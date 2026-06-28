https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bilim-insanlari-acikladi-insanligin-atesle-iliskisi-sanilandan-daha-eski-1106832596.html

Bilim insanları açıkladı: İnsanlığın ateşle ilişkisi sanılandan daha eski

Bilim insanları açıkladı: İnsanlığın ateşle ilişkisi sanılandan daha eski

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'da yapılan yeni bir araştırma, insan atalarının ateşi yaklaşık 1.8 milyon yıl önce kullanmış olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, ateş... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T16:52+0300

2026-06-28T16:52+0300

2026-06-28T16:52+0300

yaşam

güney afrika

homo erectus

ateş

mağara

kemik

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Toronto Üniversitesi öncülüğündeki araştırmacılar, Güney Afrika'daki Wonderwerk Mağarası'nda yaptıkları incelemelerde, insan atalarının ateş kullandığına işaret eden yaklaşık 1.8 milyon yıllık izlere ulaştı. Araştırmanın sonuçları PLOS One dergisinde yayımlandı.Elde edilen bulgular, aynı mağarada daha önce tespit edilen yaklaşık 1 milyon yıllık ateş kullanımına ait kanıtlardan yüz binlerce yıl daha eski bir döneme işaret ediyor.Araştırma ekibinin lideri Toronto Üniversitesi öğretim üyesi Michael Chazan, "Bunun 1.7 ila 1.8 milyon yıl öncesine ait olduğunu söylemekten oldukça eminim" dedi.Araştırmacılar, mağaradaki yangın izleriyle aynı tabakada bulunan ve peçeli baykuşların çıkardığı kemik kalıntıları üzerinde ışıldama temelli tarihlendirme yöntemi uyguladı.Araştırmacılar, söz konusu dönemde mağarayı kullanan Homo erectus türünün ateşi kendisinin yakmadığını düşünüyor.Chazan, "Bu, insanların ateşi yakması değil; doğada zaten var olan bir ateşi alıp kullanmasıdır." ifadelerini kullanarak, Homo erectus'un ateşi yalnızca zaman zaman kullandığının düşünüldüğünü belirtti.Araştırmacılar, keşfin insan evrimi ve ateşin günlük yaşamdaki kullanımının nasıl başladığını anlamaya yönelik çalışmalara önemli katkı sağlayabileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/insan-evrimine-dair-ezber-bozan-bulgu-binlerce-yillik-kalintilarin-tamami-kadinlara-ait-1106771370.html

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güney afrika, homo erectus, ateş, mağara, kemik