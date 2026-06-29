Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/sicakliklar-birkac-derece-birden-artacak-yagis-beklenmiyor-1106837048.html
Sıcaklıklar birkaç derece birden artacak: Yağış beklenmiyor
Sıcaklıklar birkaç derece birden artacak: Yağış beklenmiyor
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak. Türkiye genelinde yağış beklenmezken Marmara'nın güney batısında ve Kuzey Ege'de... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T07:04+0300
2026-06-29T07:04+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073486748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a0844d11ee59017b28ec77a968ac46ff.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bilim-insanlari-tartismali-plani-degerlendiriyor-kasirgalar-yonlendirilebilir-mi-1106828708.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073486748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2ed384f3143311a91b831992668aa442.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Sıcaklıklar birkaç derece birden artacak: Yağış beklenmiyor

07:04 29.06.2026
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA
Abone ol
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak. Türkiye genelinde yağış beklenmezken Marmara'nın güney batısında ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 35°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 35°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 34°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 34°C - Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 30°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 36°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 38°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 33°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 31°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 32°C - Az bulutlu ve açık
Çankırı - 34°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 32°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 30°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 30°C - Az bulutlu ve açık
Bartın - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kastamonu - 31°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 28°C - Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 32°C - Az bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 30°C - Az bulutlu
Trabzon - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 23°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya - 33°C - Az bulutlu
Van - 26°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 37°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 35°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 38°C - Az bulutlu ve açık
Melissa Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
YAŞAM
Bilim insanları tartışmalı planı değerlendiriyor: Kasırgalar yönlendirilebilir mi?
Dün, 14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала