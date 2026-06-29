https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kritik-72-saat-uyarisi-turkiye-3-gun-kavrulacak-istanbulda-hangi-ilceler-risk-altinda-1106844954.html

Kritik '72 saat uyarısı': Türkiye 3 gün kavrulacak, İstanbul'da hangi ilçeler risk altında?

Kritik '72 saat uyarısı': Türkiye 3 gün kavrulacak, İstanbul'da hangi ilçeler risk altında?

Sputnik Türkiye

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye'de hava sıcaklıklarının üç gün boyunca mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacağı belirtilirken... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T11:44+0300

2026-06-29T11:44+0300

2026-06-29T11:44+0300

yaşam

orhan şen

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meteoroloji

ege

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sıcak hava dalgası

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Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası 3 gün boyunca Türkiye'yi esir alacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacağı belirtilirken bazı bölgelerde güneş altında sıcaklıkların 50 dereceyi bulacağı kaydedildi. Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul'da özellikle yüksek yapılaşmanın olduğu ilçelerde ve yoğun yapılaşma olan bölgelerde havanın daha da bunaltıcı olacağına dikkat çekerken, "Gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği “tropik gece”ler insan vücudunun dinlenmesini engeller. Vücut gece boyunca kendini yenileyemezse sıcaklığın sağlık üzerindeki etkisi çok daha ağır olur" dedi. Termometreler 50 dereceyi gösterebilirMilliyet'in haberine göre, önümüzdeki 72 saatin özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçeceğini söyleyen Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Avrupa’nın batısı bugünden itibaren serinlemeye başlıyor. Ancak sıcak hava Balkanlar üzerinden Türkiye’ye iniyor. Bugün, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak” ifadelerini kullandı. Üç gün boyunca en yüksek sıcaklıkların Ege Bölgesi’nde görüleceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek ilin Aydın olacağını ve gölgede ölçülen hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Meteoroloji ölçümlerinin gölgede yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Şen, güneş altında hissedilen sıcaklığın ise çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekerek, “Söz konusu bu yükseklik güneş altında 50 dereceleri bulabilir” dedi.İstanbul'da bu ilçelerde oturanlar dikkat İstanbul'da termometrelerin 33-34 dereceyi göstereceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, özellikle yoğun betonlaşmasın olduğu bölgelerde 'ısı adası' etkisine vurgu yaptı. Prof. Dr. Şen, “Gökdelenlerin ve yüksek yapılaşmanın olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık 2-3 derece daha fazla olabilir. Levent gibi yüksek gökdelenlerin olduğu yerler ve özellikle de Aksaray, Esenler, Bağcılar gibi yoğun yapılaşmanın bulunduğu ilçelerde vatandaşlar çok daha bunaltıcı bir sıcaklık hissedecek” dediTropik geceler çarpabilirProf. Dr. Orhan Şen, yalnızca gündüz sıcaklıklarının değil gece sıcaklıklarının da sağlık açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti. Gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği “tropik gece”lerin insan vücudunun dinlenmesini engellediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, “Vücut gece boyunca kendini yenileyemezse sıcaklığın sağlık üzerindeki etkisi çok daha ağır olur. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve hamileler bu dönemde daha dikkatli olmalı. Öte yandan vatandaşlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı, bol sıvı tüketmeli ve doğrudan güneş altında uzun süre kalmamalı” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fransada-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-binden-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1106838935.html

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orhan şen, i̇stanbul, meteoroloji, ege, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak çarpması, sıcak nokta