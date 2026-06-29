https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/mansur-yavas-duyurdu-ankaraya-yeni-metro-hatti-geliyor-1106863536.html

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'ya yeni metro hattı geliyor

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'ya yeni metro hattı geliyor

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca arasında yeni metro hattı yapılacağını açıkladı. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T19:43+0300

2026-06-29T19:43+0300

2026-06-29T19:44+0300

türki̇ye

mansur yavaş

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

metro

metro hattı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkent için yeni bir metro hattı projesini duyurdu.ABB Başkanı Yavaş, Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı projesinin Yatırım Programı’na alındığını ve Temmuz ayında yapım ihalesine çıkılacağını açıkladı.Toplam 9.36 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyon inşa edileceği, M5 Kızılay–Dikmen ve M6 Çayyolu–Sincan bağlantı hatları için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankarada-nato-zirvesi-teyakkuzu-ekipler-sahaya-indi-1106840588.html

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mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, metro, metro hattı