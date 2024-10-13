https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bursada-kahvehane-sular-altinda-kalmasina-ragmen-vatandaslar-oyuna-devam-etti-1089171552.html

Bursa'da kahvehane sular altında kalmasına rağmen vatandaşlar oyuna devam etti

Bursa'da kahvehane sular altında kalmasına rağmen vatandaşlar oyuna devam etti

Sputnik Türkiye

Bursa'da kahvehane sular altında kaldı, vatandaşlar oyuna devam etti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T10:19+0300

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Bursa’da şiddetli yağmurun ardından bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanedeki vatandaşlar ise sulara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.

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