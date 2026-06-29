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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/jandarmadan-kacak-kazi-baskini-evden-yuzlerce-tarihi-eser-cikti-1106861204.html
Jandarmadan kaçak kazı baskını: Evden yüzlerce tarihi eser çıktı
Jandarmadan kaçak kazı baskını: Evden yüzlerce tarihi eser çıktı
Sputnik Türkiye
Sakarya’nın Geyve ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 806 tarihi eser ele geçirildi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin ev ve eklentilerinde 584 sikke, 177 değerli taş ve 45 obje bulundu.'Anadolu Mirası' adı verilen operasyon kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/konyada-izinsiz-kazi-faciasi-kuyuda-iki-ceset-bulundu-1106627696.html
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sakarya, sakarya valiliği, sakarya büyükşehir belediyesi, define, defineci, kaçak, kaçak kazı
sakarya, sakarya valiliği, sakarya büyükşehir belediyesi, define, defineci, kaçak, kaçak kazı

Jandarmadan kaçak kazı baskını: Evden yüzlerce tarihi eser çıktı

18:44 29.06.2026 (güncellendi: 18:45 29.06.2026)
© AA / Sakarya İl Jandarma KomutanlığıSakarya'da kaçak kazı operasyonu
Sakarya'da kaçak kazı operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA / Sakarya İl Jandarma Komutanlığı
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 806 tarihi eser ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin ev ve eklentilerinde 584 sikke, 177 değerli taş ve 45 obje bulundu.
'Anadolu Mirası' adı verilen operasyon kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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