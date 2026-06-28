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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/avrupada-tarihin-en-siddetli-sicak-dalgasi-rekorlar-kirildi-can-kayiplari-artiyor-1106827378.html
Avrupa’da ‘tarihin en şiddetli’ sıcak dalgası: Rekorlar kırıldı, can kayıpları artıyor
Avrupa’da ‘tarihin en şiddetli’ sıcak dalgası: Rekorlar kırıldı, can kayıpları artıyor
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İklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcaklar, rekor sıcaklıklar getirirken ulaşımı felç etti, hastaneleri zorladı ve onlarca can kaybına yol açtı. Detaylar haberde...
2026-06-28T12:51+0300
2026-06-28T12:51+0300
dünya
avrupa
aşırı sıcaklar
ölü sayısı
fransa halk sağlığı kurumu
fransa
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Dünya Hava Durumu Atıf Çalışması’nın (WWA) yeni yayımladığı çalışmaya göre, bu sıcak dalga 50 yıl önce “neredeyse imkansız” olurdu. Haziran ayında görülen bu aşırı sıcaklar, iklim değişikliği nedeniyle bugün 20 yıl öncesine kıyasla 200 kat daha olası hale geldi. Araştırmacılar, haziran ayının Batı Avrupa’da diğer aylara göre iki kat daha hızlı ısındığını ve sıcak dalgasının iklim krizinin hızını aştığını vurguluyor.‘Sıcak kubbe’ etkisiSıcak kubbe etkisiyle açık gökyüzü ve güçlü güneş, rekorları peş peşe kırdı. Almanya’da 41.5 derece, İsviçre’nin Basel kentinde 38.8 derece, Çekya’da 40.6 derece, Danimarka’da 37 derece, Fransa’da en az 40 derece ile yeni ulusal ve yerel rekorlar kaydedildi.Fransa’da 1000’den fazla fazla ölümFransa'nın bazı bölgelerinde bu hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Bu durum, acil durum çağrılarındaki artışla birlikte hastaneler ve acil müdahale ekipleri üzerinde baskı oluşturdu.Fransa Halk Sağlığı Kurumu bugün yaptığı açıklamada, "24 Haziran'dan bu yana, önceki aylarda kaydedilen ölüm sayılarına kıyasla yaklaşık bin ilave ölüm (henüz kesinleşmemiş veriler) gözlemlendi" ifadesini kullandı.Kurum, en çok etkilenen bölgelerin kırmızı sıcaklık alarmı altındaki yerler (özellikle Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Brittany, Centre-Val de Loire, Normandiya ve Pays de la Loire) olduğunu belirtti ve ölümlerin yüzde 85'inin 65 yaş ve üzeri kişileri kapsadığını ekledi.Almanya’da otoyollar çatladıAlmanya’da otoyol betonları sıcaklık nedeniyle çatladı, A2 otoyolu bazı kesimlerde trafiğe kapatıldı. Deutsche Bahn zorunlu olmayan yolculuklardan kaçınılmasını istedi. Bir bakım evinde iç sıcaklık 35 dereceye çıkınca onlarca yaşlı tahliye edildi, bir kişi hayatını kaybetti.İtalya’da 18 büyük kent kırmızı alarmda. İngiltere’de sıcaklar nedeniyle nehirlerde boğulma vakaları arttı. Fransa’da son bir haftada yaklaşık 40 kişi benzer şekilde öldü. Paris’te Pride yürüyüşü ertelendi, bazı festivaller iptal edildi. Okullar tatil edildi, tren seferleri azaltıldı ve kamuya açık alanlarda alkol yasağı getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dunya-kupasi-son-32-turu-takimlari-belli-oldu-mac-gunleri-ve-saatleri-1106823398.html
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avrupa, aşırı sıcaklar, ölü sayısı, fransa halk sağlığı kurumu, fransa
avrupa, aşırı sıcaklar, ölü sayısı, fransa halk sağlığı kurumu, fransa

