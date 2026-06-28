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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/putin-batili-elitlerin-baski-kampanyasi-basarisiz-oluyor-1106831199.html
Putin: Batılı elitlerin baskı kampanyası başarısız oluyor
Putin: Batılı elitlerin baskı kampanyası başarısız oluyor
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Rusya lideri Putin, Batılı elitlerin Rusya'da iç kargaşa çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramadıklarını belirtti. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T16:21+0300
2026-06-28T16:46+0300
dünya
rusya
birleşik rusya partisi
vladimir putin
konuşma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin kongresinde konuştu.Putin, Batılı elitlerin Rusya'da iç kargaşa çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Rus lider, Rusya'nın her zaman güçlü olduğunu ve ulusal birlik sayesinde kazandığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:🔹Kiev rejimi, çatışma hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine başvuruyor.🔹 Rusya, kendi topraklarındaki terör saldırıları da dahil olmak üzere tüm zorlukların üstesinden gelecek.🔹 Rusya, halkı sayesinde dimdik ayakta duruyor ve geleceği için savaşmaya hazır.🔹 Rus ekonomisi yeni bir seviyeye yükseltilecek ve yeni, yüksek ücretli işler yaratılacak.🔹 Rusya'nın demografi, geleneksel değerleri koruma ve ülke genelinde yaşam standartlarını iyileştirme gibi iç kalkınma hedefleri gerçekleşecek.🔹 Bir insan, halkı ve ülkesi özgür olmadıkça özgür olamaz.Putin, yaklaşan seçimlerin Rusya'yı ve istikrarını güçlendirmede önemli bir aşama olduğunu vurguladı.Rus lider, seçim sürecinin dış etkilerden ve manipülasyondan korunacağını, Rusların demokratik kurumlara olan güveninin, Rus toplumunun istikrarı için bir ön koşul olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-rusya-ukrayna-ile-istanbul-mutabakatlari-temelinde-muzakerelere-hazir-1106727271.html
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rusya, birleşik rusya partisi, vladimir putin, konuşma, kiev
rusya, birleşik rusya partisi, vladimir putin, konuşma, kiev

Putin: Batılı elitlerin baskı kampanyası başarısız oluyor

16:21 28.06.2026 (güncellendi: 16:46 28.06.2026)
© Sputnik / Григорий СысоевPutin Birleşik Rusya Kongresinde
Putin Birleşik Rusya Kongresinde - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya lideri Putin, Batılı elitlerin Rusya'da iç kargaşa çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin kongresinde konuştu.
Putin, Batılı elitlerin Rusya'da iç kargaşa çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Rus lider, Rusya'nın her zaman güçlü olduğunu ve ulusal birlik sayesinde kazandığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:
🔹Kiev rejimi, çatışma hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine başvuruyor.

🔹 Rusya, kendi topraklarındaki terör saldırıları da dahil olmak üzere tüm zorlukların üstesinden gelecek.

🔹 Rusya, halkı sayesinde dimdik ayakta duruyor ve geleceği için savaşmaya hazır.

🔹 Rus ekonomisi yeni bir seviyeye yükseltilecek ve yeni, yüksek ücretli işler yaratılacak.

🔹 Rusya'nın demografi, geleneksel değerleri koruma ve ülke genelinde yaşam standartlarını iyileştirme gibi iç kalkınma hedefleri gerçekleşecek.
🔹 Bir insan, halkı ve ülkesi özgür olmadıkça özgür olamaz.
Putin, yaklaşan seçimlerin Rusya'yı ve istikrarını güçlendirmede önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Rus lider, seçim sürecinin dış etkilerden ve manipülasyondan korunacağını, Rusların demokratik kurumlara olan güveninin, Rus toplumunun istikrarı için bir ön koşul olduğunun altını çizdi.

Rusya ancak güçlü ve bağımsız bir devlet olabilir, aksi takdirde Rusya diye bir şey kalmaz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
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