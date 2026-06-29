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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kremlin-cephedeki-dinamikler-hedeflere-ulasilacagini-gosteriyor-1106850082.html
Kremlin: Cephedeki dinamikler hedeflere ulaşılacağını gösteriyor
Kremlin: Cephedeki dinamikler hedeflere ulaşılacağını gösteriyor
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Kremlin: Cephedeki dinamikler hedeflere ulaşılacağını gösteriyor 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamalarda cephedeki son duruma, Rusya'nın müzakere pozisyonuna ve bölgedeki siyasi gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Cephe hattındaki ilerleyişin kendi adına konuştuğunu belirten Peskov, “Cephedeki bu dinamik şüphesiz oldukça anlamlı. Doğal olarak bu durum, hedeflerimize ulaşacağımıza dair olan güvenimizi pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.‘Rusya'nın şartları iki yıl önce açıklandı’Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımının son derece tutarlı olduğunu ve herhangi bir değişikliğe uğramadığını hatırlatan Peskov, Rusya'nın pozisyonunun Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından iki yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada net bir şekilde ortaya konduğunu ve Kiev rejimi ile ABD yönetimi tarafından iyi bilindiğini vurguladı.Lukaşenko, Zelenskiy’den mesaj iletmediBelarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Valday’daki baş başa görüşmede Vladimir Putin’e Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den herhangi bir mesaj iletip iletmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, böyle bir mesaj iletilmedi” dedi.İki liderin görüşmede daha çok stratejik meseleleri ele aldığını belirten Sözcü, “Liderler; bölgesel güvenlik, bazı Avrupa ülkelerinin gerilimi tırmandırma hamleleri ve Belarus'a yönelik provokasyon girişimleri gibi konuları masaya yatırdı” açıklamasında bulundu.‘Zelenskiy'in duygusal çıkışlarını uzmanlar değerlendirsin’Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin son dönemdeki tehditkar ve duygusal açıklamaları hakkında da konuşan Peskov, “Zelenski'nin açıklamalarındaki duygusal tonu değerlendirmek bizim işimiz değil. Bunu uzmanlara veya siz gazetecilere bırakıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ukraynada-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1106848232.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, özel askeri harekat
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, özel askeri harekat

Kremlin: Cephedeki dinamikler hedeflere ulaşılacağını gösteriyor

13:46 29.06.2026 (güncellendi: 13:47 29.06.2026)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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Kremlin: Cephedeki dinamikler hedeflere ulaşılacağını gösteriyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamalarda cephedeki son duruma, Rusya'nın müzakere pozisyonuna ve bölgedeki siyasi gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cephe hattındaki ilerleyişin kendi adına konuştuğunu belirten Peskov, “Cephedeki bu dinamik şüphesiz oldukça anlamlı. Doğal olarak bu durum, hedeflerimize ulaşacağımıza dair olan güvenimizi pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

‘Rusya'nın şartları iki yıl önce açıklandı’

Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımının son derece tutarlı olduğunu ve herhangi bir değişikliğe uğramadığını hatırlatan Peskov, Rusya'nın pozisyonunun Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından iki yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada net bir şekilde ortaya konduğunu ve Kiev rejimi ile ABD yönetimi tarafından iyi bilindiğini vurguladı.

Lukaşenko, Zelenskiy’den mesaj iletmedi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Valday’daki baş başa görüşmede Vladimir Putin’e Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den herhangi bir mesaj iletip iletmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, böyle bir mesaj iletilmedi” dedi.
İki liderin görüşmede daha çok stratejik meseleleri ele aldığını belirten Sözcü, “Liderler; bölgesel güvenlik, bazı Avrupa ülkelerinin gerilimi tırmandırma hamleleri ve Belarus'a yönelik provokasyon girişimleri gibi konuları masaya yatırdı” açıklamasında bulundu.

‘Zelenskiy'in duygusal çıkışlarını uzmanlar değerlendirsin’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin son dönemdeki tehditkar ve duygusal açıklamaları hakkında da konuşan Peskov, “Zelenski'nin açıklamalarındaki duygusal tonu değerlendirmek bizim işimiz değil. Bunu uzmanlara veya siz gazetecilere bırakıyoruz” dedi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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