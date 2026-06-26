https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/erhan-karaalin-kacirilmasina-iliskin-sorusturma-10-kisi-tutuklandi-1106808139.html
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma: 10 kişi tutuklandı
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma: 10 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T20:49+0300
2026-06-26T20:49+0300
2026-06-26T20:49+0300
türki̇ye
erhan karaal
kaçırılma
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından 'yol kesmek suretiyle yağma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 10 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirilmisti-12-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1106688459.html
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erhan karaal, kaçırılma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
erhan karaal, kaçırılma, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma: 10 kişi tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 'yol kesmek suretiyle yağma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 10 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.