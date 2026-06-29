https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/cilek-ayi-bu-gece-gokyuzunde-1106861607.html
Çilek ayı bu gece gökyüzünde
Çilek ayı bu gece gökyüzünde
Sputnik Türkiye
'Çilek Ayı' adıyla bilinen haziran dolunayı bu akşam gökyüzünde izlenebilecek. Adına rağmen kırmızı ya da çilek renginde görünmeyecek olan dolunay, bu yıl aynı... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T19:29+0300
2026-06-29T19:29+0300
2026-06-29T19:29+0300
yaşam
çilek
dünya
ay
kuzey yarımküre
dolunay
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Çilek Ayı, haziran ayının ilk dolunayı olarak bu akşam Avrupa semalarında görülecek. Dolunay, salı günü saat 01.57 itibarıyla en parlak anına ulaşacak.Bu yılki dolunay, Dünya'dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle bir 'mikroay' olarak sınıflandırılıyor. Bu da normal bir dolunaya kıyasla yüzde 7 daha küçük ve yüzde 10 daha sönük görünmesine neden olacak.Adındaki 'çilek' ifadesi ise renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli halkların haziran ayını yabani çilek hasadı dönemi olarak kabul etmesinden geliyor.Gökyüzünü izleyenleri kırmızı bir Ay değil, altın sarısına yakın tonlarda bir görüntü bekliyor. Ay'ın ufka yakın konumu nedeniyle ışığı atmosferin daha kalın katmanlarından geçecek. Bu durum, gün batımlarında görülen turuncu ve altın renkli görüntünün Ay'da da oluşmasına neden olacak.Ayrıca Kuzey Yarımküre'de son yılların en alçak gökyüzü rotalarından birini izleyecek olan dolunay, Güney Yarımküre'de ise yılın en yüksek dolunayı olarak görülecek.Samanyolu'nun merkezine doğru görülecekBu yılki Çilek Ayı'nın dikkat çeken bir diğer özelliği de gökyüzündeki konumu oldu.Dolunay, Yay (Sagittarius) takımyıldızındaki 'Çaydanlık' yıldız deseninin önünde yer alacak ve bu doğrultu yaklaşık olarak Samanyolu Galaksisi'nin merkezini işaret edecek.Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı, Ay'ın güneydoğu ufkunda yükselmeye başladığı gün batımından hemen sonraki saatler olacak. Dolunay bu gece ve yarın gece neredeyse tamamen dolu şekilde görülebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/nasa-yaslanan-teleskobun-dunyaya-dusmesini-onlemek-icin-kurtarma-operasyonuna-hazirlaniyor-1106849694.html
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çilek, dünya, ay, kuzey yarımküre, dolunay
çilek, dünya, ay, kuzey yarımküre, dolunay
Çilek ayı bu gece gökyüzünde
'Çilek Ayı' adıyla bilinen haziran dolunayı bu akşam gökyüzünde izlenebilecek. Adına rağmen kırmızı ya da çilek renginde görünmeyecek olan dolunay, bu yıl aynı zamanda yılın en küçük dolunaylarından biri olma özelliğini taşıyor.
Çilek Ayı, haziran ayının ilk dolunayı olarak bu akşam Avrupa semalarında görülecek. Dolunay, salı günü saat 01.57 itibarıyla en parlak anına ulaşacak.
Bu yılki dolunay, Dünya'dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle bir 'mikroay' olarak sınıflandırılıyor. Bu da normal bir dolunaya kıyasla yüzde 7 daha küçük ve yüzde 10 daha sönük görünmesine neden olacak.
Adındaki 'çilek' ifadesi ise renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli halkların haziran ayını yabani çilek hasadı dönemi olarak kabul etmesinden geliyor.
Gökyüzünü izleyenleri kırmızı bir Ay değil, altın sarısına yakın tonlarda bir görüntü bekliyor. Ay'ın ufka yakın konumu nedeniyle ışığı atmosferin daha kalın katmanlarından geçecek. Bu durum, gün batımlarında görülen turuncu ve altın renkli görüntünün Ay'da da oluşmasına neden olacak.
Ayrıca Kuzey Yarımküre'de son yılların en alçak gökyüzü rotalarından birini izleyecek olan dolunay, Güney Yarımküre'de ise yılın en yüksek dolunayı olarak görülecek.
Samanyolu'nun merkezine doğru görülecek
Bu yılki Çilek Ayı'nın dikkat çeken bir diğer özelliği de gökyüzündeki konumu oldu.
Dolunay, Yay (Sagittarius) takımyıldızındaki 'Çaydanlık' yıldız deseninin önünde yer alacak ve bu doğrultu yaklaşık olarak Samanyolu Galaksisi'nin merkezini işaret edecek.
Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı, Ay'ın güneydoğu ufkunda yükselmeye başladığı gün batımından hemen sonraki saatler olacak. Dolunay bu gece ve yarın gece neredeyse tamamen dolu şekilde görülebilecek.