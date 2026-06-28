https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dunya-kupasi-son-32-turu-takimlari-belli-oldu-mac-gunleri-ve-saatleri-1106823398.html
Dünya Kupası son 32 turu takımları belli oldu: Maç günleri ve saatleri
Dünya Kupası son 32 turu takımları belli oldu: Maç günleri ve saatleri
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 32'ye kalan takımlar netleşti. İşte son 32 takımları ve maçların günü, saati. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T10:24+0300
2026-06-28T10:24+0300
2026-06-28T10:24+0300
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 32 turuna çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Son 32 turunun açılış maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.Dünya Kupası son 32 turu takımları ve maç günleri neler?28 Haziran Pazar22.00 | Güney Afrika - Kanada29 Haziran Pazartesi20.00 | Brezilya - Japonya23.30 | Almanya - Paraguay30 Haziran Salı04.00 | Hollanda - Fas20.00 | Fildişi Sahili - Norveç1 Temmuz Çarşamba00.00 | Fransa - İsveç04.00 | Meksika - Ekvador19.00 | İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti23.00 | Belçika - Senegal2 Temmuz Perşembe03.00 | ABD - Bosna Hersek22.00 | İspanya - Avusturya3 Temmuz Cuma02.00 | Portekiz - Hırvatistan06.00 | İsviçre - Cezayir21.00 | Avustralya - Mısır4 Temmuz Cumartesi01.00 | Arjantin - Yeşil Burun Adaları04.30 | Kolombiya - Gana
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dünya kupası, maç, fifa dünya kupası
dünya kupası, maç, fifa dünya kupası
Dünya Kupası son 32 turu takımları belli oldu: Maç günleri ve saatleri
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 32'ye kalan takımlar netleşti. İşte son 32 takımları ve maçların günü, saati.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 32 turuna çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Son 32 turunun açılış maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası son 32 turu takımları ve maç günleri neler?
22.00 | Güney Afrika - Kanada
20.00 | Brezilya - Japonya
23.30 | Almanya - Paraguay
20.00 | Fildişi Sahili - Norveç
04.00 | Meksika - Ekvador
19.00 | İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
23.00 | Belçika - Senegal
03.00 | ABD - Bosna Hersek
22.00 | İspanya - Avusturya
02.00 | Portekiz - Hırvatistan
06.00 | İsviçre - Cezayir
21.00 | Avustralya - Mısır
01.00 | Arjantin - Yeşil Burun Adaları