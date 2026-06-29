https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/italyanin-bir-kismi-asiri-sicaklarla-bir-kismi-siddetli-yagislarla-mucadele-ediyor-1106859003.html

İtalya'nın bir kısmı aşırı sıcaklarla, bir kısmı şiddetli yağışlarla mücadele ediyor

İtalya'nın bir kısmı aşırı sıcaklarla, bir kısmı şiddetli yağışlarla mücadele ediyor

Sputnik Türkiye

İtalya'nın bazı bölgelerinde Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, kuzey kesiminde sağanak ve dolu yağışı sel ve su baskınlarına yol açtı. Sardinya Adası'nda 1 kişi sıcaklardan fenalaşarak hayatını kaybetti.

2026-06-29T17:51+0300

2026-06-29T17:51+0300

2026-06-29T17:51+0300

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İtalya genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden aşırı sıcaklar kuzeydeki bazı yerlerde etkisini kaybederek yerini şiddetli sağanaklara bıraktı. Ülkede aynı anda hem aşırı sıcaklarla hem de aşırı yağışlarla mücadele ediliyor.Rainews24 kanalının haberine göre, başkent Roma başta olmak üzere Sicilya ve Sardinya adalarında bugün hava sıcaklıklarının 40 derece ve üzerine çıkarak zirve yapması bekleniyor.Ayrıca, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkenin batısındaki Sardinya Adası'ndaki Orosei koyunda sahilde 75 yaşındaki bir kişi şemsiye altında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ülkede geçen hafta aşırı sıcaklar nedeniyle en az 5 kişi ölmüştü.Hava sıcaklıklarında risk seviyesini 4 renk kategorisinde gösteren İtalya Sağlık Bakanlığı, günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı" alarm seviyesinde tuttuğu şehirlere yenisini ekledi.Sağlık Bakanlığı, yarın ve 1 Temmuz'da da "kırmızı" alarm verilen kentlere, Cagliari, Katanya ve Trieste'nin de ekleneceğini ve sıcak hava nedeniyle yüksek risk taşıyan şehir sayısının 25'e yükseleceğini belirtti.Bu arada, aşırı sıcaklar sebebiyle Padova ve Rapallo kentlerinde havalandırma sistemlerine aşırı yük binmesi dolayısıyla dün gece elektrik kesintilerinin yaşandığı basına yansıdı.Gök gürültülü sağanak ve doluDiğer taraftan, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkenin kuzeyinde bazı yerlerde dün gece itibarıyla gök gürültülü şiddetli sağanak ve dolu yağdı.Ülkenin kuzeybatısında dün gün içinde hava sıcaklığının 38 dereceyi gördüğü Torino kentinde ve civarında bazı kasabalarda gece sağanak ve şiddetli rüzgar su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.Yine kuzeydeki Alto Adige Bölgesi içinde yer alan Merano kasabasında da görülen şiddetli yağış sele neden oldu. Kasabadaki sel sebebiyle bazı yollar çökerken, en az 5 kişi yaralandı, 69 kişi evlerinden tahliye edildi.Yoğun yağış sebebiyle bazı evler çamur altında kaldı.Bu arada, Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, bugün için 10 bölgede aşırı yağış olabileceği uyarısıyla "sarı" alarm verdi.

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