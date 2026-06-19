https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/konyada-izinsiz-kazi-faciasi-kuyuda-iki-ceset-bulundu-1106627696.html

Konya'da izinsiz kazı faciası: Kuyuda iki ceset bulundu

Konya'da izinsiz kazı faciası: Kuyuda iki ceset bulundu

Sputnik Türkiye

Konya’nın Meram ilçesinde, define aramak amacıyla kazıldığı iddia edilen bir kuyuda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T00:51+0300

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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisindeki yaklaşık 10 metrelik kuyuda 36 yaşındaki Hilmi K. ve 50 yaşındaki Ali Ç’nin cesetlerini tespit etti.Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Define aramak için kazıldığı düşünülen kuyuda, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/define-kazisi-olumle-bitti-dinamit-patladi-ceset-ucuruma-atildi-1103811874.html

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konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis baskını, define, defineci