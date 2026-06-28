https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dunya-kupasi-son-32-turu-takimlari-belli-oldu-mac-gunleri-ve-saatleri-1106823398.html

Dünya Kupası son 32 turu takımları belli oldu: Maç günleri ve saatleri

Dünya Kupası son 32 turu takımları belli oldu: Maç günleri ve saatleri

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 32'ye kalan takımlar netleşti. İşte son 32 takımları ve maçların günü, saati. 28.06.2026, Sputnik Türkiye

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maç

fifa dünya kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 32 turuna çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Son 32 turunun açılış maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.Dünya Kupası son 32 turu takımları ve maç günleri neler?28 Haziran Pazar22.00 | Güney Afrika - Kanada29 Haziran Pazartesi20.00 | Brezilya - Japonya23.30 | Almanya - Paraguay30 Haziran Salı04.00 | Hollanda - Fas20.00 | Fildişi Sahili - Norveç1 Temmuz Çarşamba00.00 | Fransa - İsveç04.00 | Meksika - Ekvador19.00 | İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti23.00 | Belçika - Senegal2 Temmuz Perşembe03.00 | ABD - Bosna Hersek22.00 | İspanya - Avusturya3 Temmuz Cuma02.00 | Portekiz - Hırvatistan06.00 | İsviçre - Cezayir21.00 | Avustralya - Mısır4 Temmuz Cumartesi01.00 | Arjantin - Yeşil Burun Adaları04.30 | Kolombiya - Gana

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