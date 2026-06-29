https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/okey-taslarina-hayat-veriyor-yogun-talebe-yetisemiyor-1106864649.html
Okey taşlarına hayat veriyor: Yoğun talebe yetişemiyor
Okey taşlarına hayat veriyor: Yoğun talebe yetişemiyor
Sputnik Türkiye
Yalçın Tatlısu, yaklaşık 25 yıldır kahvehanelerde renkleri solan okey taşlarını özel olarak hazırladığı boyalarla yeniden renklendiriyor. Tatlısu, yoğun talep... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T21:43+0300
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki işçi emeklisi Yalçın Tatlısu, yaklaşık 25 yıldır kahvehanelerde kullanıma bağlı olarak renkleri silinen okey taşlarını yeniden boyayarak eski görünümüne kavuşturuyor.Mesleğe 2000'li yılların başında başlayan Tatlısu, ticaretle uğraştığı dönemde kahvehanelerdeki okey taşlarının yenilenebileceğini fark etti. Zamanla kendi yöntemlerini geliştiren Tatlısu, hazırladığı özel boya karışımlarıyla bugüne kadar yaklaşık 4 bin kahvehanedeki okey taşlarını yeniden renklendirdi.Bir dönem Kocaeli'nin yanı sıra Sakarya, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir'de de hizmet veren Tatlısu, bugün çalışmalarını Kocaeli, Sakarya ve Yalova'yla sınırlandırdı.'Gayet güzel bir kazanç kapısı'Mesleğinin hâlâ yoğun talep gördüğünü ve bir takımı 80 liraya boyadığını belirten Tatlısu, şu ifadeleri kullandı:Özel karışımlı boya kullanıyorBoyanın akışkanlığının büyük önem taşıdığını ifade eden Tatlısu, "Okey taşlarına şu anda uyguladığım boya eski oto boyası olarak geçer. Bu boyaları alıp yumuşatıyoruz. İstediğimiz kıvama getirip küçük tüplere dolduruyoruz. Tüplerden de taşlara uyguluyoruz. Tabii akış kıvamı çok önemli. Boyanın üzerine mi çekeceksiniz, yoksa orijinal boyanın üzerine mi çekeceksiniz, ona göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Yani sadece boyayı alıp sürmek değildir bu iş" dedi.Yeni nesil okey masaları yaygınlaştıDijitalleşmeyle birlikte elektronik ve mıknatıslı taş kullanılan yeni nesil okey masalarının yaygınlaşmaya başladığını belirten Tatlısu, buna rağmen geleneksel taşlara olan ilginin sürdüğünü ifade etti. Öte yandan Tatlısu, işini severek yapacak bir genç bulması halinde tüm tecrübelerini aktararak bu zanaatı öğretmeye hazır olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bursada-kahvehane-sular-altinda-kalmasina-ragmen-vatandaslar-oyuna-devam-etti-1089171552.html
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okey oyunu, okey taşları, okey, kahvehane, boya, boya fabrikası, meslek, meslek sahibi, kocaeli
Okey taşlarına hayat veriyor: Yoğun talebe yetişemiyor
Yalçın Tatlısu, yaklaşık 25 yıldır kahvehanelerde renkleri solan okey taşlarını özel olarak hazırladığı boyalarla yeniden renklendiriyor. Tatlısu, yoğun talep nedeniyle tüm isteklere yetişmekte zorlandığını söyledi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki işçi emeklisi Yalçın Tatlısu, yaklaşık 25 yıldır kahvehanelerde kullanıma bağlı olarak renkleri silinen okey taşlarını yeniden boyayarak eski görünümüne kavuşturuyor.
Mesleğe 2000'li yılların başında başlayan Tatlısu, ticaretle uğraştığı dönemde kahvehanelerdeki okey taşlarının yenilenebileceğini fark etti. Zamanla kendi yöntemlerini geliştiren Tatlısu, hazırladığı özel boya karışımlarıyla bugüne kadar yaklaşık 4 bin kahvehanedeki okey taşlarını yeniden renklendirdi.
Bir dönem Kocaeli'nin yanı sıra Sakarya, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir'de de hizmet veren Tatlısu, bugün çalışmalarını Kocaeli, Sakarya ve Yalova'yla sınırlandırdı.
'Gayet güzel bir kazanç kapısı'
Mesleğinin hâlâ yoğun talep gördüğünü ve bir takımı 80 liraya boyadığını belirten Tatlısu, şu ifadeleri kullandı:
Gayet güzel bir kazanç kapısı. Tek olduğum için yetişemiyorum. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde ortalama 2 bin tane kahvehane var. Emin olun çoğuna yetişemiyorum. Kahvehane sahiplerinin devamlı taşları yenileme talebi olmadığı için ister istemez devamlı aranan oluyoruz.
Özel karışımlı boya kullanıyor
Boyanın akışkanlığının büyük önem taşıdığını ifade eden Tatlısu, "Okey taşlarına şu anda uyguladığım boya eski oto boyası olarak geçer. Bu boyaları alıp yumuşatıyoruz. İstediğimiz kıvama getirip küçük tüplere dolduruyoruz. Tüplerden de taşlara uyguluyoruz. Tabii akış kıvamı çok önemli. Boyanın üzerine mi çekeceksiniz, yoksa orijinal boyanın üzerine mi çekeceksiniz, ona göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Yani sadece boyayı alıp sürmek değildir bu iş" dedi.
Yeni nesil okey masaları yaygınlaştı
Dijitalleşmeyle birlikte elektronik ve mıknatıslı taş kullanılan yeni nesil okey masalarının yaygınlaşmaya başladığını belirten Tatlısu, buna rağmen geleneksel taşlara olan ilginin sürdüğünü ifade etti.
Öte yandan Tatlısu, işini severek yapacak bir genç bulması halinde tüm tecrübelerini aktararak bu zanaatı öğretmeye hazır olduğunu söyledi.