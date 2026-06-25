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Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi
Sputnik Türkiye
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından bir cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi ve tokalaştı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze töreninde ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/istanbul-programi-iptal-edilmisti-kilicdaroglundan-aciklama-geldi-1106758290.html
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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp
kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp

Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi

11:26 25.06.2026 (güncellendi: 11:27 25.06.2026)
© Metin AktaşÖzel-Kılıçdaroğlu
Özel-Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Metin Aktaş
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından bir cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi ve tokalaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze töreninde ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
TÜRKİYE
İstanbul programı iptal edilmişti: Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
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