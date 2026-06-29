https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/putin-kievin-savas-bolgesini-sinirlandirma-teklifini-reddetti-planimizda-kiev-rejimini-kurtarmak-1106838551.html

Putin, Kiev’in ‘savaş bölgesini sınırlandırma’ teklifini reddetti: ‘Planımızda Kiev rejimini kurtarmak yok’

Putin, Kiev’in ‘savaş bölgesini sınırlandırma’ teklifini reddetti: ‘Planımızda Kiev rejimini kurtarmak yok’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın çatışmaları yalnızca yeni katılan bölgelerle sınırlandırma ve karşılıklı derin darbeleri durdurma teklifini... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T08:24+0300

2026-06-29T08:24+0300

2026-06-29T08:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

vladimir putin

ukrayna

novorossiya

donbass

özel askeri harekat

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Rusya lideri Vladimir Putin, Rus medyasına verdiği röportajda, Ukrayna krizine ve sahadaki son duruma ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Kiev yönetiminin, çatışma alanını sadece Rusya'nın yeni katılan bölgeleriyle (Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson) sınırlandırmayı ve cephe gerisindeki derin bölgelere yönelik karşılıklı saldırıları durdurmayı teklif ettiğini belirten Putin, bu önerinin arkasındaki askeri stratejiye dikkat çekti.‘Amaçları birlikleri kaydırmak, bu şansı vermeyeceğiz’Ukrayna'nın ciddi bir personel krizi yaşadığını ve bu teklifle zaman kazanmaya çalıştığını söyleyen Putin, şu ifadeleri kullandı:‘Hava savunma sistemlerimizi güçlendiriyoruz’Ukrayna’nın sahada başarı elde edemediği için terör yöntemlerine başvurduğunu ve Rus altyapısını hedef aldığını söyleyen Rus lider, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını da göz önünde bulundurarak hava savunma sistemlerini sürekli geliştirdiklerini ifade etti:Saldırıya uğrayan altyapı tesislerinin hızla onarıldığını belirten Putin, Kiev'in bu saldırılarla Rus toplumunda bölünme yaratmayı ve Rusya'nın ilerleyişini durdurmayı amaçladığını ancak askeri hiçbir hedefe ulaşamadığını ekledi.Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın derinliklerine yönelik misilleme darbelerinin çok daha güçlü olduğunu ve Donbas ile Novorossiya’nın tamamen özgürleştirilmesi hedefine hizmet ettiğini vurguladı.‘Rus ordusunun cephe genelinde ilerliyor’Putin, Rus birliklerinin tüm cephe hattı boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü belirterek güncel saha verilerini de paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/putin-rusyadaki-yakit-sikintisi-kritik-durumda-degil-1106836606.html

rusya

ukrayna

donbass

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rusya, vladimir putin, ukrayna, novorossiya, donbass, özel askeri harekat