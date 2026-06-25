https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/tuik-acikladi-turkiyede-en-yaygin-olum-nedeni-belli-oldu-1106758646.html
TÜİK açıkladı: Türkiye'de en yaygın ölüm nedeni belli oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye'de en yaygın ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489 bin 734... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T10:42+0300
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ölüm
ölüm nedeni
istatistik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken, 2025 yılında 491 bin 684 olarak belirlendi.Ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu ise kadınlar oluşturdu.Kaba ölüm hızı değişmediBin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek binde 5,7 oldu.Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop olurken, Sinop'u Kastamonu (binde 10,2), Giresun (binde 9,6) ve Balıkesir (binde 9,5) takip etti.En düşük kaba ölüm hızı ise binde 2,3 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ın ardından Hakkari (binde 2,5), Van (binde 3,1), Batman ve Şanlıurfa (binde 3,2) sıralandı.En fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandıÖlüm nedenleri incelendiğinde, 2025 yılında ilk sırada yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı.Bunu yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenlerine bakıldığında ise;Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerde Çanakkale ilk sıradaİllere göre incelendiğinde, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il yüzde 47,7 ile Çanakkale oldu.Çanakkale'yi Balıkesir (yüzde 42,8), Hatay (yüzde 42,2) ve Burdur (yüzde 42) izledi.Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise Kilis (yüzde 25,4), Hakkari (yüzde 28,7), İstanbul (yüzde 28,9) ve Kayseri (yüzde 29) olarak kaydedildi.İyi ve kötü huylu tümörlerden ölümlerİyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde, ölümlerin;Bu alandaki ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,4 ile Ağrı olurken, Van (yüzde 19,8), Kocaeli ve Ankara (yüzde 19,5), Elazığ (yüzde 19,4) sıralandı.En düşük oranlar ise Kilis (yüzde 9,7), Burdur (yüzde 10,9), Şanlıurfa (yüzde 11) ve Aydın (yüzde 11,2) olarak belirlendi.Bebek ölüm hızı gerilediTÜİK verilerine göre, bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8 bin 484 iken, 2025 yılında 6 bin 988'e düştü.Bebek ölüm hızı da binde 9'dan binde 7,8'e geriledi.Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı ise 2024'te binde 11,1 iken 2025'te binde 9,5 olarak gerçekleşti.
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ölüm, ölüm nedeni, istatistik
ölüm, ölüm nedeni, istatistik
TÜİK açıkladı: Türkiye'de en yaygın ölüm nedeni belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489 bin 734 iken 2025'te 491 bin 684'e yükseldi. Ölümlerin en büyük nedeni yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken, 2025 yılında 491 bin 684 olarak belirlendi.
Ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek binde 5,7 oldu.
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop olurken, Sinop'u Kastamonu (binde 10,2), Giresun (binde 9,6) ve Balıkesir (binde 9,5) takip etti.
En düşük kaba ölüm hızı ise binde 2,3 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ın ardından Hakkari (binde 2,5), Van (binde 3,1), Batman ve Şanlıurfa (binde 3,2) sıralandı.
En fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı
Ölüm nedenleri incelendiğinde, 2025 yılında ilk sırada yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı.
Bunu yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenlerine bakıldığında ise;
Yüzde 42,3'ü iskemik kalp hastalıkları
,
Yüzde 24,6'sı diğer kalp hastalıkları
,
Yüzde 18,2'si serebro-vasküler hastalıklar
nedeniyle gerçekleşti.
Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerde Çanakkale ilk sırada
İllere göre incelendiğinde, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il yüzde 47,7 ile Çanakkale oldu.
Çanakkale'yi Balıkesir (yüzde 42,8), Hatay (yüzde 42,2) ve Burdur (yüzde 42) izledi.
Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise Kilis (yüzde 25,4), Hakkari (yüzde 28,7), İstanbul (yüzde 28,9) ve Kayseri (yüzde 29) olarak kaydedildi.
İyi ve kötü huylu tümörlerden ölümler
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde, ölümlerin;
Yüzde 28,9'u gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü
,
Yüzde 8'i kolonun kötü huylu tümörü
,
Yüzde 7,6'sı ise lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörler
nedeniyle gerçekleşti.
Bu alandaki ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,4 ile Ağrı olurken, Van (yüzde 19,8), Kocaeli ve Ankara (yüzde 19,5), Elazığ (yüzde 19,4) sıralandı.
En düşük oranlar ise Kilis (yüzde 9,7), Burdur (yüzde 10,9), Şanlıurfa (yüzde 11) ve Aydın (yüzde 11,2) olarak belirlendi.
TÜİK verilerine göre, bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8 bin 484 iken, 2025 yılında 6 bin 988'e düştü.
Bebek ölüm hızı da binde 9'dan binde 7,8'e geriledi.
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı ise 2024'te binde 11,1 iken 2025'te binde 9,5 olarak gerçekleşti.