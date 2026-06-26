https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/antalya-ve-balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106802732.html
Antalya ve Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Antalya ve Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Antalya'nın Aksu ve Balıkesir'in Bigadiç ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T17:15+0300
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, ilk müdahale araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ise tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Her iki bölgede de yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekipler alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/aydinda-zeytinlik-alanda-yangin-cikti-4-helikopter-bolgeye-sevk-edildi-1106775574.html
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türkiye, antalya, balıkesir, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
türkiye, antalya, balıkesir, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
Antalya ve Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'nın Aksu ve Balıkesir'in Bigadiç ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, ilk müdahale araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ise tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Her iki bölgede de yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekipler alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.