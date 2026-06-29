Putin, Kiev’in ‘savaş bölgesini sınırlandırma’ teklifini reddetti: ‘Planımızda Kiev rejimini kurtarmak yok’
© FotoğrafVladimir Putin
© Fotoğraf
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın çatışmaları yalnızca yeni katılan bölgelerle sınırlandırma ve karşılıklı derin darbeleri durdurma teklifini reddettiğini açıkladı. Putin, bu hamlenin amacının Ukrayna ordusunu kurtarmak ve askeri güçleri kaydırmak olduğunu belirterek, “Bizim planlarımız arasında Kiev rejimini kurtarmak yer almıyor” dedi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Rus medyasına verdiği röportajda, Ukrayna krizine ve sahadaki son duruma ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Kiev yönetiminin, çatışma alanını sadece Rusya'nın yeni katılan bölgeleriyle (Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson) sınırlandırmayı ve cephe gerisindeki derin bölgelere yönelik karşılıklı saldırıları durdurmayı teklif ettiğini belirten Putin, bu önerinin arkasındaki askeri stratejiye dikkat çekti.
‘Amaçları birlikleri kaydırmak, bu şansı vermeyeceğiz’
Ukrayna'nın ciddi bir personel krizi yaşadığını ve bu teklifle zaman kazanmaya çalıştığını söyleyen Putin, şu ifadeleri kullandı:
“Eğer bunu kabul edersek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri; Nikolayev, Dnepropetrovsk, Harkov ve Sumi bölgelerindeki ve ayrıca devlet sınırının bazı kesimlerindeki birliklerini çekerek bu dört bölgeye kaydırma fırsatı bulacak. Katastrofik bir personel açığı yaşayan Ukrayna ordusu, bunun kendileri için bir kurtuluş olacağını düşünüyor. Ancak Kiev rejimini kurtarmak bizim planlarımız arasında yer almıyor. Onlara bu şansı vermeyeceğiz.”
‘Hava savunma sistemlerimizi güçlendiriyoruz’
Ukrayna’nın sahada başarı elde edemediği için terör yöntemlerine başvurduğunu ve Rus altyapısını hedef aldığını söyleyen Rus lider, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını da göz önünde bulundurarak hava savunma sistemlerini sürekli geliştirdiklerini ifade etti:
"Bu koruma araçlarının hepsine sahibiz. Asıl mesele, bunların üretim hızını artırmak, birliklere sevk etmek ve kritik altyapıyı korumak. En önemli önceliğimiz insanları korumak.”
Saldırıya uğrayan altyapı tesislerinin hızla onarıldığını belirten Putin, Kiev'in bu saldırılarla Rus toplumunda bölünme yaratmayı ve Rusya'nın ilerleyişini durdurmayı amaçladığını ancak askeri hiçbir hedefe ulaşamadığını ekledi.
Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın derinliklerine yönelik misilleme darbelerinin çok daha güçlü olduğunu ve Donbas ile Novorossiya’nın tamamen özgürleştirilmesi hedefine hizmet ettiğini vurguladı.
‘Rus ordusunun cephe genelinde ilerliyor’
Putin, Rus birliklerinin tüm cephe hattı boyunca ilerleyişini sürdürdüğünü belirterek güncel saha verilerini de paylaştı:
Kupyansk: Rus askerleri Kupyansk'ın batısına doğru 2.5 ila 4 kilometre mesafede bulunuyor.
Krasnıy Liman ve Slavyansk: Krasnıy Liman'da kontrolün tamamen sağlanması için sadece 149 ev kaldı. Slavyansk yönündeki ilerleyiş iyi bir tempoda devam ediyor, şehre 8-9 kilometre mesafe kalmış durumda.
Konstantinovka ve Kramatorsk: Rus güçleri Konstantinovka bölgesinin yüzde 96'sını kontrol altına aldı. Kiev yönetimi, Kramatorsk aglomerasyonundaki sanayi işletmelerini tahliye etmeye başladı.
Dobropolye yönü: Rus askeri birlikleri, Ukrayna ordusunun üç sıralı mühendislik tahkimat hattını yardı. Dobropolye şehrinin gerisinde Ukrayna ordusunun önceden hazırlanmış güçlü bir savunma hattı bulunmuyor.
Sumi hattı: Ukrayna’nın Kursk bölgesine sızma girişimi ve sınır bölgelerine yönelik saldırılarının ardından Sumi ve Volçansk yönünde bir ‘güvenlik bölgesi’ oluşturulması kararlaştırıldı. Rus ordusunun Sumi şehrine olan mesafesi yaklaşık 10.5 kilometreye düştü.