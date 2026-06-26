https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/antalya-ve-balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106802732.html

Antalya ve Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Antalya ve Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Aksu ve Balıkesir'in Bigadiç ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T17:15+0300

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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, ilk müdahale araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ise tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Her iki bölgede de yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekipler alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

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