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İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor
İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir Dikili'de başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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i̇zmir
dikili
yangın
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İzmir Dikili'de ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozer ile itfaiye ekibi sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/antalya-ve-balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106802732.html
türki̇ye
i̇zmir
dikili
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i̇zmir, dikili, yangın
i̇zmir, dikili, yangın

İzmir Dikili'de yangın: Müdahale sürüyor

17:03 29.06.2026 (güncellendi: 17:05 29.06.2026)
© Vahit Koçİzmir Dikili
İzmir Dikili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Vahit Koç
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İzmir Dikili'de başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir Dikili'de ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.
© Vahit Koçİzmir Dikili
İzmir Dikili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
İzmir Dikili
© Vahit Koç
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozer ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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