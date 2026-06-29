https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/putin-rusyadaki-yakit-sikintisi-kritik-durumda-degil-1106836606.html
Putin: Rusya'daki yakıt sıkıntısı kritik durumda değil
Putin: Rusya'daki yakıt sıkıntısı kritik durumda değil
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'daki yakıt sıkıntısının kritik olmadığını söyledi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T00:28+0300
2026-06-29T00:28+0300
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dünya
vladimir putin
kırım
yakıt
yakıt tankeri
hava savunma sistemi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği demeçte "Şu anda belirli bir kıtlık gözlemliyoruz ancak bu kritik değil" dedi. Rusya lideri Putin, Rusya'nın yakıt kıtlığını aşmak için yakıt ve enerji kompleksi tesislerinin onarımını hızlandırması ve ithalatı başlatması gerektiğini de belirtti.Putin ayrıca, "Hasar gören tüm tesisler oldukça hızlı bir şekilde onarılıyor ve kritik nitelikte sorunlara yol açmıyor. Her şey istikrarlı bir şekilde ve artırılmış bir güvenlikle çalışıyor" diye sözlerine ekledi.Vladimir Putin, Rusya'nın Kırım'a yakıt tedarikini artıracağını da söyledi. Rus gazeteci Pavel Zarubin'e konuşan Putin, "Bu tedarikleri hem karadan hem de denizden artıracağız. Bu görevin çözüleceğinden eminim" dedi. Putin, Kırım'ın enerji kaynaklarına olan ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. 'Rusya'nın yeterli hava savunma sistemi var, tedarikini artırması gerekiyor'Putin verdiği demeçte, Rusya'nın yeterli miktarda hava savunma sistemine sahip olduğunu ancak tedariki artırması gerektiğini söyledi. "Aslında tüm bu (hava) savunma sistemlerine sahibiz. Mesele, bunların üretiminin ve birliklere veya kilit altyapı tesislerinin korunmasına yönelik teslimatın hızının artırılmasıyla ilgili" diyen Putin, ilk görevin en çok talep gören hava savunma sistemlerinin üretimini hızla ve önemli ölçüde artırmak olduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın, düşmanın kullandığı sistemleri de dikkate alarak, muharebe operasyonlarının ihtiyaçlarına ve ilgili tesislerin korunmasına uygun olarak bunların sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini belirtti.'Ukrayna ile ilgili temaslar çeşitli kanallar aracılığıyla kuruldu'Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'in Ukrayna'daki çözümle ilgili sorusuna yanıt olarak "Evet, gerçekten de temaslar mevcut, çeşitli yönlerden, çeşitli kanallardan kuruluyorlar. Burada gizli bir şey görmüyorum" dedi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'dan gelen her teklifi dikkatle değerlendirdiğini söyledi. Rusya lideri "Ukrayna silahlı kuvvetlerindeki personel eksikliğinin felaket boyutunda olduğu göz önüne alındığında, bunun kurtuluşları olabileceğine inanıyorlar gibi görünüyor. Ancak Kiev rejimini kurtarmak planlarımızın bir parçası değil" şeklinde konuştu.'ABD ile Anchorage’de bir anlaşma imzalanmadı' Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska zirvesine ilişkin kısa bir özet sunarak, ABD ile görüşmelerin gerçekleştiğini ancak resmi bir anlaşmaya varılamadığını doğruladı.Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Anchorage’de gerçekleşen görüşmede Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadığını, ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi.
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vladimir putin, kırım, yakıt, yakıt tankeri, hava savunma sistemi
vladimir putin, kırım, yakıt, yakıt tankeri, hava savunma sistemi
Putin: Rusya'daki yakıt sıkıntısı kritik durumda değil
00:28 29.06.2026 (güncellendi: 01:11 29.06.2026)
Rusya Devlet Başkanı Putin pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'daki yakıt sıkıntısının kritik olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği demeçte "Şu anda belirli bir kıtlık gözlemliyoruz ancak bu kritik değil" dedi.
Rusya lideri Putin, Rusya'nın yakıt kıtlığını aşmak için yakıt ve enerji kompleksi tesislerinin onarımını hızlandırması ve ithalatı başlatması gerektiğini de belirtti.
Putin ayrıca, "Hasar gören tüm tesisler oldukça hızlı bir şekilde onarılıyor ve kritik nitelikte sorunlara yol açmıyor. Her şey istikrarlı bir şekilde ve artırılmış bir güvenlikle çalışıyor" diye sözlerine ekledi.
Vladimir Putin, Rusya'nın Kırım'a yakıt tedarikini artıracağını da söyledi. Rus gazeteci Pavel Zarubin'e konuşan Putin, "Bu tedarikleri hem karadan hem de denizden artıracağız. Bu görevin çözüleceğinden eminim" dedi. Putin, Kırım'ın enerji kaynaklarına olan ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.
'Rusya'nın yeterli hava savunma sistemi var, tedarikini artırması gerekiyor'
Putin verdiği demeçte, Rusya'nın yeterli miktarda hava savunma sistemine sahip olduğunu ancak tedariki artırması gerektiğini söyledi.
"Aslında tüm bu (hava) savunma sistemlerine sahibiz. Mesele, bunların üretiminin ve birliklere veya kilit altyapı tesislerinin korunmasına yönelik teslimatın hızının artırılmasıyla ilgili" diyen Putin, ilk görevin en çok talep gören hava savunma sistemlerinin üretimini hızla ve önemli ölçüde artırmak olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın, düşmanın kullandığı sistemleri de dikkate alarak, muharebe operasyonlarının ihtiyaçlarına ve ilgili tesislerin korunmasına uygun olarak bunların sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
'Ukrayna ile ilgili temaslar çeşitli kanallar aracılığıyla kuruldu'
Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'in Ukrayna'daki çözümle ilgili sorusuna yanıt olarak "Evet, gerçekten de temaslar mevcut, çeşitli yönlerden, çeşitli kanallardan kuruluyorlar. Burada gizli bir şey görmüyorum" dedi.
Putin, Rusya'nın Ukrayna'dan gelen her teklifi dikkatle değerlendirdiğini söyledi. Rusya lideri "Ukrayna silahlı kuvvetlerindeki personel eksikliğinin felaket boyutunda olduğu göz önüne alındığında, bunun kurtuluşları olabileceğine inanıyorlar gibi görünüyor. Ancak Kiev rejimini kurtarmak planlarımızın bir parçası değil" şeklinde konuştu.
'ABD ile Anchorage’de bir anlaşma imzalanmadı'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska zirvesine ilişkin kısa bir özet sunarak, ABD ile görüşmelerin gerçekleştiğini ancak resmi bir anlaşmaya varılamadığını doğruladı.
Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Anchorage’de gerçekleşen görüşmede Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadığını, ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifini kabul ettiklerini söyledi.