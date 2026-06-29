https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/jandarmadan-kacak-kazi-baskini-evden-yuzlerce-tarihi-eser-cikti-1106861204.html

Jandarmadan kaçak kazı baskını: Evden yüzlerce tarihi eser çıktı

Jandarmadan kaçak kazı baskını: Evden yüzlerce tarihi eser çıktı

Sputnik Türkiye

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 806 tarihi eser ele geçirildi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T18:44+0300

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin ev ve eklentilerinde 584 sikke, 177 değerli taş ve 45 obje bulundu.'Anadolu Mirası' adı verilen operasyon kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/konyada-izinsiz-kazi-faciasi-kuyuda-iki-ceset-bulundu-1106627696.html

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sakarya, sakarya valiliği, sakarya büyükşehir belediyesi, define, defineci, kaçak, kaçak kazı