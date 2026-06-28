https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/putin-batili-elitlerin-baski-kampanyasi-basarisiz-oluyor-1106831199.html

Putin: Batılı elitlerin baskı kampanyası başarısız oluyor

Putin: Batılı elitlerin baskı kampanyası başarısız oluyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Batılı elitlerin Rusya'da iç kargaşa çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramadıklarını belirtti. 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T16:21+0300

2026-06-28T16:21+0300

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birleşik rusya partisi

vladimir putin

konuşma

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin kongresinde konuştu.Putin, Batılı elitlerin Rusya'da iç kargaşa çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Rus lider, Rusya'nın her zaman güçlü olduğunu ve ulusal birlik sayesinde kazandığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:🔹Kiev rejimi, çatışma hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine başvuruyor.🔹 Rusya, kendi topraklarındaki terör saldırıları da dahil olmak üzere tüm zorlukların üstesinden gelecek.🔹 Rusya, halkı sayesinde dimdik ayakta duruyor ve geleceği için savaşmaya hazır.🔹 Rus ekonomisi yeni bir seviyeye yükseltilecek ve yeni, yüksek ücretli işler yaratılacak.🔹 Rusya'nın demografi, geleneksel değerleri koruma ve ülke genelinde yaşam standartlarını iyileştirme gibi iç kalkınma hedefleri gerçekleşecek.🔹 Bir insan, halkı ve ülkesi özgür olmadıkça özgür olamaz.Putin, yaklaşan seçimlerin Rusya'yı ve istikrarını güçlendirmede önemli bir aşama olduğunu vurguladı.Rus lider, seçim sürecinin dış etkilerden ve manipülasyondan korunacağını, Rusların demokratik kurumlara olan güveninin, Rus toplumunun istikrarı için bir ön koşul olduğunun altını çizdi.

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