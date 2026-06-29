https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/sicakliklar-birkac-derece-birden-artacak-yagis-beklenmiyor-1106837048.html

Sıcaklıklar birkaç derece birden artacak: Yağış beklenmiyor

Sıcaklıklar birkaç derece birden artacak: Yağış beklenmiyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak. Türkiye genelinde yağış beklenmezken Marmara'nın güney batısında ve Kuzey Ege'de... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T07:04+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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