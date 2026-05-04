Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/milli-tenisci-zeynep-sonmez-dunya-65inciligine-yukselerek-kariyer-rekoru-kirdi-1105475330.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya 65'inciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya 65'inciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atlayarak 65. sıraya yükseldi. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T12:31+0300
2026-05-04T12:31+0300
spor
zeynep sönmez
kadınlar tenis birliği (wta)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094060661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73503af9d2ac2565b7de49f436fbfc8e.jpg
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65'inciliğe yükseldi.Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı.Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanını, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/milli-tenisci-zeynep-sonmez-avustralya-acika-3-turda-veda-etti-1102972399.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094060661_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_9c258f16820481e4f43846ed02a28f05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeynep sönmez, kadınlar tenis birliği (wta)
zeynep sönmez, kadınlar tenis birliği (wta)

Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya 65'inciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı

12:31 04.05.2026
© AA / Mustafa YalçınZeynep Sönmez
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atlayarak 65. sıraya yükseldi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65'inciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı.
Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.
Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanını, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor.
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
SPOR
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti
23 Ocak, 08:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала