https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/messiden-dunya-kupasinda-yeni-rekor-geldi-1106839461.html

Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekor geldi

Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekor geldi

Sputnik Türkiye

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası J Grubu son maçında Ürdün karşısında ikinci yarıda oyuna girerek tarihe geçti. Messi, turnuva tarihinde üst... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T09:20+0300

2026-06-29T09:20+0300

2026-06-29T09:20+0300

spor

lionel messi

messi

arjantin

fifa

dünya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106839583_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c075a8ad30e4884367673597579853e3.jpg

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi'den bir rekor daha geldi. Karşılaşmanın 80. dakikasında serbest vuruşu gole çeviren 39 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 19'a yükselterek erkekler kategorisindeki rekorunu geliştirdi.Bu gol, Messi’nin kariyerindeki 72., Arjantin milli takımı formasıyla ise 12. serbest vuruş golü olarak kayıtlara geçti.Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla çıktığı 202. maçta gol sayısını 123'e ulaştırarak uluslararası gol krallığı listesinde Cristiano Ronaldo'nun (145 gol) ardından ikinci sıradaki yerini koruyor.Messi, Dünya Kupası'nda üst üste altı maçta gol atan Fransız forvet Just Fontaine ve Brezilyalı efsane Jairzinho ile bu unvanı paylaşıyordu. Ürdün karşısında kaydettiği golle iki ismi de geride bırakan tecrübeli oyuncu, tek başına zirveye yerleşti. Messi, turnuva tarihinde üst üste yedi Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dunya-kupasi-son-32-turu-takimlari-belli-oldu-mac-gunleri-ve-saatleri-1106823398.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lionel messi, messi, arjantin, fifa, dünya kupası