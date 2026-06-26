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Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma: 10 kişi tutuklandı
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma: 10 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
erhan karaal
kaçırılma
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından 'yol kesmek suretiyle yağma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 10 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirilmisti-12-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1106688459.html
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erhan karaal, kaçırılma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
erhan karaal, kaçırılma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma: 10 kişi tutuklandı

20:49 26.06.2026
© FotoğrafİBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Fotoğraf
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 'yol kesmek suretiyle yağma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 10 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erhan Karaal soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
TÜRKİYE
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
22 Haziran , 12:23
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