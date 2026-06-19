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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/konyada-izinsiz-kazi-faciasi-kuyuda-iki-ceset-bulundu-1106627696.html
Konya'da izinsiz kazı faciası: Kuyuda iki ceset bulundu
Konya'da izinsiz kazı faciası: Kuyuda iki ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Konya’nın Meram ilçesinde, define aramak amacıyla kazıldığı iddia edilen bir kuyuda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisindeki yaklaşık 10 metrelik kuyuda 36 yaşındaki Hilmi K. ve 50 yaşındaki Ali Ç’nin cesetlerini tespit etti.Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Define aramak için kazıldığı düşünülen kuyuda, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/define-kazisi-olumle-bitti-dinamit-patladi-ceset-ucuruma-atildi-1103811874.html
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konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis baskını, define, defineci
konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis baskını, define, defineci

Konya'da izinsiz kazı faciası: Kuyuda iki ceset bulundu

00:51 19.06.2026
© AAKonya'da izinsiz kazıda 2 kişi ölü bulundu
Konya'da izinsiz kazıda 2 kişi ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA
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Konya’nın Meram ilçesinde, define aramak amacıyla kazıldığı iddia edilen bir kuyuda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisindeki yaklaşık 10 metrelik kuyuda 36 yaşındaki Hilmi K. ve 50 yaşındaki Ali Ç’nin cesetlerini tespit etti.
Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Define aramak için kazıldığı düşünülen kuyuda, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Aydın'da define kazısında ölen adam uçurumdan atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
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Define kazısı ölümle bitti: Dinamit patladı, ceset uçuruma atıldı
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