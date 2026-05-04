Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya 65'inciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atlayarak 65. sıraya yükseldi.
2026-05-04T12:31+0300
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65'inciliğe yükseldi.Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı.Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanını, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor.
