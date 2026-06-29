https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/izmir-dikilide-yangin-mudahale-suruyor-1106856971.html

İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor

İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

İzmir Dikili'de başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T17:03+0300

2026-06-29T17:03+0300

2026-06-29T17:05+0300

türki̇ye

i̇zmir

dikili

yangın

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İzmir Dikili'de ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozer ile itfaiye ekibi sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/antalya-ve-balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106802732.html

türki̇ye

i̇zmir

dikili

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i̇zmir, dikili, yangın