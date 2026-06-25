https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kilicdaroglu-ve-ozel-ilk-kez-yan-yana-geldi-1106761312.html

Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi

Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi

Sputnik Türkiye

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından bir cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi ve tokalaştı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

chp

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze töreninde ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/istanbul-programi-iptal-edilmisti-kilicdaroglundan-aciklama-geldi-1106758290.html

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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp