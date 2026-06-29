https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/cilek-ayi-bu-gece-gokyuzunde-1106861607.html

Çilek ayı bu gece gökyüzünde

Çilek ayı bu gece gökyüzünde

Sputnik Türkiye

'Çilek Ayı' adıyla bilinen haziran dolunayı bu akşam gökyüzünde izlenebilecek. Adına rağmen kırmızı ya da çilek renginde görünmeyecek olan dolunay, bu yıl aynı... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T19:29+0300

2026-06-29T19:29+0300

2026-06-29T19:29+0300

yaşam

çilek

dünya

ay

kuzey yarımküre

dolunay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106861449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d63207b8a95e775660250ef1cf155fef.jpg

Çilek Ayı, haziran ayının ilk dolunayı olarak bu akşam Avrupa semalarında görülecek. Dolunay, salı günü saat 01.57 itibarıyla en parlak anına ulaşacak.Bu yılki dolunay, Dünya'dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle bir 'mikroay' olarak sınıflandırılıyor. Bu da normal bir dolunaya kıyasla yüzde 7 daha küçük ve yüzde 10 daha sönük görünmesine neden olacak.Adındaki 'çilek' ifadesi ise renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli halkların haziran ayını yabani çilek hasadı dönemi olarak kabul etmesinden geliyor.Gökyüzünü izleyenleri kırmızı bir Ay değil, altın sarısına yakın tonlarda bir görüntü bekliyor. Ay'ın ufka yakın konumu nedeniyle ışığı atmosferin daha kalın katmanlarından geçecek. Bu durum, gün batımlarında görülen turuncu ve altın renkli görüntünün Ay'da da oluşmasına neden olacak.Ayrıca Kuzey Yarımküre'de son yılların en alçak gökyüzü rotalarından birini izleyecek olan dolunay, Güney Yarımküre'de ise yılın en yüksek dolunayı olarak görülecek.Samanyolu'nun merkezine doğru görülecekBu yılki Çilek Ayı'nın dikkat çeken bir diğer özelliği de gökyüzündeki konumu oldu.Dolunay, Yay (Sagittarius) takımyıldızındaki 'Çaydanlık' yıldız deseninin önünde yer alacak ve bu doğrultu yaklaşık olarak Samanyolu Galaksisi'nin merkezini işaret edecek.Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı, Ay'ın güneydoğu ufkunda yükselmeye başladığı gün batımından hemen sonraki saatler olacak. Dolunay bu gece ve yarın gece neredeyse tamamen dolu şekilde görülebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/nasa-yaslanan-teleskobun-dunyaya-dusmesini-onlemek-icin-kurtarma-operasyonuna-hazirlaniyor-1106849694.html

ay

kuzey yarımküre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çilek, dünya, ay, kuzey yarımküre, dolunay