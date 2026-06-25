https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kilicdaroglu-ve-ozel-ilk-kez-yan-yana-geldi-1106761312.html
Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi
Sputnik Türkiye
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından bir cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi ve tokalaştı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T11:26+0300
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze töreninde ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/istanbul-programi-iptal-edilmisti-kilicdaroglundan-aciklama-geldi-1106758290.html
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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp
kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp
Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi
11:26 25.06.2026 (güncellendi: 11:27 25.06.2026)
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından bir cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi ve tokalaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze töreninde ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü.