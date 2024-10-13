https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bursada-kahvehane-sular-altinda-kalmasina-ragmen-vatandaslar-oyuna-devam-etti-1089171552.html
Bursa'da kahvehane sular altında kalmasına rağmen vatandaşlar oyuna devam etti
Bursa'da kahvehane sular altında kalmasına rağmen vatandaşlar oyuna devam etti
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Bursa'da kahvehane sular altında kaldı, vatandaşlar oyuna devam etti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T10:19+0300
2024-10-13T10:19+0300
2024-10-13T10:20+0300
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Bursa’da şiddetli yağmurun ardından bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanedeki vatandaşlar ise sulara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/icisleri-bakani-yerlikaya-trafik-kazalarina-en-cok-sebep-olan-nedenleri-aciklayarak-uyardi--1089170181.html
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bursa, yağmur, okey, okey oyunu
bursa, yağmur, okey, okey oyunu
Bursa'da kahvehane sular altında kalmasına rağmen vatandaşlar oyuna devam etti
10:19 13.10.2024 (güncellendi: 10:20 13.10.2024)
Bursa'da kahvehane sular altında kaldı, vatandaşlar oyuna devam etti.
Bursa’da şiddetli yağmurun ardından bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanedeki vatandaşlar ise sulara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı.
Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.