat PancarSilifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten
Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA / Murat Pancar
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Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine yapılan başkan vekilliği seçiminde, CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten belediye başkan vekili olarak seçildi.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı.
Yapılan oylamada CHP'nin adayı Oğuzhan Kökten, üçüncü turda 18 oy alarak Silifke Belediye Başkan Vekili seçildi.
Mecliste CHP Grubu Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı ise MHP'li Mehmet Özel'i aday gösterdi.
İlk iki turda Kökten 19, Özel ise 10 oy alırken, üçüncü turda Kökten 18, Özel 10 oy aldı, bir oy da geçersiz sayıldı.
Silifke Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
TÜRKİYE
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı
22 Haziran , 23:41
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