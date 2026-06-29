Sıcaklıklar birkaç derece birden artacak: Yağış beklenmiyor
© AASıcak hava
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak. Türkiye genelinde yağış beklenmezken Marmara'nın güney batısında ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 35°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 35°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 34°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 34°C - Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 30°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 36°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 38°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 33°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 31°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 32°C - Az bulutlu ve açık
Çankırı - 34°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 32°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 30°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 30°C - Az bulutlu ve açık
Bartın - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kastamonu - 31°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 28°C - Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 32°C - Az bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 30°C - Az bulutlu
Trabzon - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 23°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya - 33°C - Az bulutlu
Van - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 37°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 35°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 38°C - Az bulutlu ve açık