https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/yok-acikladi-universite-disindaki-egitimler-artik-transkripte-girecek-ve-krediye-donusecek-1106715831.html

YÖK'ten tarihi adım: Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek ve krediye dönüşecek

YÖK'ten tarihi adım: Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek ve krediye dönüşecek

Sputnik Türkiye

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek ve krediye dönüşecek. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T12:09+0300

2026-06-23T12:09+0300

2026-06-23T12:18+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurulu (yök)

yök

erol özvar

üniversite

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Yükseköğretim Kurulu tarihi bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Artık üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilecek. Yeni düzenleme ile öğrencilerin kampüs dışında edindikleri etkinlikler belirli kriterler doğrultusunda tanınabilecek, Avrupa standartlarıyla uyumlu biçimde AKTS kredisine dönüştürülebilecek ve transkriptler ile diploma eklerinde yer alabilecek. Uygulama gelecek yıl başlıyor.Eğitimi kampüsle sınırlamayınYayımlanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar'ı değerlendiren YÖK Başkanı Erol Özvar, “Yükseköğretim sistemimiz artık yetkinlik odaklı bir yapıya doğru şekilleniyor. Mikro yeterlilikler sayesinde öğrencilerimiz ve mezunlarımız ihtiyaç duydukları yetkinlikleri daha hızlı kazanabilecek, değişen dünyanın beklentilerine daha güçlü şekilde cevap verebilecekler.” ifadelerini kullandı.Öğrencilere ders müfredatının dışındaki öğrenme fırsatlarından yararlanmaları çağrısında bulunan Özvar, “Bu adımı, yükseköğretimi diploma odaklı yapıdan yetkinlik odaklı yapıya taşıyan en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca sınıflarda değil; teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Zaten dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşırmak gerekir. Öğrencilerimize kendi alanlarıyla ilgili kurslara, uygulamalara, etkinliklere ve yeni öğrenme fırsatlarına katılmalarını tavsiye ediyorum. Artık öğrenme yalnızca sınıfta gerçekleşmiyor. Geleceğin dünyasında sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bireyler öne çıkacak” dedi.İlk olarak BTK Akademi ve Savunma Sanayii Başkanlığı Akademisi ile yürütülen çalışmalar sonucunda belirli teknik alanlarda alınan eğitimlerin üniversite programlarında akademik karşılık bulmasının sağlandığını ifade eden Özvar, mikro kredilendirme yaklaşımıyla modüler yetkinlik modelinin uygulanmaya başladığını söyledi.Yeni düzenleme nasıl işleyecek?Yeni düzenlemeyle öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün yüzde 10'una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Üniversite senatoları hangi eğitimlerin tanınacağına karar verecek. Yükseköğretim Kurulu, mikro yeterliliklerin Avrupa Eğitim Alanı ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu şekilde yürütülmesini öngörüyor. Böylece Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınabilirliğinin artırılması hedefleniyor.Yeni sistemle yükseköğretim, diploma ile sona eren bir süreç olmaktan çıkarak bireyin yaşamı boyunca devam eden dinamik bir gelişim ekosistemine dönüşecek. Mikro yeterlilikler, Türkiye'nin yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme ve geleceğin yetkinlikleri vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/sinava-gec-kalan-ogrenci-goruntuleri-osymnin-radarina-girdi-sosyal-medya-ikiye-bolundu-1106687699.html

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