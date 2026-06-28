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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dunya-kupasi-son-32-turu-takimlari-belli-oldu-mac-gunleri-ve-saatleri-1106823398.html
Dünya Kupası son 32 turu takımları belli oldu: Maç günleri ve saatleri
Dünya Kupası son 32 turu takımları belli oldu: Maç günleri ve saatleri
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 32'ye kalan takımlar netleşti. İşte son 32 takımları ve maçların günü, saati. 28.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-28T10:24+0300
2026-06-28T10:24+0300
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maç
fifa dünya kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 32 turuna çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Son 32 turunun açılış maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.Dünya Kupası son 32 turu takımları ve maç günleri neler?28 Haziran Pazar22.00 | Güney Afrika - Kanada29 Haziran Pazartesi20.00 | Brezilya - Japonya23.30 | Almanya - Paraguay30 Haziran Salı04.00 | Hollanda - Fas20.00 | Fildişi Sahili - Norveç1 Temmuz Çarşamba00.00 | Fransa - İsveç04.00 | Meksika - Ekvador19.00 | İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti23.00 | Belçika - Senegal2 Temmuz Perşembe03.00 | ABD - Bosna Hersek22.00 | İspanya - Avusturya3 Temmuz Cuma02.00 | Portekiz - Hırvatistan06.00 | İsviçre - Cezayir21.00 | Avustralya - Mısır4 Temmuz Cumartesi01.00 | Arjantin - Yeşil Burun Adaları04.30 | Kolombiya - Gana
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dünya kupası, maç, fifa dünya kupası
dünya kupası, maç, fifa dünya kupası

Dünya Kupası son 32 turu takımları belli oldu: Maç günleri ve saatleri

10:24 28.06.2026
Dünya Kupası
Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 32'ye kalan takımlar netleşti. İşte son 32 takımları ve maçların günü, saati.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 32 turuna çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Son 32 turunun açılış maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası son 32 turu takımları ve maç günleri neler?

28 Haziran Pazar
22.00 | Güney Afrika - Kanada
29 Haziran Pazartesi
20.00 | Brezilya - Japonya
23.30 | Almanya - Paraguay
30 Haziran Salı
04.00 | Hollanda - Fas
20.00 | Fildişi Sahili - Norveç
1 Temmuz Çarşamba
00.00 | Fransa - İsveç
04.00 | Meksika - Ekvador
19.00 | İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
23.00 | Belçika - Senegal
2 Temmuz Perşembe
03.00 | ABD - Bosna Hersek
22.00 | İspanya - Avusturya
3 Temmuz Cuma
02.00 | Portekiz - Hırvatistan
06.00 | İsviçre - Cezayir
21.00 | Avustralya - Mısır
4 Temmuz Cumartesi
01.00 | Arjantin - Yeşil Burun Adaları
04.30 | Kolombiya - Gana
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Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu
22 Haziran , 21:08
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