https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/izmir-dikilide-yangin-mudahale-suruyor-1106856971.html
İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor
İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir Dikili'de başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T17:03+0300
2026-06-29T17:03+0300
2026-06-29T17:05+0300
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i̇zmir
dikili
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İzmir Dikili'de ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozer ile itfaiye ekibi sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/antalya-ve-balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106802732.html
türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, dikili, yangın
İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor
17:03 29.06.2026 (güncellendi: 17:05 29.06.2026)
İzmir Dikili'de başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir Dikili'de ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozer ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.