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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/mansur-yavas-duyurdu-ankaraya-yeni-metro-hatti-geliyor-1106863536.html
Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'ya yeni metro hattı geliyor
Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'ya yeni metro hattı geliyor
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca arasında yeni metro hattı yapılacağını açıkladı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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mansur yavaş
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkent için yeni bir metro hattı projesini duyurdu.ABB Başkanı Yavaş, Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı projesinin Yatırım Programı’na alındığını ve Temmuz ayında yapım ihalesine çıkılacağını açıkladı.Toplam 9.36 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyon inşa edileceği, M5 Kızılay–Dikmen ve M6 Çayyolu–Sincan bağlantı hatları için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankarada-nato-zirvesi-teyakkuzu-ekipler-sahaya-indi-1106840588.html
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mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, metro, metro hattı
mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, metro, metro hattı

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'ya yeni metro hattı geliyor

19:43 29.06.2026 (güncellendi: 19:44 29.06.2026)
© Fotoğraf : ABB Başkanı Mansur Yavaş XAnkara yeni metro hattı
Ankara yeni metro hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf : ABB Başkanı Mansur Yavaş X
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca arasında yeni metro hattı yapılacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkent için yeni bir metro hattı projesini duyurdu.
ABB Başkanı Yavaş, Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı projesinin Yatırım Programı’na alındığını ve Temmuz ayında yapım ihalesine çıkılacağını açıkladı.
Toplam 9.36 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyon inşa edileceği, M5 Kızılay–Dikmen ve M6 Çayyolu–Sincan bağlantı hatları için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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