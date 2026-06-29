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Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekor geldi
Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekor geldi
Sputnik Türkiye
Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası J Grubu son maçında Ürdün karşısında ikinci yarıda oyuna girerek tarihe geçti. Messi, turnuva tarihinde üst... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T09:20+0300
2026-06-29T09:20+0300
spor
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi'den bir rekor daha geldi. Karşılaşmanın 80. dakikasında serbest vuruşu gole çeviren 39 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 19'a yükselterek erkekler kategorisindeki rekorunu geliştirdi.Bu gol, Messi’nin kariyerindeki 72., Arjantin milli takımı formasıyla ise 12. serbest vuruş golü olarak kayıtlara geçti.Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla çıktığı 202. maçta gol sayısını 123'e ulaştırarak uluslararası gol krallığı listesinde Cristiano Ronaldo'nun (145 gol) ardından ikinci sıradaki yerini koruyor.Messi, Dünya Kupası'nda üst üste altı maçta gol atan Fransız forvet Just Fontaine ve Brezilyalı efsane Jairzinho ile bu unvanı paylaşıyordu. Ürdün karşısında kaydettiği golle iki ismi de geride bırakan tecrübeli oyuncu, tek başına zirveye yerleşti. Messi, turnuva tarihinde üst üste yedi Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dunya-kupasi-son-32-turu-takimlari-belli-oldu-mac-gunleri-ve-saatleri-1106823398.html
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lionel messi, messi, arjantin, fifa, dünya kupası
lionel messi, messi, arjantin, fifa, dünya kupası

Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekor geldi

09:20 29.06.2026
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA / Hakan Akgün
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Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası J Grubu son maçında Ürdün karşısında ikinci yarıda oyuna girerek tarihe geçti. Messi, turnuva tarihinde üst üste yedi Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi'den bir rekor daha geldi.
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
Messi
© AA / Hakan Akgün
Karşılaşmanın 80. dakikasında serbest vuruşu gole çeviren 39 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 19'a yükselterek erkekler kategorisindeki rekorunu geliştirdi.
Bu gol, Messi’nin kariyerindeki 72., Arjantin milli takımı formasıyla ise 12. serbest vuruş golü olarak kayıtlara geçti.
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
Messi
© AA / Hakan Akgün
Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla çıktığı 202. maçta gol sayısını 123'e ulaştırarak uluslararası gol krallığı listesinde Cristiano Ronaldo'nun (145 gol) ardından ikinci sıradaki yerini koruyor.
Messi, Dünya Kupası'nda üst üste altı maçta gol atan Fransız forvet Just Fontaine ve Brezilyalı efsane Jairzinho ile bu unvanı paylaşıyordu. Ürdün karşısında kaydettiği golle iki ismi de geride bırakan tecrübeli oyuncu, tek başına zirveye yerleşti.
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
Messi
© AA / Hakan Akgün
Messi, turnuva tarihinde üst üste yedi Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.
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