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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/putin-yeni-ombudsmani-kabul-etti-kursk-sakinleri-dondu-bmden-starobelsk-yaniti-geldi-1106852752.html
Putin, yeni ombudsmanı kabul etti: Kursk sakinleri döndü, BM’den Starobelsk yanıtı geldi
Putin, yeni ombudsmanı kabul etti: Kursk sakinleri döndü, BM’den Starobelsk yanıtı geldi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Lantratova, Kremlin’de Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede, Ukrayna’da tutulan Kursk... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T14:50+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova’yı Kremlin Sarayı’nda kabul etti.Göreve gelmesinin ardından Putin ile ilk kez bir araya gelen Lantratova, yürütülen insani diplomasi çalışmaları ve elde edilen sonuçlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Kursk sakinlerinin tamamı evlerine döndüGörüşmede Kiev yönetimiyle yürütülen müzakerelere değinen Lantratova, Ukrayna’da yasa dışı yollarla alıkonulan Kursk bölgesi sakinlerinin tamamının kurtarıldığını bildirdi.Lantratova, "Ukrayna tarafını ikna etmeyi başardık. Ukrayna topraklarında zorla tutulan tüm Kursk sakinlerini evlerine döndürdük, hepsi şu an ailelerinin yanında"ifadelerini kullandı.BM’den Starobelsk mektubuna yanıtStarobelsk’teki duruma ilişkin uluslararası arenada attıkları adımlardan da bahseden Rus Ombudsman, konuyu Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gündemine taşıdıklarını belirtti.Lantratova, Putin’e verdiği bilgide, "Starobelsk’teki durumla ilgili olarak BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne, BM İnsan Hakları Konseyi’ne ve AGİT’e mektup yazmıştım. Bu arada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri (Volker Türk) mektubuma yanıt verdi"diyerek uluslararası kuruluşlarla temasların sürdüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kremlin-cephedeki-dinamikler-hedeflere-ulasilacagini-gosteriyor-1106850082.html
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rusya, yana lantratova, vladimir putin, ukrayna, kursk, agi̇t, birleşmiş milletler (bm)
rusya, yana lantratova, vladimir putin, ukrayna, kursk, agi̇t, birleşmiş milletler (bm)

Putin, yeni ombudsmanı kabul etti: Kursk sakinleri döndü, BM’den Starobelsk yanıtı geldi

14:50 29.06.2026
© Sputnik / Gavriil GrigorovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova’yı Kremlin Sarayı’nda kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova’yı Kremlin Sarayı’nda kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
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Rusya’nın yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Lantratova, Kremlin’de Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede, Ukrayna’da tutulan Kursk sakinlerinin tamamının evlerine döndüğünü ve Starobelsk’teki duruma ilişkin BM’den yanıt aldıklarını bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova’yı Kremlin Sarayı’nda kabul etti.
Göreve gelmesinin ardından Putin ile ilk kez bir araya gelen Lantratova, yürütülen insani diplomasi çalışmaları ve elde edilen sonuçlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kursk sakinlerinin tamamı evlerine döndü

Görüşmede Kiev yönetimiyle yürütülen müzakerelere değinen Lantratova, Ukrayna’da yasa dışı yollarla alıkonulan Kursk bölgesi sakinlerinin tamamının kurtarıldığını bildirdi.
Lantratova, "Ukrayna tarafını ikna etmeyi başardık. Ukrayna topraklarında zorla tutulan tüm Kursk sakinlerini evlerine döndürdük, hepsi şu an ailelerinin yanında"ifadelerini kullandı.

BM’den Starobelsk mektubuna yanıt

Starobelsk’teki duruma ilişkin uluslararası arenada attıkları adımlardan da bahseden Rus Ombudsman, konuyu Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gündemine taşıdıklarını belirtti.
Lantratova, Putin’e verdiği bilgide, "Starobelsk’teki durumla ilgili olarak BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne, BM İnsan Hakları Konseyi’ne ve AGİT’e mektup yazmıştım. Bu arada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri (Volker Türk) mektubuma yanıt verdi"diyerek uluslararası kuruluşlarla temasların sürdüğünü kaydetti.
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