https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/konyada-izinsiz-kazi-faciasi-kuyuda-iki-ceset-bulundu-1106627696.html
Konya'da izinsiz kazı faciası: Kuyuda iki ceset bulundu
Konya'da izinsiz kazı faciası: Kuyuda iki ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Konya’nın Meram ilçesinde, define aramak amacıyla kazıldığı iddia edilen bir kuyuda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T00:51+0300
2026-06-19T00:51+0300
2026-06-19T00:51+0300
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konya valiliği
konya cumhuriyet başsavcılığı
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisindeki yaklaşık 10 metrelik kuyuda 36 yaşındaki Hilmi K. ve 50 yaşındaki Ali Ç’nin cesetlerini tespit etti.Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Define aramak için kazıldığı düşünülen kuyuda, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/define-kazisi-olumle-bitti-dinamit-patladi-ceset-ucuruma-atildi-1103811874.html
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konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis baskını, define, defineci
konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis baskını, define, defineci
Konya'da izinsiz kazı faciası: Kuyuda iki ceset bulundu
Konya’nın Meram ilçesinde, define aramak amacıyla kazıldığı iddia edilen bir kuyuda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisindeki yaklaşık 10 metrelik kuyuda 36 yaşındaki Hilmi K. ve 50 yaşındaki Ali Ç’nin cesetlerini tespit etti.
Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Define aramak için kazıldığı düşünülen kuyuda, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.