Avrupa’da ‘tarihin en şiddetli’ sıcak dalgası: Rekorlar kırıldı, can kayıpları artıyor

12:51 28.06.2026
© REUTERS Dawid ZuchowiczPolonya
Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© REUTERS Dawid Zuchowicz
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Avrupa’yı etkisi altına alan ve 'kayıtlara geçen en şiddetli sıcak dalgası', kıtanın batısından orta bölgelerine yayılıyor. Aşırı sıcaklar, ulaşımı felç etti, hastaneleri zorladı ve onlarca can kaybına yol açtı. Fransa Kamu Sağlık Kurumu, "Kaydedilen ölüm sayılarına kıyasla yaklaşık bin ilave ölüm gözlemlendi" açıklaması geldi" açıklaması yaptı.
Dünya Hava Durumu Atıf Çalışması’nın (WWA) yeni yayımladığı çalışmaya göre, bu sıcak dalga 50 yıl önce “neredeyse imkansız” olurdu. Haziran ayında görülen bu aşırı sıcaklar, iklim değişikliği nedeniyle bugün 20 yıl öncesine kıyasla 200 kat daha olası hale geldi. Araştırmacılar, haziran ayının Batı Avrupa’da diğer aylara göre iki kat daha hızlı ısındığını ve sıcak dalgasının iklim krizinin hızını aştığını vurguluyor.
© REUTERS Anne AckermannAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
Almanya
© REUTERS Anne Ackermann

‘Sıcak kubbe’ etkisi

Sıcak kubbe etkisiyle açık gökyüzü ve güçlü güneş, rekorları peş peşe kırdı. Almanya’da 41.5 derece, İsviçre’nin Basel kentinde 38.8 derece, Çekya’da 40.6 derece, Danimarka’da 37 derece, Fransa’da en az 40 derece ile yeni ulusal ve yerel rekorlar kaydedildi.
© REUTERS Abdul SaboorFransa aşırı sıcaklar
Fransa aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
Fransa aşırı sıcaklar
© REUTERS Abdul Saboor

Fransa’da 1000’den fazla fazla ölüm

Fransa'nın bazı bölgelerinde bu hafta sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Bu durum, acil durum çağrılarındaki artışla birlikte hastaneler ve acil müdahale ekipleri üzerinde baskı oluşturdu.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu bugün yaptığı açıklamada, "24 Haziran'dan bu yana, önceki aylarda kaydedilen ölüm sayılarına kıyasla yaklaşık bin ilave ölüm (henüz kesinleşmemiş veriler) gözlemlendi" ifadesini kullandı.
© REUTERS Tom NicholsonFransa aşırı sıcaklar
Fransa aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
Fransa aşırı sıcaklar
© REUTERS Tom Nicholson
Kurum, en çok etkilenen bölgelerin kırmızı sıcaklık alarmı altındaki yerler (özellikle Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Brittany, Centre-Val de Loire, Normandiya ve Pays de la Loire) olduğunu belirtti ve ölümlerin yüzde 85'inin 65 yaş ve üzeri kişileri kapsadığını ekledi.

Almanya’da otoyollar çatladı

Almanya’da otoyol betonları sıcaklık nedeniyle çatladı, A2 otoyolu bazı kesimlerde trafiğe kapatıldı. Deutsche Bahn zorunlu olmayan yolculuklardan kaçınılmasını istedi. Bir bakım evinde iç sıcaklık 35 dereceye çıkınca onlarca yaşlı tahliye edildi, bir kişi hayatını kaybetti.
İtalya’da 18 büyük kent kırmızı alarmda. İngiltere’de sıcaklar nedeniyle nehirlerde boğulma vakaları arttı. Fransa’da son bir haftada yaklaşık 40 kişi benzer şekilde öldü. Paris’te Pride yürüyüşü ertelendi, bazı festivaller iptal edildi. Okullar tatil edildi, tren seferleri azaltıldı ve kamuya açık alanlarda alkol yasağı getirildi.
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