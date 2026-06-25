https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/tuik-acikladi-turkiyede-en-yaygin-olum-nedeni-belli-oldu-1106758646.html

TÜİK açıkladı: Türkiye'de en yaygın ölüm nedeni belli oldu

TÜİK açıkladı: Türkiye'de en yaygın ölüm nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489 bin 734... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T10:42+0300

2026-06-25T10:42+0300

2026-06-25T10:42+0300

türki̇ye

ölüm

ölüm nedeni

istatistik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken, 2025 yılında 491 bin 684 olarak belirlendi.Ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu ise kadınlar oluşturdu.Kaba ölüm hızı değişmediBin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek binde 5,7 oldu.Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop olurken, Sinop'u Kastamonu (binde 10,2), Giresun (binde 9,6) ve Balıkesir (binde 9,5) takip etti.En düşük kaba ölüm hızı ise binde 2,3 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ın ardından Hakkari (binde 2,5), Van (binde 3,1), Batman ve Şanlıurfa (binde 3,2) sıralandı.En fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandıÖlüm nedenleri incelendiğinde, 2025 yılında ilk sırada yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı.Bunu yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenlerine bakıldığında ise;Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerde Çanakkale ilk sıradaİllere göre incelendiğinde, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il yüzde 47,7 ile Çanakkale oldu.Çanakkale'yi Balıkesir (yüzde 42,8), Hatay (yüzde 42,2) ve Burdur (yüzde 42) izledi.Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise Kilis (yüzde 25,4), Hakkari (yüzde 28,7), İstanbul (yüzde 28,9) ve Kayseri (yüzde 29) olarak kaydedildi.İyi ve kötü huylu tümörlerden ölümlerİyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde, ölümlerin;Bu alandaki ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,4 ile Ağrı olurken, Van (yüzde 19,8), Kocaeli ve Ankara (yüzde 19,5), Elazığ (yüzde 19,4) sıralandı.En düşük oranlar ise Kilis (yüzde 9,7), Burdur (yüzde 10,9), Şanlıurfa (yüzde 11) ve Aydın (yüzde 11,2) olarak belirlendi.Bebek ölüm hızı gerilediTÜİK verilerine göre, bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8 bin 484 iken, 2025 yılında 6 bin 988'e düştü.Bebek ölüm hızı da binde 9'dan binde 7,8'e geriledi.Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı ise 2024'te binde 11,1 iken 2025'te binde 9,5 olarak gerçekleşti.

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ölüm, ölüm nedeni, istatistik